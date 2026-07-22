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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260722/القوات-الروسية-تحرر-بلدتين-جديدتين-في-مقاطتي-خاركوف-وزابوروجيه---وزارة-الدفاع-1115398015.html
القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في مقاطتي خاركوف وزابوروجيه - وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في مقاطتي خاركوف وزابوروجيه - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات التابعة لها حررت بلدتي أرتيلنويه في مقاطعة خاركوف، وبلاغوداتنويه في مقاطعة زابوروجيه، إضافة لتحقيق... 22.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-22T10:44+0000
2026-07-22T11:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان لها: "نتيجة للعمليات النشطة، سيطرت وحدات مجموعة قوات "الشمال" على قرية أرتيلنويه في مقاطعة خاركوف".وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 250 جندياً، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وعشر سيارات، ومدفع بوغدان ذاتي الحركة، وراجمة فيربا، ومحطة حرب إلكترونية، في منطقة مسؤولية قوات الشمال".وجاء في البيان: "خلال الاشتباكات قرب البلدة، تم تدمير ما يصل إلى فصيلة من القوات المسلحة الأوكرانية، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وسبع سيارات، وثلاثة أنظمة روبوتية أرضية، و32 طائرة مسيرة ثقيلة سداسية المراوح من طراز بابا ياغا".وأضافت الوزارة: "خسر العدو ما يصل إلى 380 جندياً، وناقلة جند مدرعة، و11 مركبة، وقطعة مدفعية، ومركبة قتالية من طراز غراد لإطلاق صواريخ متعددة، في منطقة مسؤولية قوات الشرق".وأضافت الوزارة أن "وحدات تجمع قوات "الغرب" الروسية سيطرت على مواقع متقدمة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بأكثر من 210 عسكريين".وأشار التقرير إلى أن "وحدات تجمع قوات "الجنوب" الروسية حسنت تموضعها على طول خط المواجهة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بأكثر من 140 عسكريًا".وتابعت وزارة الدفاع، أن "خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 50 عسكريًا في منطقة عمليات وحدات تجمع قوات "دنيبر" الروسية.كما أعلنت الوزارة أن القوات المسلحة الروسية استهدفت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مراكز لوجستية ومنشآت لإنتاج طائرات مسيرة بعيدة المدى تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وجاء في البيان: "استهدفت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية منصتي إطلاق لمنظومة صواريخ نبتون الساحلية، ومراكز لوجستية، ومنشآت لإنتاج طائرات مسيرة بعيدة المدى، ومرافق للوقود والطاقة والنقل تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية ومرتزقة أجانب في 152 منطقة".وقالت الوزارة في بيانها: "أسقطت منظومات الدفاع الجوي 9 قنابل جوية موجهة و808 طائرات مسيرة".الكرملين: روسيا ستشارك في قمة مجموعة الـ20 بالولايات المتحدة على مستوى رفيع وبحضور مؤثر
https://sarabic.ae/20260722/قوات-الدفاع-الجوي-الروسي-تتصدى-لـ242-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1115393601.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري

القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في مقاطتي خاركوف وزابوروجيه - وزارة الدفاع

10:44 GMT 22.07.2026 (تم التحديث: 11:19 GMT 22.07.2026)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأعمال قتالية لطاقم مدفعية مدفع ذاتي الحركة 2S7M "مالكا" من مجموعة قوات "المركز" في اتجاه كراسنوارميسك بالمنطقة العسكرية الشمالية.
أعمال قتالية لطاقم مدفعية مدفع ذاتي الحركة 2S7M مالكا من مجموعة قوات المركز في اتجاه كراسنوارميسك بالمنطقة العسكرية الشمالية. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات التابعة لها حررت بلدتي أرتيلنويه في مقاطعة خاركوف، وبلاغوداتنويه في مقاطعة زابوروجيه، إضافة لتحقيق اختراقات عديدة على جميع محاور العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الوزارة في بيان لها: "نتيجة للعمليات النشطة، سيطرت وحدات مجموعة قوات "الشمال" على قرية أرتيلنويه في مقاطعة خاركوف".
وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 250 جندياً، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وعشر سيارات، ومدفع بوغدان ذاتي الحركة، وراجمة فيربا، ومحطة حرب إلكترونية، في منطقة مسؤولية قوات الشمال".
وتابع البيان: واصلت وحدات تجمع قوات "الشرق" تقدمها في عمق دفاعات العدو، وحررت بلدة بلاغوداتنويه في مقاطعة زابوروجيه.
وجاء في البيان: "خلال الاشتباكات قرب البلدة، تم تدمير ما يصل إلى فصيلة من القوات المسلحة الأوكرانية، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وسبع سيارات، وثلاثة أنظمة روبوتية أرضية، و32 طائرة مسيرة ثقيلة سداسية المراوح من طراز بابا ياغا".
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وأضافت الوزارة أن السيطرة على هذا الخط الحدودي تُمهد الطريق لتقدم وحدات من مجموعة "الشرق" على طول الحدود بين مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبيتروفسك.

وأضافت الوزارة: "خسر العدو ما يصل إلى 380 جندياً، وناقلة جند مدرعة، و11 مركبة، وقطعة مدفعية، ومركبة قتالية من طراز غراد لإطلاق صواريخ متعددة، في منطقة مسؤولية قوات الشرق".
وأضافت الوزارة أن "وحدات تجمع قوات "الغرب" الروسية سيطرت على مواقع متقدمة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بأكثر من 210 عسكريين".
وأشار التقرير إلى أن "وحدات تجمع قوات "الجنوب" الروسية حسنت تموضعها على طول خط المواجهة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بأكثر من 140 عسكريًا".
وأفادت الوزارة بأن "وحدات تجمع قوات "المركز" الروسية حسنت تموضعها التكتيكي، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بنحو 240 عسكرياً".
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05:23 GMT
وتابعت وزارة الدفاع، أن "خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 50 عسكريًا في منطقة عمليات وحدات تجمع قوات "دنيبر" الروسية.
كما أعلنت الوزارة أن القوات المسلحة الروسية استهدفت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مراكز لوجستية ومنشآت لإنتاج طائرات مسيرة بعيدة المدى تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وجاء في البيان: "استهدفت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية منصتي إطلاق لمنظومة صواريخ نبتون الساحلية، ومراكز لوجستية، ومنشآت لإنتاج طائرات مسيرة بعيدة المدى، ومرافق للوقود والطاقة والنقل تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية ومرتزقة أجانب في 152 منطقة".
وقالت الوزارة في بيانها: "أسقطت منظومات الدفاع الجوي 9 قنابل جوية موجهة و808 طائرات مسيرة".
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