https://sarabic.ae/20260722/القوات-الروسية-تحرر-بلدتين-جديدتين-في-مقاطتي-خاركوف-وزابوروجيه---وزارة-الدفاع-1115398015.html

القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في مقاطتي خاركوف وزابوروجيه - وزارة الدفاع

القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في مقاطتي خاركوف وزابوروجيه - وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات التابعة لها حررت بلدتي أرتيلنويه في مقاطعة خاركوف، وبلاغوداتنويه في مقاطعة زابوروجيه، إضافة لتحقيق... 22.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-22T10:44+0000

2026-07-22T10:44+0000

2026-07-22T11:19+0000

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وقالت الوزارة في بيان لها: "نتيجة للعمليات النشطة، سيطرت وحدات مجموعة قوات "الشمال" على قرية أرتيلنويه في مقاطعة خاركوف".وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 250 جندياً، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وعشر سيارات، ومدفع بوغدان ذاتي الحركة، وراجمة فيربا، ومحطة حرب إلكترونية، في منطقة مسؤولية قوات الشمال".وجاء في البيان: "خلال الاشتباكات قرب البلدة، تم تدمير ما يصل إلى فصيلة من القوات المسلحة الأوكرانية، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وسبع سيارات، وثلاثة أنظمة روبوتية أرضية، و32 طائرة مسيرة ثقيلة سداسية المراوح من طراز بابا ياغا".وأضافت الوزارة: "خسر العدو ما يصل إلى 380 جندياً، وناقلة جند مدرعة، و11 مركبة، وقطعة مدفعية، ومركبة قتالية من طراز غراد لإطلاق صواريخ متعددة، في منطقة مسؤولية قوات الشرق".وأضافت الوزارة أن "وحدات تجمع قوات "الغرب" الروسية سيطرت على مواقع متقدمة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بأكثر من 210 عسكريين".وأشار التقرير إلى أن "وحدات تجمع قوات "الجنوب" الروسية حسنت تموضعها على طول خط المواجهة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بأكثر من 140 عسكريًا".وتابعت وزارة الدفاع، أن "خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 50 عسكريًا في منطقة عمليات وحدات تجمع قوات "دنيبر" الروسية.كما أعلنت الوزارة أن القوات المسلحة الروسية استهدفت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مراكز لوجستية ومنشآت لإنتاج طائرات مسيرة بعيدة المدى تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وجاء في البيان: "استهدفت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية منصتي إطلاق لمنظومة صواريخ نبتون الساحلية، ومراكز لوجستية، ومنشآت لإنتاج طائرات مسيرة بعيدة المدى، ومرافق للوقود والطاقة والنقل تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية ومرتزقة أجانب في 152 منطقة".وقالت الوزارة في بيانها: "أسقطت منظومات الدفاع الجوي 9 قنابل جوية موجهة و808 طائرات مسيرة".الكرملين: روسيا ستشارك في قمة مجموعة الـ20 بالولايات المتحدة على مستوى رفيع وبحضور مؤثر

https://sarabic.ae/20260722/قوات-الدفاع-الجوي-الروسي-تتصدى-لـ242-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1115393601.html

https://sarabic.ae/20260722/القوات-الروسية-تستهدف-منشآت-عسكرية-أوكرانية-ومنظومة-صواريخ-وسفينتين-في-أوديسا---وزارة-الدفاع-1115392903.html

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