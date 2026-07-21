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وزير الدفاع البولندي: أوكرانيا ينتظرها شتاء قاس ودفاعاتها الجوية متهالكة
وزير الدفاع البولندي: أوكرانيا ينتظرها شتاء قاس ودفاعاتها الجوية متهالكة
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الدفاع البولندي، فلاديسلاف كوسينياك كاميش، اليوم الثلاثاء، بأن نظام الدفاع الجوي الأوكراني متهالك، وأن الشتاء سيكون قاسيا. 21.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-21T09:42+0000
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وقال كوسينياك كاميش للصحفيين، عقب اجتماع لجنة الأمن القومي الحكومية: "سيكون الوضع في الأشهر المقبلة، وخاصة في الخريف والشتاء، صعبا للغاية بالنسبة لأوكرانيا".وأضاف: "نظام الدفاع الجوي مُتهالك، والقدرة الإنتاجية غير متناسبة مع احتياجات الدفاع الجوي والصاروخي"، معربا عن دعمه لنقل إنتاج أسلحة الدفاع الجوي إلى أوروبا، وتحديداً الصواريخ، لتوريدها لاحقا إلى أوكرانيا.وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف: بأن أي شحنات أسلحة إلى أوكرانيا ستكون هدفًا مشروعًا للقوات العسكرية الروسية.طائرات مسيرة روسية تستهدف معدات محطة ضغط الغاز "سومسكايا"- الدفاع الروسيةالقوات الروسية تستهدف منشآت أوكرانية للشحن العسكري في ميناء تشرنومورسك ـ وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260721/طائرات-مسيرة-روسية-تستهدف-معدات-محطة-ضغط-الغاز-سومسكايا--الدفاع-الروسية-1115369233.html
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وزير الدفاع البولندي: أوكرانيا ينتظرها شتاء قاس ودفاعاتها الجوية متهالكة
09:42 GMT 21.07.2026 (تم التحديث: 09:43 GMT 21.07.2026)
صرّح وزير الدفاع البولندي، فلاديسلاف كوسينياك كاميش، اليوم الثلاثاء، بأن نظام الدفاع الجوي الأوكراني متهالك، وأن الشتاء سيكون قاسيا.
وقال كوسينياك كاميش للصحفيين، عقب اجتماع لجنة الأمن القومي الحكومية: "سيكون الوضع في الأشهر المقبلة، وخاصة في الخريف والشتاء، صعبا للغاية بالنسبة لأوكرانيا".
وأوضح أن توقعاته تستند إلى حالة نظام الدفاع الجوي الأوكراني.
وأضاف: "نظام الدفاع الجوي مُتهالك، والقدرة الإنتاجية غير متناسبة مع احتياجات الدفاع الجوي والصاروخي"، معربا عن دعمه لنقل إنتاج أسلحة الدفاع الجوي إلى أوروبا، وتحديداً الصواريخ، لتوريدها لاحقا إلى أوكرانيا.
وفي وقت سابق، أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا.
وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف: بأن أي شحنات أسلحة إلى أوكرانيا ستكون هدفًا مشروعًا للقوات العسكرية الروسية.