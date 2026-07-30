https://sarabic.ae/20260730/عراقجي-يدين-موافقة-بلغاريا-على-نشر-طائرات-أمريكية-لدعم-العمليات-ضد-إيران-1115630117.html

عراقجي يدين موافقة بلغاريا على نشر طائرات أمريكية لدعم العمليات ضد إيران

عراقجي يدين موافقة بلغاريا على نشر طائرات أمريكية لدعم العمليات ضد إيران

سبوتنيك عربي

أدان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي مع نظيرته البلغارية، فيليسلافا بيتروفا، موافقة بلغاريا على نشر طائرات أمريكية في قاعدة "بيزمر" الجوية... 30.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-30T13:30+0000

2026-07-30T13:30+0000

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وقالت الخارجية الإيرانية في بيان، إن عراقجي أوضح خلال الاتصال، أن "موافقة الحكومة البلغارية على طلب الولايات المتحدة نشر طائراتها العسكرية في قاعدة "بيزمر" الجوية لدعم العمليات العسكرية أمر تدينه إيران وتعتبره غير مقبول، ويتعارض مع العلاقات التقليدية والودية بين البلدين".واستند عراقجي إلى المادة الثالثة من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 بشأن تعريف العدوان، مؤكداً أن سماح دولة باستخدام أراضيها من قبل دولة أخرى لارتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة يُعد، وفقاً للقرار، أحد أشكال العدوان.في المقابل ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة في المنطقة. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.

https://sarabic.ae/20260730/إعلام-تصاعد-الخلاف-بين-فانس-ونتنياهو-بشأن-التعامل-مع-إيران-إلى-صراع-شخصي-1115626417.html

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