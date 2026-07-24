https://sarabic.ae/20260724/القوات-الروسية-تستهدف-منشأة-قرب-كييف-يجري-فيها-عرض-طائرات-مسيرة-محلية-وأجنبية-الصنع---وزارة-الدفاع-1115473990.html

القوات الروسية تستهدف منشأة قرب كييف يجري فيها عرض طائرات مسيرة محلية وأجنبية الصنع - وزارة الدفاع

القوات الروسية تستهدف منشأة قرب كييف يجري فيها عرض طائرات مسيرة محلية وأجنبية الصنع - وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قواتها شنت ضربة بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة على موقع في ضواحي كييف كانت تستعرض فيه طائرات مسيرة أوكرانية... 24.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-24T15:25+0000

2026-07-24T15:25+0000

2026-07-24T15:35+0000

روسيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وجاء في بيان الوزارة: "وجهت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى على موقع في ضواحي كييف، كان يجري فيه استعراض لطائرات مسيرة، بما في ذلك نماذج واعدة من إنتاج أوكراني وأجنبي، تُستخدم لشن ضربات على المنشآت المدنية في روسيا".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن قوات مجموعة "الشمال" الروسية، حررت بلدتي زاخاروفكا وإيفاشكينو في مقاطعة خاركوف.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لملخص عملياتها الأسبوع المنصرم: "في الفترة من 18 إلى 24 يوليو (تموز) من هذا العام، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربات جماعية ضخمة و18 ضربة جماعية بأسلحة جوية وبرية بعيدة المدى عالية الدقة وطائرات مسيرة، استهدفت فيها مرافق البنية التحتية لمواني أوديسا وتشرنومورسك ويوجني إزمايل ونيكولاييف، المستخدمة لتفريغ وتخزين البضائع العسكرية، وكذلك الوقود ومواد التشحيم".وتابع: "خلال الأسبوع الماضي، تم تحرير بلدات زاخاروفكا وإيفاشكينو وفولوخوفسكوي وأرتيلنوي في مقاطعة خاركوف، من خلال إجراءات نشطة لوحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية".وأشار البيان إلى أنه "في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال"، خسر العدو أكثر من 1695 جنديًا، ودبابة و17 مركبة قتالية مدرعة، و97 مركبة و13 قطعة مدفعية ميدانية، ومركبتين قتاليتين من طراز "غراد" لإطلاق الصواريخ المتعددة".القوات الروسية تحرر بلدتين في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع

https://sarabic.ae/20260724/بوتين-يطلع-لأول-مرة-على-المقاتلة-التدريبية-الروسية-المطورة-ياك-130-إم-فيديو-1115463642.html

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روسيا, رصد عسكري