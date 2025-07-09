تقارير: ترامب ونتنياهو وفانس اجتمعوا لمدة 90 دقيقة "خلف أبواب مغلقة"

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صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
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29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
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مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:29 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
10:46 GMT
14 د
من الملعب
مونديال الأندية يشتعل: قمة ريال وباريس بنكهة نهائي مبكر.. وإنفانتينو يُشعل الجدل بخطة البطولة كل عامين
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
تحركات دبلوماسية مكثفة: إسرائيل ترسل وفدًا إلى الدوحة وحماس ترد إيجابيًا على مبادرة وقف إطلاق النار
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
16:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: القرار الأمريكي بشأن "هيئة تحرير الشام" يعكس تحولات في المشهد السوري
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
كيف يواجه "بريكس" تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تتبنى سياسات التكتل
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
نماذج الذكاء الاصطناعي المثيرة للقلق والمتجاهلة للتفاصيل الحرجة!
18:31 GMT
29 د
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
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من الملعب
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نبض افريقيا
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ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
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فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
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الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
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https://sarabic.ae/20250709/تقارير-ترامب-ونتنياهو-وفانس-اجتمعوا-لمدة-90-دقيقة-1102506933.html
تقارير: ترامب ونتنياهو وفانس اجتمعوا لمدة 90 دقيقة "خلف أبواب مغلقة"
تقارير: ترامب ونتنياهو وفانس اجتمعوا لمدة 90 دقيقة "خلف أبواب مغلقة"
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ونائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، كانوا قد عقدوا مساء... 09.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-09T01:30+0000
2025-07-09T05:49+0000
لقاء ترامب ونتنياهو
ترامب
بنيامين نتنياهو
العالم
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واشنطن –سبوتنيك. جاء ذلك بحسب ما أورده موقع "أكسيوس"، ووفقًا للتجمع الصحفي للبيت الأبيض، كان الاجتماع قد عُقد خلف أبواب مغلقة. وكان استضاف ترامب، مساء الاثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي على مأدبة عشاء في البيت الأبيض. وخلال ذلك الاجتماع، قال نتنياهو إنه رشح ترامب لجائزة نوبل للسلام.يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق، عن "مقترح نهائي" لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في قطاع غزة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في 16 مايو/ أيار الماضي، بدء هجوم جديد واسع النطاق على قطاع غزة أطلق عليه عملية "عربات جدعون"، شمل شن ضربات مكثفة ونقل قوات للسيطرة على مناطق داخل القطاع بهدف تحقيق أهداف الحرب بما فيها "تحرير المحتجزين الإسرائيليين وهزيمة حركة حماس"، ودفع السكان المدنيين إلى منطقة أصغر في الجنوب.وقرر نتنياهو، في 18 مايو الماضي، إدخال "كميات أساسية" من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد أكثر من شهرين من الحصار الكامل، وذلك تجنبًا لوقوع مجاعة جماعية بقطاع غزة قد تؤدي إلى فقدان إسرائيل الدعم الدولي، بما في ذلك من الحلفاء الرئيسيين مثل الولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20250708/نتنياهو-هذه-أيام-تاريخية-نعمل-معا-من-أجل-التوصل-للسلام-1102499722.html
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لقاء ترامب ونتنياهو, ترامب, بنيامين نتنياهو, العالم
لقاء ترامب ونتنياهو, ترامب, بنيامين نتنياهو, العالم

تقارير: ترامب ونتنياهو وفانس اجتمعوا لمدة 90 دقيقة "خلف أبواب مغلقة"

01:30 GMT 09.07.2025 (تم التحديث: 05:49 GMT 09.07.2025)
© AP Photo / Sebastian Scheinerالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتصافحان في متحف إسرائيل في القدس، 23 مايو/ أيار 2017
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتصافحان في متحف إسرائيل في القدس، 23 مايو/ أيار 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Sebastian Scheiner
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ونائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، كانوا قد عقدوا مساء الثلاثاء، اجتماعا ثلاثيا استمر 90 دقيقة.
واشنطن –سبوتنيك. جاء ذلك بحسب ما أورده موقع "أكسيوس"، ووفقًا للتجمع الصحفي للبيت الأبيض، كان الاجتماع قد عُقد خلف أبواب مغلقة.
وكان استضاف ترامب، مساء الاثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي على مأدبة عشاء في البيت الأبيض. وخلال ذلك الاجتماع، قال نتنياهو إنه رشح ترامب لجائزة نوبل للسلام.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق، عن "مقترح نهائي" لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في قطاع غزة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2025
نتنياهو: هذه أيام تاريخية نعمل معا من أجل التوصل للسلام
أمس, 17:10 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في 16 مايو/ أيار الماضي، بدء هجوم جديد واسع النطاق على قطاع غزة أطلق عليه عملية "عربات جدعون"، شمل شن ضربات مكثفة ونقل قوات للسيطرة على مناطق داخل القطاع بهدف تحقيق أهداف الحرب بما فيها "تحرير المحتجزين الإسرائيليين وهزيمة حركة حماس"، ودفع السكان المدنيين إلى منطقة أصغر في الجنوب.
وقرر نتنياهو، في 18 مايو الماضي، إدخال "كميات أساسية" من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد أكثر من شهرين من الحصار الكامل، وذلك تجنبًا لوقوع مجاعة جماعية بقطاع غزة قد تؤدي إلى فقدان إسرائيل الدعم الدولي، بما في ذلك من الحلفاء الرئيسيين مثل الولايات المتحدة.
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