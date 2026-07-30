https://sarabic.ae/20260730/إعلام-تصاعد-الخلاف-بين-فانس-ونتنياهو-بشأن-التعامل-مع-إيران-إلى-صراع-شخصي-1115626417.html
إعلام: تصاعد الخلاف بين فانس ونتنياهو بشأن التعامل مع إيران إلى صراع شخصي
إعلام: تصاعد الخلاف بين فانس ونتنياهو بشأن التعامل مع إيران إلى صراع شخصي
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أن الخلافات بين نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي... 30.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-30T13:07+0000
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وذكرت إحدى تلك الوسائل أن دي فانس، دعا إلى حل دبلوماسي للنزاع دون اللجوء إلى حملة عسكرية مفتوحة. في المقابل، عارض نتنياهو مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية.وأشارت إلى اتهام دي فانس لنتنياهو بمحاولة تخريب مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، وعدم إبداء الولاء الكافي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي الوقت نفسه، انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، في جلسات خاصة، دور دي فانس في الصراع مع إيران.ووفقًا لتلك الوسيلة، عقد السياسيان اجتماعًا ثنائيًا في واشنطن، مساء أول أمس الثلاثاء، في محاولة لمعالجة الخلافات المتراكمة بشكل مباشر. ووصف مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون المحادثة بأنها "صريحة ومباشرة".علاوة على ذلك، حذّر دي فانس، في يونيو/ حزيران الماضي، علنًا مسؤولين حكوميين إسرائيليين انتقدوا "التفاهم" مع إيران، وفي يوليو/تموز الجاري، اتهم بعضهم بمحاولة التأثير على واشنطن لإجبار الولايات المتحدة على التخلي عن الدبلوماسية ومواصلة الحرب.
https://sarabic.ae/20250709/تقارير-ترامب-ونتنياهو-وفانس-اجتمعوا-لمدة-90-دقيقة-1102506933.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, إيران, دونالد ترامب, بنيامين نتنياهو
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, إيران, دونالد ترامب, بنيامين نتنياهو
إعلام: تصاعد الخلاف بين فانس ونتنياهو بشأن التعامل مع إيران إلى صراع شخصي
13:07 GMT 30.07.2026 (تم التحديث: 13:10 GMT 30.07.2026)
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أن الخلافات بين نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول الدبلوماسية واستمرار الحملة العسكرية ضد إيران، تصاعدت إلى خلافات شخصية.
وذكرت إحدى تلك الوسائل أن دي فانس، دعا إلى حل دبلوماسي للنزاع دون اللجوء إلى حملة عسكرية مفتوحة. في المقابل، عارض نتنياهو مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية.
وأضافت أن "التوترات بين الاثنين تتصاعد في الخفاء، إذ لم يكن نتنياهو راضيًا عن انتقادات دي فانس العلنية... أما دي فانس، من جانبه، فكان يعتقد أن نتنياهو يستخدم معاونيه وحلفاءه في وسائل الإعلام المؤيدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي في إسرائيل والولايات المتحدة، لمهاجمته وتقويض سلطته السياسية".
وأشارت إلى اتهام دي فانس لنتنياهو بمحاولة تخريب مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، وعدم إبداء الولاء الكافي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي الوقت نفسه، انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، في جلسات خاصة، دور دي فانس في الصراع مع إيران.
ووفقًا لتلك الوسيلة، عقد السياسيان اجتماعًا ثنائيًا في واشنطن، مساء أول أمس الثلاثاء، في محاولة لمعالجة الخلافات المتراكمة بشكل مباشر. ووصف مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون المحادثة بأنها "صريحة ومباشرة".
يُذكر أن التوترات بين السياسيين، برزت في مارس/ آذار الماضي، خلال مكالمة هاتفية، صرّح خلالها دي فانس بأن بعض توقعات نتنياهو بشأن مسار الحرب على إيران، "كانت متفائلة للغاية".
علاوة على ذلك، حذّر دي فانس، في يونيو/ حزيران الماضي، علنًا مسؤولين حكوميين إسرائيليين انتقدوا "التفاهم" مع إيران، وفي يوليو/تموز الجاري، اتهم بعضهم بمحاولة التأثير على واشنطن لإجبار الولايات المتحدة على التخلي عن الدبلوماسية ومواصلة الحرب.