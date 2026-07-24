https://sarabic.ae/20260724/القوات-الروسية-تحرر-بلدتين-في-مقاطعة-خاركوف--الدفاع-الروسية-1115458803.html

القوات الروسية تحرر بلدتين في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع

القوات الروسية تحرر بلدتين في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن قوات مجموعة "الشمال" الروسية، حررت بلدتي زاخاروفكا وإيفاشكينو في مقاطعة خاركوف. 24.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-24T09:14+0000

2026-07-24T09:14+0000

2026-07-24T09:30+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت وزارة الدفاع الروسية في ملخص أسبوعي:" خلال الأسبوع الماضي، تم تحرير بلدات زاخاروفكا وإيفاشكينو وفولوخوفسكوي وأرتيلنوي في مقاطعة خاركيف من خلال إجراءات نشطة لوحدات من مجموعة قوات "الشمال".وبحسب البيان تم تحرير بدلتي فولوخوفسكي وأرتيلنوي في 21 و 22 يوليو على التوالي.وأشار البيان إلى أنه "في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال"، خسر العدو أكثر من 1695 جندياً، ودبابة، و17 مركبة قتالية مدرعة، و97 مركبة، و13 قطعة مدفعية ميدانية، ومركبتين قتاليتين من طراز غراد لإطلاق الصواريخ المتعددة".وأكدت الدفاع الروسية أنه خلال الأسبوع تمكن القوات الروسية من "استهداف 27 سفينة بحرية مستخدمة لصالح القوات الأوكرانية".وجاء في البيان: "خلال الأسبوع الماضي، وحسّنت وحدات من تجمع قوات "الجنوب" الروسية مواقعها على طول خط الجبهة الأمامية، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 1175 عسكريا، و23 مركبة قتالية مدرعة و 174 مركبة و 17 مدفع مدفعي ميداني".وأوضح البيان أنه "خلال الأسبوع نتيجة للإجراءات الحاسمة لمقاتلي قوات "المركز" ، تم تحرير بلدة لينين ومدينة بيليتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو في هذه المنطقة أكثر من 2415 عسكريا و 19 مركبة قتالية مدرعة و 49 مركبة و 11 مدفعية ميدانية وخمس محطات حرب إلكترونية".وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "وحدات مجموعة قوات "الغرب" حسنت وضعها التكتيكي، وبلغت خسائر العدو خلال الأسبوع 1495 فردا عسكريا و 23 مركبة قتالية مدرعة و 105 مركبات وثماني بنادق مدفعية ميدانية ومركبة قتالية متعددة نظام إطلاق صواريخ فيربا وثماني محطات حرب إلكترونية وحرب مضادة للبطاريات".وتابع البيان: ""خلال الأسبوع ، واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" التقدم إلى أعماق دفاعات العدو وحررت بلدات فولنوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك وبلاغوداتنوي في مقاطعة زابوريزهيا، وبلغت خسائر العدو في هذه المنطقة أكثر من 2960 عسكريا و 18 مركبة قتالية مدرعة و 76 مركبة وست مدافع ميدانية ومركبتين قتاليتين لقاذفات صواريخ غراد".وأضافت الدفاغ في بياتها: "خلال الأسبوع تمكن أنظمة الدفاع الجوي من تدمير وإسقاط 71 قنبلة جوية موجهة ، و 23 صاروخ من طراز "هيمارس" و 13 صاروخا من طراز "فلامنغو"، وصوارخين نبتون الموجهة بعيدة المدى، بالإضافة إلى 5249 طائرة دون طيار".

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