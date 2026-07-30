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بث مباشر... أردوغان يستقبل نظيره اللبناني في أنقرة... فيديو
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عراقجي يدين موافقة بلغاريا على نشر طائرات أمريكية لدعم العمليات ضد إيران
عراقجي يدين موافقة بلغاريا على نشر طائرات أمريكية لدعم العمليات ضد إيران
سبوتنيك عربي
أدان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي مع نظيرته البلغارية، فيليسلافا بيتروفا، موافقة بلغاريا على نشر طائرات أمريكية في قاعدة "بيزمر" الجوية... 30.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-30T13:30+0000
2026-07-30T13:30+0000
العالم
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت الخارجية الإيرانية في بيان، إن عراقجي أوضح خلال الاتصال، أن "موافقة الحكومة البلغارية على طلب الولايات المتحدة نشر طائراتها العسكرية في قاعدة "بيزمر" الجوية لدعم العمليات العسكرية أمر تدينه إيران وتعتبره غير مقبول، ويتعارض مع العلاقات التقليدية والودية بين البلدين".واستند عراقجي إلى المادة الثالثة من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 بشأن تعريف العدوان، مؤكداً أن سماح دولة باستخدام أراضيها من قبل دولة أخرى لارتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة يُعد، وفقاً للقرار، أحد أشكال العدوان.في المقابل ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة في المنطقة. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
https://sarabic.ae/20260730/إعلام-تصاعد-الخلاف-بين-فانس-ونتنياهو-بشأن-التعامل-مع-إيران-إلى-صراع-شخصي-1115626417.html
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العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

عراقجي يدين موافقة بلغاريا على نشر طائرات أمريكية لدعم العمليات ضد إيران

13:30 GMT 30.07.2026
© Sputnik . Abdul Kader AlBayوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2026
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
تابعنا عبر
أدان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي مع نظيرته البلغارية، فيليسلافا بيتروفا، موافقة بلغاريا على نشر طائرات أمريكية في قاعدة "بيزمر" الجوية لدعم العمليات العسكرية ضد إيران.
وقالت الخارجية الإيرانية في بيان، إن عراقجي أوضح خلال الاتصال، أن "موافقة الحكومة البلغارية على طلب الولايات المتحدة نشر طائراتها العسكرية في قاعدة "بيزمر" الجوية لدعم العمليات العسكرية أمر تدينه إيران وتعتبره غير مقبول، ويتعارض مع العلاقات التقليدية والودية بين البلدين".
ودعا عراقجي الحكومة البلغارية إلى إعادة النظر في هذا القرار بشكل عاجل.
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واستند عراقجي إلى المادة الثالثة من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 بشأن تعريف العدوان، مؤكداً أن سماح دولة باستخدام أراضيها من قبل دولة أخرى لارتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة يُعد، وفقاً للقرار، أحد أشكال العدوان.

ومنذ 8 حتى 23 تموز/يوليو الجاري، شنّ الجيش الأميركي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.

في المقابل ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة في المنطقة. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
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