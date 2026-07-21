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القوات الروسية تستهدف منشآت أوكرانية تستخدم لأغراض عسكرية في أوديسا
القوات الروسية تستهدف منشآت أوكرانية تستخدم لأغراض عسكرية في أوديسا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية قصفت منشآت بنية تحتية في ميناء أوديسا تُستخدم لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية. 21.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-21T15:47+0000
2026-07-21T15:47+0000
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وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "تم قصف البنية التحتية لميناء أوديسا (مؤسسة "ميناء أوديسا التجاري البحري" الحكومية) المستخدمة لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية بطائرات مُسيرة وأسلحة دقيقة تُطلق من الجو".وأضافت الوزارة في بيانها: "استهدفت طائرات مسيرة وأسلحة جوية عالية الدقة سفينة شحن جاف في ميناء "نيكولايف" (التابع لمؤسسة "ميناء نيكولايف التجاري البحري" الحكومية) أثناء تفريغ شحنات مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية".وجاء في بيان الوزارة: "تم استهداف ورشة إصلاح السفن في ميناء تشورنومورسك، التابعة للمؤسسة الحكومية "ميناء تشورنومورسك للتجارة البحرية".وفي السياق ذاته، أفادت وزارة الدفاع أن طائرات مسيرة روسية دمرت مركزين لوجستيين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في زابوروجيه.وأوضحت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الغارة بالطائرات المسيرة تسببت في اندلاع حريق في محطات الشحن وألحقت أضراراً بالعديد من الشاحنات، وتُظهر اللقطات المصورة التي نشرتها الوزارة، طائرات مسيرة من طراز غيران تدمر مركزين لوجستيين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20260721/القوات-الروسية-تحرير-بلدة-فولخوفسكويه-في-مقاطعة-خاركوف--الدفاع-الروسية-1115370023.html
https://sarabic.ae/20260721/طائرات-مسيرة-روسية-تستهدف-معدات-محطة-ضغط-الغاز-سومسكايا--الدفاع-الروسية-1115369233.html
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وزارة الدفاع الروسية, موسكو, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
وزارة الدفاع الروسية, موسكو, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا

القوات الروسية تستهدف منشآت أوكرانية تستخدم لأغراض عسكرية في أوديسا

15:47 GMT 21.07.2026
© Sputnikطائرة مسيرة
طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية قصفت منشآت بنية تحتية في ميناء أوديسا تُستخدم لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "تم قصف البنية التحتية لميناء أوديسا (مؤسسة "ميناء أوديسا التجاري البحري" الحكومية) المستخدمة لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية بطائرات مُسيرة وأسلحة دقيقة تُطلق من الجو".
كما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن سفينة نقل بضائع جافة تم استهدافها في ميناء "نيكولايف" أثناء قيامها بتفريغ شحنات عسكرية موجهة لدعم القوات الأوكرانية.
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21 يوليو, 09:51 GMT
وأضافت الوزارة في بيانها: "استهدفت طائرات مسيرة وأسلحة جوية عالية الدقة سفينة شحن جاف في ميناء "نيكولايف" (التابع لمؤسسة "ميناء نيكولايف التجاري البحري" الحكومية) أثناء تفريغ شحنات مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية".

كما أعلنت الدفاع بأن القوات المسلحة الروسية استهدفت ورشة لإصلاح السفن التابعة للقوات الأوكرانية في ميناء تشورنومورسك بمقاطعة أوديسا.

وجاء في بيان الوزارة: "تم استهداف ورشة إصلاح السفن في ميناء تشورنومورسك، التابعة للمؤسسة الحكومية "ميناء تشورنومورسك للتجارة البحرية".
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21 يوليو, 09:13 GMT
وفي السياق ذاته، أفادت وزارة الدفاع أن طائرات مسيرة روسية دمرت مركزين لوجستيين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في زابوروجيه.
وجاء في بيان الوزارة: "بهدف تعطيل سلاسل الإمداد اللوجستية للعدو وتقليل قدرته على توصيل الشحنات العسكرية، تم تنفيذ ضربة باستخدام طائرات "غيران-4 سيكر" المسيرة، على مركزين لوجستيين في مدينة زابوروجيه".
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الغارة بالطائرات المسيرة تسببت في اندلاع حريق في محطات الشحن وألحقت أضراراً بالعديد من الشاحنات، وتُظهر اللقطات المصورة التي نشرتها الوزارة، طائرات مسيرة من طراز غيران تدمر مركزين لوجستيين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.
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