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القوات الروسية تحرر بلدتين في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260724/القوات-الروسية-تحرر-بلدتين-في-مقاطعة-خاركوف--الدفاع-الروسية-1115458803.html
القوات الروسية تحرر بلدتين في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر بلدتين في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن قوات مجموعة "الشمال" الروسية، حررت بلدتي زاخاروفكا وإيفاشكينو في مقاطعة خاركوف. 24.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-24T09:14+0000
2026-07-24T09:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في ملخص أسبوعي:" خلال الأسبوع الماضي، تم تحرير بلدات زاخاروفكا وإيفاشكينو وفولوخوفسكوي وأرتيلنوي في مقاطعة خاركيف من خلال إجراءات نشطة لوحدات من مجموعة قوات "الشمال".وبحسب البيان تم تحرير بدلتي فولوخوفسكي وأرتيلنوي في 21 و 22 يوليو على التوالي.وأشار البيان إلى أنه "في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال"، خسر العدو أكثر من 1695 جندياً، ودبابة، و17 مركبة قتالية مدرعة، و97 مركبة، و13 قطعة مدفعية ميدانية، ومركبتين قتاليتين من طراز غراد لإطلاق الصواريخ المتعددة".وأكدت الدفاع الروسية أنه خلال الأسبوع تمكن القوات الروسية من "استهداف 27 سفينة بحرية مستخدمة لصالح القوات الأوكرانية".وجاء في البيان: "خلال الأسبوع الماضي، وحسّنت وحدات من تجمع قوات "الجنوب" الروسية مواقعها على طول خط الجبهة الأمامية، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 1175 عسكريا، و23 مركبة قتالية مدرعة و 174 مركبة و 17 مدفع مدفعي ميداني".وأوضح البيان أنه "خلال الأسبوع نتيجة للإجراءات الحاسمة لمقاتلي قوات "المركز" ، تم تحرير بلدة لينين ومدينة بيليتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو في هذه المنطقة أكثر من 2415 عسكريا و 19 مركبة قتالية مدرعة و 49 مركبة و 11 مدفعية ميدانية وخمس محطات حرب إلكترونية".وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "وحدات مجموعة قوات "الغرب" حسنت وضعها التكتيكي، وبلغت خسائر العدو خلال الأسبوع 1495 فردا عسكريا و 23 مركبة قتالية مدرعة و 105 مركبات وثماني بنادق مدفعية ميدانية ومركبة قتالية متعددة نظام إطلاق صواريخ فيربا وثماني محطات حرب إلكترونية وحرب مضادة للبطاريات".وتابع البيان: ""خلال الأسبوع ، واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" التقدم إلى أعماق دفاعات العدو وحررت بلدات فولنوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك وبلاغوداتنوي في مقاطعة زابوريزهيا، وبلغت خسائر العدو في هذه المنطقة أكثر من 2960 عسكريا و 18 مركبة قتالية مدرعة و 76 مركبة وست مدافع ميدانية ومركبتين قتاليتين لقاذفات صواريخ غراد".وأضافت الدفاغ في بياتها: "خلال الأسبوع تمكن أنظمة الدفاع الجوي من تدمير وإسقاط 71 قنبلة جوية موجهة ، و 23 صاروخ من طراز "هيمارس" و 13 صاروخا من طراز "فلامنغو"، وصوارخين نبتون الموجهة بعيدة المدى، بالإضافة إلى 5249 طائرة دون طيار".
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روسيا
روسيا

القوات الروسية تحرر بلدتين في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع

09:14 GMT 24.07.2026 (تم التحديث: 09:30 GMT 24.07.2026)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من قوات مجموعة تسنتر (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات كورنيت في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن قوات مجموعة "الشمال" الروسية، حررت بلدتي زاخاروفكا وإيفاشكينو في مقاطعة خاركوف.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في ملخص أسبوعي:" خلال الأسبوع الماضي، تم تحرير بلدات زاخاروفكا وإيفاشكينو وفولوخوفسكوي وأرتيلنوي في مقاطعة خاركيف من خلال إجراءات نشطة لوحدات من مجموعة قوات "الشمال".
وبحسب البيان تم تحرير بدلتي فولوخوفسكي وأرتيلنوي في 21 و 22 يوليو على التوالي.
وأشار البيان إلى أنه "في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال"، خسر العدو أكثر من 1695 جندياً، ودبابة، و17 مركبة قتالية مدرعة، و97 مركبة، و13 قطعة مدفعية ميدانية، ومركبتين قتاليتين من طراز غراد لإطلاق الصواريخ المتعددة".
وأكدت الدفاع الروسية أنه خلال الأسبوع تمكن القوات الروسية من "استهداف 27 سفينة بحرية مستخدمة لصالح القوات الأوكرانية".
وجاء في البيان: "خلال الأسبوع الماضي، وحسّنت وحدات من تجمع قوات "الجنوب" الروسية مواقعها على طول خط الجبهة الأمامية، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 1175 عسكريا، و23 مركبة قتالية مدرعة و 174 مركبة و 17 مدفع مدفعي ميداني".
وأوضح البيان أنه "خلال الأسبوع نتيجة للإجراءات الحاسمة لمقاتلي قوات "المركز" ، تم تحرير بلدة لينين ومدينة بيليتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو في هذه المنطقة أكثر من 2415 عسكريا و 19 مركبة قتالية مدرعة و 49 مركبة و 11 مدفعية ميدانية وخمس محطات حرب إلكترونية".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "وحدات مجموعة قوات "الغرب" حسنت وضعها التكتيكي، وبلغت خسائر العدو خلال الأسبوع 1495 فردا عسكريا و 23 مركبة قتالية مدرعة و 105 مركبات وثماني بنادق مدفعية ميدانية ومركبة قتالية متعددة نظام إطلاق صواريخ فيربا وثماني محطات حرب إلكترونية وحرب مضادة للبطاريات".
وتابع البيان: ""خلال الأسبوع ، واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" التقدم إلى أعماق دفاعات العدو وحررت بلدات فولنوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك وبلاغوداتنوي في مقاطعة زابوريزهيا، وبلغت خسائر العدو في هذه المنطقة أكثر من 2960 عسكريا و 18 مركبة قتالية مدرعة و 76 مركبة وست مدافع ميدانية ومركبتين قتاليتين لقاذفات صواريخ غراد".
وأضافت الدفاغ في بياتها: "خلال الأسبوع تمكن أنظمة الدفاع الجوي من تدمير وإسقاط 71 قنبلة جوية موجهة ، و 23 صاروخ من طراز "هيمارس" و 13 صاروخا من طراز "فلامنغو"، وصوارخين نبتون الموجهة بعيدة المدى، بالإضافة إلى 5249 طائرة دون طيار".
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