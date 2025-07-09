https://sarabic.ae/20250709/تقارير-ترامب-ونتنياهو-وفانس-اجتمعوا-لمدة-90-دقيقة-1102506933.html
تقارير: ترامب ونتنياهو وفانس اجتمعوا لمدة 90 دقيقة "خلف أبواب مغلقة"
تقارير: ترامب ونتنياهو وفانس اجتمعوا لمدة 90 دقيقة "خلف أبواب مغلقة"
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ونائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، كانوا قد عقدوا مساء... 09.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-09T01:30+0000
2025-07-09T01:30+0000
2025-07-09T05:49+0000
لقاء ترامب ونتنياهو
ترامب
بنيامين نتنياهو
العالم
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واشنطن –سبوتنيك. جاء ذلك بحسب ما أورده موقع "أكسيوس"، ووفقًا للتجمع الصحفي للبيت الأبيض، كان الاجتماع قد عُقد خلف أبواب مغلقة. وكان استضاف ترامب، مساء الاثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي على مأدبة عشاء في البيت الأبيض. وخلال ذلك الاجتماع، قال نتنياهو إنه رشح ترامب لجائزة نوبل للسلام.يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق، عن "مقترح نهائي" لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في قطاع غزة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في 16 مايو/ أيار الماضي، بدء هجوم جديد واسع النطاق على قطاع غزة أطلق عليه عملية "عربات جدعون"، شمل شن ضربات مكثفة ونقل قوات للسيطرة على مناطق داخل القطاع بهدف تحقيق أهداف الحرب بما فيها "تحرير المحتجزين الإسرائيليين وهزيمة حركة حماس"، ودفع السكان المدنيين إلى منطقة أصغر في الجنوب.وقرر نتنياهو، في 18 مايو الماضي، إدخال "كميات أساسية" من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد أكثر من شهرين من الحصار الكامل، وذلك تجنبًا لوقوع مجاعة جماعية بقطاع غزة قد تؤدي إلى فقدان إسرائيل الدعم الدولي، بما في ذلك من الحلفاء الرئيسيين مثل الولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20250708/نتنياهو-هذه-أيام-تاريخية-نعمل-معا-من-أجل-التوصل-للسلام-1102499722.html
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لقاء ترامب ونتنياهو, ترامب, بنيامين نتنياهو, العالم
لقاء ترامب ونتنياهو, ترامب, بنيامين نتنياهو, العالم
تقارير: ترامب ونتنياهو وفانس اجتمعوا لمدة 90 دقيقة "خلف أبواب مغلقة"
01:30 GMT 09.07.2025 (تم التحديث: 05:49 GMT 09.07.2025)
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ونائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، كانوا قد عقدوا مساء الثلاثاء، اجتماعا ثلاثيا استمر 90 دقيقة.
واشنطن –سبوتنيك. جاء ذلك بحسب ما أورده موقع "أكسيوس"، ووفقًا للتجمع الصحفي للبيت الأبيض، كان الاجتماع قد عُقد خلف أبواب مغلقة.
وكان استضاف ترامب، مساء الاثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي على مأدبة عشاء في البيت الأبيض. وخلال ذلك الاجتماع، قال نتنياهو إنه رشح ترامب لجائزة نوبل للسلام.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق، عن "مقترح نهائي" لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في قطاع غزة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في 16 مايو/ أيار الماضي، بدء هجوم جديد واسع النطاق على قطاع غزة أطلق عليه عملية "عربات جدعون"، شمل شن ضربات مكثفة ونقل قوات للسيطرة على مناطق داخل القطاع بهدف تحقيق أهداف الحرب بما فيها "تحرير المحتجزين الإسرائيليين وهزيمة حركة حماس"، ودفع السكان المدنيين إلى منطقة أصغر في الجنوب.
وقرر نتنياهو، في 18 مايو الماضي، إدخال "كميات أساسية" من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة،
بعد أكثر من شهرين من الحصار الكامل، وذلك تجنبًا لوقوع مجاعة جماعية بقطاع غزة قد تؤدي إلى فقدان إسرائيل الدعم الدولي، بما في ذلك من الحلفاء الرئيسيين مثل الولايات المتحدة.