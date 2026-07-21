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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260721/وزير-الدفاع-البولندي-أوكرانيا-ينتظرها-شتاء-قاس-ودفاعاتها-الجوية-متهالكة-1115369690.html
وزير الدفاع البولندي: أوكرانيا ينتظرها شتاء قاس ودفاعاتها الجوية متهالكة
وزير الدفاع البولندي: أوكرانيا ينتظرها شتاء قاس ودفاعاتها الجوية متهالكة
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الدفاع البولندي، فلاديسلاف كوسينياك كاميش، اليوم الثلاثاء، بأن نظام الدفاع الجوي الأوكراني متهالك، وأن الشتاء سيكون قاسيا. 21.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-21T09:42+0000
2026-07-21T09:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال كوسينياك كاميش للصحفيين، عقب اجتماع لجنة الأمن القومي الحكومية: "سيكون الوضع في الأشهر المقبلة، وخاصة في الخريف والشتاء، صعبا للغاية بالنسبة لأوكرانيا".وأضاف: "نظام الدفاع الجوي مُتهالك، والقدرة الإنتاجية غير متناسبة مع احتياجات الدفاع الجوي والصاروخي"، معربا عن دعمه لنقل إنتاج أسلحة الدفاع الجوي إلى أوروبا، وتحديداً الصواريخ، لتوريدها لاحقا إلى أوكرانيا.وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف: بأن أي شحنات أسلحة إلى أوكرانيا ستكون هدفًا مشروعًا للقوات العسكرية الروسية.طائرات مسيرة روسية تستهدف معدات محطة ضغط الغاز "سومسكايا"- الدفاع الروسيةالقوات الروسية تستهدف منشآت أوكرانية للشحن العسكري في ميناء تشرنومورسك ـ وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260721/طائرات-مسيرة-روسية-تستهدف-معدات-محطة-ضغط-الغاز-سومسكايا--الدفاع-الروسية-1115369233.html
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روسيا, بولندا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, بولندا, العالم, أخبار العالم الآن

وزير الدفاع البولندي: أوكرانيا ينتظرها شتاء قاس ودفاعاتها الجوية متهالكة

09:42 GMT 21.07.2026 (تم التحديث: 09:43 GMT 21.07.2026)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار من قاذف لهب - "شميل" أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار من قاذف لهب - شميل أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2026
© Sputnik . Alexey Maishev
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صرّح وزير الدفاع البولندي، فلاديسلاف كوسينياك كاميش، اليوم الثلاثاء، بأن نظام الدفاع الجوي الأوكراني متهالك، وأن الشتاء سيكون قاسيا.
وقال كوسينياك كاميش للصحفيين، عقب اجتماع لجنة الأمن القومي الحكومية: "سيكون الوضع في الأشهر المقبلة، وخاصة في الخريف والشتاء، صعبا للغاية بالنسبة لأوكرانيا".

وأوضح أن توقعاته تستند إلى حالة نظام الدفاع الجوي الأوكراني.

جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية فيغا يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرات مسيرة روسية تستهدف معدات محطة ضغط الغاز "سومسكايا"- الدفاع الروسية
09:13 GMT
وأضاف: "نظام الدفاع الجوي مُتهالك، والقدرة الإنتاجية غير متناسبة مع احتياجات الدفاع الجوي والصاروخي"، معربا عن دعمه لنقل إنتاج أسلحة الدفاع الجوي إلى أوروبا، وتحديداً الصواريخ، لتوريدها لاحقا إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا.

وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف: بأن أي شحنات أسلحة إلى أوكرانيا ستكون هدفًا مشروعًا للقوات العسكرية الروسية.
طائرات مسيرة روسية تستهدف معدات محطة ضغط الغاز "سومسكايا"- الدفاع الروسية
القوات الروسية تستهدف منشآت أوكرانية للشحن العسكري في ميناء تشرنومورسك ـ وزارة الدفاع
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