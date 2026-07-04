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القوات الروسية تقصف مركزا لوجستيا للجيش الأوكراني في زابوروجيه بمسيرات "غيران"
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260704/القوات-الروسية-تحرر-مدينة-كونستانتينوفكا-الاستراتيجية-في-دونيتسك--وزارة-الدفاع--1114938161.html
القوات الروسية تحرر مدينة كونستانتينوفكا الاستراتيجية في دونيتسك- وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر مدينة كونستانتينوفكا الاستراتيجية في دونيتسك- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الإدارة العملياتية العامة لهيئة الأركان العامة الروسية، سيرغي رودسكوي، اليوم السبت، تحرير مدينة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل،... 04.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-04T09:03+0000
2026-07-04T09:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
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وقال رودسكوي في مؤتمر صحفي: "خلال الهجوم، قامت وحدات الاقتحام التابعة لقوات تجمع "الجنوب"، بعد أن أعاقت العدو في معركة السيطرة على الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من المدينة، بتطويق كونستانتينوفكا من الجناحين وتأمين السيطرة النارية على طرق الإمداد الرئيسية للقوات الأوكرانية، وقد أدى ذلك إلى عزل حامية العدو في المدينة بشكل فعّال".وأضاف: "للحفاظ على كونستانتينوفكا والمناطق المحيطة بها، شكّل العدو قوة كبيرة قوامها سبعة ألوية، ما مجموعه 45 كتيبة، أي ما يصل إلى 15500 عسكري".
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري

القوات الروسية تحرر مدينة كونستانتينوفكا الاستراتيجية في دونيتسك- وزارة الدفاع

09:03 GMT 04.07.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم دبابة تي-90إم "بروريف" التابع للمجموعة القتالية "الغرب" في اتجاه محور كراسنولمانسكي في المنطقة العسكرية الخاصة
طاقم دبابة تي-90إم بروريف التابع للمجموعة القتالية الغرب في اتجاه محور كراسنولمانسكي في المنطقة العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أكد رئيس الإدارة العملياتية العامة لهيئة الأركان العامة الروسية، سيرغي رودسكوي، اليوم السبت، تحرير مدينة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل، لافتا إلى أن خسائر القوات الأوكرانية في المدينة بلغت نحو 13500 عسكري، بالإضافة للعديد من المعدات العسكرية.
وقال رودسكوي في مؤتمر صحفي: "خلال الهجوم، قامت وحدات الاقتحام التابعة لقوات تجمع "الجنوب"، بعد أن أعاقت العدو في معركة السيطرة على الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من المدينة، بتطويق كونستانتينوفكا من الجناحين وتأمين السيطرة النارية على طرق الإمداد الرئيسية للقوات الأوكرانية، وقد أدى ذلك إلى عزل حامية العدو في المدينة بشكل فعّال".
وأضاف رودسكوي: بعد ذلك واصلت قواتنا هجومها داخل حدود المدينة وسيطرت سيطرة كاملة على كونستانتينوفكا.
وأضاف: "للحفاظ على كونستانتينوفكا والمناطق المحيطة بها، شكّل العدو قوة كبيرة قوامها سبعة ألوية، ما مجموعه 45 كتيبة، أي ما يصل إلى 15500 عسكري".
وتابع رودسكوي: تكبّدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة خلال عملية تحرير كونستانتينوفكا، بلغت هذه الخسائر نحو 13500 عسكري أوكراني، و14 دبابة، و283 مركبة قتالية مدرعة، و1400 مركبة، و200 مدفع ميداني، وثمانية منصات إطلاق صواريخ متعددة.
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