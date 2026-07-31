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القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260731/القوات-الروسية-تحرر-بلدتين-جديدتين-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-ومقاطعة-خاركوف--وزارة-الدفاع-1115648697.html
القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية حررت بلدتي ستينكي وفيروفكا في كل من جمهورية دونيتسك الشعبية ومفاطعة خاركوف في إطار العملية العسكرية... 31.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-31T09:15+0000
2026-07-31T09:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي
روسيا
أخبار أوكرانيا
القوات الروسية
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وجاء في البيان: "بالأمس، قامت وحدات من مجموعة "الجنوب" الروسية بعمليات حاسمة لتحرير بلدة ستينكي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف الدفاع: "في الأسبوع الماضي، سيطرت وحدات من مجموعة "الشمال" على بلدات نوفايا سيتش، وموهريتسيا، ومالا سلوبيدكا في مقاطعة سومي، ويورتشينكوفو في مقاطعة خاركوف، وأمس تم تحرير على بلدة فيروفكا في مقاطعة خاركوف".وأشار بيان الدفاع إلى أنه خلال الأسبوع " أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 69 قنبلة جوية موجهة، وسبعة صواريخ إطلاق من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع، وأربعة صواريخ نبتون موجهة بعيدة المدى، و5103 طائرات دون طيار ".وبحسب بيان الدفاع فإنه خلال الأسبوع "وحدات مجموعة "الغرب" عززت مواقعها على طول الجبهة الأمامية خلال الأسبوع، حيث تمكنت من دحر تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 1500 جندي، وثماني مركبات قتالية مدرعة، و125 مركبة، وعشر قطع مدفعية ميدانية، وعشر محطات للحرب الإلكترونية والمدفعية المضادة".وتابع البيان: "عملياتٍ نشطة نفذتها وحدات من مجموعة قوات "الشرق" حررت بلدة كوموناروفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك على مدار أسبوع، واستهدفت القوات المسلحة الأوكرانية، وبلغا الخسائر في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشرق" أكثر من 2500 جندي، و30 مركبة قتالية مدرعة، و77 مركبة، وتسع قطع مدفعية ميدانية".واوضحت الدفاع في تقريريها الأسبوعي أن "عمليات حاسمة نفذتها وحدات مجموعة "الجنوب"، يوم الخميس، حررت فيها بلدة ستينكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وعلى مدار الأسبوع فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1290 جنديًا، و26 مركبة قتالية مدرعة، و176 مركبة، و11 مدفعًا ميدانيًا في منطقة مسؤولية المجموعة الجنوبية للقوات".
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الجيش الروسي, روسيا, أخبار أوكرانيا, القوات الروسية
الجيش الروسي, روسيا, أخبار أوكرانيا, القوات الروسية

القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع

09:15 GMT 31.07.2026 (تم التحديث: 09:21 GMT 31.07.2026)
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورطائرات "ياك-130" التابعة لقوات الطيران الجوي البيلاروسي خلال المناورات العسكرية "زاباد-2017" (الغرب-2017) المشتركة مع روسيا
طائرات ياك-130 التابعة لقوات الطيران الجوي البيلاروسي خلال المناورات العسكرية زاباد-2017 (الغرب-2017) المشتركة مع روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2026
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية حررت بلدتي ستينكي وفيروفكا في كل من جمهورية دونيتسك الشعبية ومفاطعة خاركوف في إطار العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في البيان: "بالأمس، قامت وحدات من مجموعة "الجنوب" الروسية بعمليات حاسمة لتحرير بلدة ستينكي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف الدفاع: "في الأسبوع الماضي، سيطرت وحدات من مجموعة "الشمال" على بلدات نوفايا سيتش، وموهريتسيا، ومالا سلوبيدكا في مقاطعة سومي، ويورتشينكوفو في مقاطعة خاركوف، وأمس تم تحرير على بلدة فيروفكا في مقاطعة خاركوف".
وأشار بيان الدفاع إلى أنه خلال الأسبوع " أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 69 قنبلة جوية موجهة، وسبعة صواريخ إطلاق من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع، وأربعة صواريخ نبتون موجهة بعيدة المدى، و5103 طائرات دون طيار ".
وبحسب بيان الدفاع فإنه خلال الأسبوع "وحدات مجموعة "الغرب" عززت مواقعها على طول الجبهة الأمامية خلال الأسبوع، حيث تمكنت من دحر تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 1500 جندي، وثماني مركبات قتالية مدرعة، و125 مركبة، وعشر قطع مدفعية ميدانية، وعشر محطات للحرب الإلكترونية والمدفعية المضادة".
وتابع البيان: "عملياتٍ نشطة نفذتها وحدات من مجموعة قوات "الشرق" حررت بلدة كوموناروفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك على مدار أسبوع، واستهدفت القوات المسلحة الأوكرانية، وبلغا الخسائر في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشرق" أكثر من 2500 جندي، و30 مركبة قتالية مدرعة، و77 مركبة، وتسع قطع مدفعية ميدانية".
واوضحت الدفاع في تقريريها الأسبوعي أن "عمليات حاسمة نفذتها وحدات مجموعة "الجنوب"، يوم الخميس، حررت فيها بلدة ستينكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وعلى مدار الأسبوع فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1290 جنديًا، و26 مركبة قتالية مدرعة، و176 مركبة، و11 مدفعًا ميدانيًا في منطقة مسؤولية المجموعة الجنوبية للقوات".
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