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بعد تصريحات روبيو.. لافروف يدعو لتحديد المسؤول عن إفشال تفاهمات أنكوريدج
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260724/القوات-الروسية-تستهدف-بنى-تحتية-تستخدم-لأغراض-عسكرية-في-موانئ-أوكرانية--وزارة-الدفاع-1115455626.html
القوات الروسية تستهدف بنى تحتية تستخدم لأغراض عسكرية في موانئ أوكرانية- وزارة الدفاع
القوات الروسية تستهدف بنى تحتية تستخدم لأغراض عسكرية في موانئ أوكرانية- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تنفيذ ضربات جماعية باستخدام أسلحة عالية الدقة، خلال ساعات الليلة الماضية، مستهدفة منشآت للبنية التحتية العسكرية في... 24.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-24T06:33+0000
2026-07-24T06:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "واصلت القوات المسلحة الروسية، الليلة، شنّ غارات جوية جماعية باستخدام أسلحة دقيقة تُطلق من الجو ومن طائرات مسيّرة هجومية".وأضاف بيان الدفاع الروسية: "في ميناء إزمايل (المؤسسة الحكومية - ميناء إزمايل التجاري البحري)، تضررت مرافق البنية التحتية للميناء المُخصصة لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية، وثلاثة مستودعات لتخزين الزوارق المسيرة، من بينها مستودع ماغورا، وحظيرة تحتوي على معدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. بالإضافة إلى ذلك، تضرر رصيف عائم لتخزين وإطلاق المركبات الآلية تحت الماء (AUVs)وتواصل القوت المسلحة الروسية بشكل شبه يومي، استهداف وقصف المواني الأوكرانية التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260722/القوات-الروسية-تحرر-بلدتين-جديدتين-في-مقاطتي-خاركوف-وزابوروجيه---وزارة-الدفاع-1115398015.html
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روسيا

القوات الروسية تستهدف بنى تحتية تستخدم لأغراض عسكرية في موانئ أوكرانية- وزارة الدفاع

06:33 GMT 24.07.2026 (تم التحديث: 06:54 GMT 24.07.2026)
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationمشاهد لتدمير طائرة "ميغ - 29" ومنصة إس-300 بي إس" تابعة لنظام كييف
مشاهد لتدمير طائرة ميغ - 29 ومنصة إس-300 بي إس تابعة لنظام كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2026
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تنفيذ ضربات جماعية باستخدام أسلحة عالية الدقة، خلال ساعات الليلة الماضية، مستهدفة منشآت للبنية التحتية العسكرية في موانئ أوكرانية عدة.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "واصلت القوات المسلحة الروسية، الليلة، شنّ غارات جوية جماعية باستخدام أسلحة دقيقة تُطلق من الجو ومن طائرات مسيّرة هجومية".

وأوضح البيان: "نتيجة للضربات التي استهدفت ميناء أوديسا (المؤسسة الحكومية- ميناء أوديسا التجاري البحري)، تضررت خزانات الوقود ومواد التشحيم التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأضاف بيان الدفاع الروسية: "في ميناء إزمايل (المؤسسة الحكومية - ميناء إزمايل التجاري البحري)، تضررت مرافق البنية التحتية للميناء المُخصصة لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية، وثلاثة مستودعات لتخزين الزوارق المسيرة، من بينها مستودع ماغورا، وحظيرة تحتوي على معدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. بالإضافة إلى ذلك، تضرر رصيف عائم لتخزين وإطلاق المركبات الآلية تحت الماء (AUVs)

وأوضح البيان أنه "في ميناء نيكولايف (المؤسسة الحكومية- ميناء نيكولايف التجاري البحري)، تضررت سفينة شحن جافة كانت تُحمّل شحنات عسكرية أثناء عملية التفريغ".

أعمال قتالية لطاقم مدفعية مدفع ذاتي الحركة 2S7M مالكا من مجموعة قوات المركز في اتجاه كراسنوارميسك بالمنطقة العسكرية الشمالية. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في مقاطتي خاركوف وزابوروجيه - وزارة الدفاع
22 يوليو, 10:44 GMT
وتواصل القوت المسلحة الروسية بشكل شبه يومي، استهداف وقصف المواني الأوكرانية التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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