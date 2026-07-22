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القوات الروسية تستهدف منشآت عسكرية أوكرانية ومنظومة صواريخ وسفينتين في أوديسا - وزارة الدفاع
القوات الروسية تستهدف منشآت عسكرية أوكرانية ومنظومة صواريخ وسفينتين في أوديسا - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الروسية واصلت، خلال الليلة الماضية، توجيه ضربات إلى موانئ أوكرانية تُستخدم في نقل الإمدادات إلى... 22.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-22T05:23+0000
2026-07-22T05:23+0000
روسيا
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رصد عسكري
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وصرحت الوزارة، في بيان لها: "واصلت القوات المسلحة الروسية، مساء اليوم، قصف الموانئ الأوكرانية التي تُستخدم لنقل الإمدادات إلى القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى المنشآت العسكرية في منطقة أوديسا".وأردفت: "نتيجةً للغارات الجوية الدقيقة واستخدام الطائرات المسيّرة، تم استهداف سفينتان بحريتان، بالإضافة إلى مرافق البنية التحتية لميناء أوديسا المستخدم لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية، فضلاً عن استهداف خزانات الوقود والزيوت المخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية فيه".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف منشآت أوكرانية تستخدم لأغراض عسكرية في أوديسا
https://sarabic.ae/20260720/الدفاع-الروسية-تعلن-استهداف-منشآت-البنية-التحتية-للطاقة-والنقل-الأوكرانية-1115340238.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري

القوات الروسية تستهدف منشآت عسكرية أوكرانية ومنظومة صواريخ وسفينتين في أوديسا - وزارة الدفاع

05:23 GMT 22.07.2026
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صاروخ "إسكندر" على مستودع يحتوي على أسلحة قوات نظام الحكم الأوكراني
إطلاق صاروخ إسكندر على مستودع يحتوي على أسلحة قوات نظام الحكم الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2026
© Пресс-служба Минобороны РФ
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الروسية واصلت، خلال الليلة الماضية، توجيه ضربات إلى موانئ أوكرانية تُستخدم في نقل الإمدادات إلى القوات الأوكرانية، إضافة إلى أهداف عسكرية في مقاطعة أوديسا.
وصرحت الوزارة، في بيان لها: "واصلت القوات المسلحة الروسية، مساء اليوم، قصف الموانئ الأوكرانية التي تُستخدم لنقل الإمدادات إلى القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى المنشآت العسكرية في منطقة أوديسا".
وأردفت: "نتيجةً للغارات الجوية الدقيقة واستخدام الطائرات المسيّرة، تم استهداف سفينتان بحريتان، بالإضافة إلى مرافق البنية التحتية لميناء أوديسا المستخدم لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية، فضلاً عن استهداف خزانات الوقود والزيوت المخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية فيه".
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل التابعة لقوات نظام كييف- وزارة الدفاع
20 يوليو, 09:33 GMT

وتابع البيان أن الضربات استهدفت أيضًا في مدينة أوديسا المركز اللوجستي التابع لشركة "نوفا بوشتا"، مشيرًا إلى أنه يُستخدم لتخزين الشحنات ذات الاستخدام العسكري، كما استهدفت بطارية تابعة لمنظومة الصواريخ الساحلية الأوكرانية "نيبتون" في بلدة كوفاليفكا".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تستهدف منشآت أوكرانية تستخدم لأغراض عسكرية في أوديسا
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