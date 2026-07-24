https://sarabic.ae/20260724/القوات-الروسية-تستهدف-بنى-تحتية-تستخدم-لأغراض-عسكرية-في-موانئ-أوكرانية--وزارة-الدفاع-1115455626.html
القوات الروسية تستهدف بنى تحتية تستخدم لأغراض عسكرية في موانئ أوكرانية- وزارة الدفاع
القوات الروسية تستهدف بنى تحتية تستخدم لأغراض عسكرية في موانئ أوكرانية- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تنفيذ ضربات جماعية باستخدام أسلحة عالية الدقة، خلال ساعات الليلة الماضية، مستهدفة منشآت للبنية التحتية العسكرية في... 24.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-24T06:33+0000
2026-07-24T06:33+0000
2026-07-24T06:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "واصلت القوات المسلحة الروسية، الليلة، شنّ غارات جوية جماعية باستخدام أسلحة دقيقة تُطلق من الجو ومن طائرات مسيّرة هجومية".وأضاف بيان الدفاع الروسية: "في ميناء إزمايل (المؤسسة الحكومية - ميناء إزمايل التجاري البحري)، تضررت مرافق البنية التحتية للميناء المُخصصة لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية، وثلاثة مستودعات لتخزين الزوارق المسيرة، من بينها مستودع ماغورا، وحظيرة تحتوي على معدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. بالإضافة إلى ذلك، تضرر رصيف عائم لتخزين وإطلاق المركبات الآلية تحت الماء (AUVs)وتواصل القوت المسلحة الروسية بشكل شبه يومي، استهداف وقصف المواني الأوكرانية التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260722/القوات-الروسية-تحرر-بلدتين-جديدتين-في-مقاطتي-خاركوف-وزابوروجيه---وزارة-الدفاع-1115398015.html
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روسيا
القوات الروسية تستهدف بنى تحتية تستخدم لأغراض عسكرية في موانئ أوكرانية- وزارة الدفاع
06:33 GMT 24.07.2026 (تم التحديث: 06:54 GMT 24.07.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تنفيذ ضربات جماعية باستخدام أسلحة عالية الدقة، خلال ساعات الليلة الماضية، مستهدفة منشآت للبنية التحتية العسكرية في موانئ أوكرانية عدة.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "واصلت القوات المسلحة الروسية، الليلة، شنّ غارات جوية جماعية باستخدام أسلحة دقيقة تُطلق من الجو ومن طائرات مسيّرة هجومية".
وأوضح البيان: "نتيجة للضربات التي استهدفت ميناء أوديسا (المؤسسة الحكومية- ميناء أوديسا التجاري البحري)، تضررت خزانات الوقود ومواد التشحيم التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف بيان الدفاع الروسية: "في ميناء إزمايل (المؤسسة الحكومية - ميناء إزمايل التجاري البحري)، تضررت مرافق البنية التحتية للميناء المُخصصة لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية، وثلاثة مستودعات لتخزين الزوارق المسيرة، من بينها مستودع ماغورا، وحظيرة تحتوي على معدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. بالإضافة إلى ذلك، تضرر رصيف عائم لتخزين وإطلاق المركبات الآلية تحت الماء (AUVs)
وأوضح البيان أنه "في ميناء نيكولايف (المؤسسة الحكومية- ميناء نيكولايف التجاري البحري)، تضررت سفينة شحن جافة كانت تُحمّل شحنات عسكرية أثناء عملية التفريغ".
وتواصل القوت المسلحة الروسية بشكل شبه يومي، استهداف وقصف المواني الأوكرانية التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.