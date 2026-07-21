https://sarabic.ae/20260721/القوات-الروسية-تحرير-بلدة-فولخوفسكويه-في-مقاطعة-خاركوف--الدفاع-الروسية-1115370023.html
الجيش الروسي يحرر بلدة فولخوفسكويه في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع
الجيش الروسي يحرر بلدة فولخوفسكويه في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية حررت بلدة فولخوفسكويه في مقاطعة خاركوف. 21.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-21T09:51+0000
2026-07-21T09:51+0000
2026-07-21T10:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118094_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_14f84850be21b6f39d630e30be3efe0b.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة لعمليات عسكرية مكثفة، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" على بلدة فولوخوفسكويه في مقاطعة خاركوف".وتابع البيان: "عززت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، مواقعها على طول خط المواجهة، وتمكنّت من دحر تشكيلات تابعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات نيكولايبولي وكوندراتوفكا وكراماتورسك ونيكولايفكا وأليكسييفو- دروزكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال الـ24 الساعة الماضية نحو 195 جنديًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين و30 مركبة و3 قطع مدفعية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118094_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_074fbe476cc5d3c733a02ef5791330e2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي يحرر بلدة فولخوفسكويه في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع
09:51 GMT 21.07.2026 (تم التحديث: 10:03 GMT 21.07.2026)
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية حررت بلدة فولخوفسكويه في مقاطعة خاركوف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة لعمليات عسكرية مكثفة، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" على بلدة فولوخوفسكويه في مقاطعة خاركوف".
وتابع البيان: "عززت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، مواقعها على طول خط المواجهة، وتمكنّت من دحر تشكيلات تابعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات نيكولايبولي وكوندراتوفكا وكراماتورسك ونيكولايفكا وأليكسييفو- دروزكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال الـ24 الساعة الماضية نحو 195 جنديًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين و30 مركبة و3 قطع مدفعية".