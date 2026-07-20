https://sarabic.ae/20260720/القوات-الروسية-تستهدف-منشآت-أوكرانية-للشحن-العسكري-في-ميناء-تشرنومورسك-ـ-وزارة-الدفاع-1115348796.html

القوات الروسية تستهدف منشآت أوكرانية للشحن العسكري في ميناء تشرنومورسك ـ وزارة الدفاع

القوات الروسية تستهدف منشآت أوكرانية للشحن العسكري في ميناء تشرنومورسك ـ وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن منشآت البنية التحتية المستخدمة لتفريغ وتخزين الشحنات ذات الطابع العسكري قد تم استهدافها في ميناء "تشرنومورسك" في... 20.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-20T15:56+0000

2026-07-20T15:56+0000

2026-07-20T15:56+0000

روسيا

العالم

موسكو

وزارة الدفاع الروسية

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وقالت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي: "تم استهداف مرافق البنية التحتية لميناء "تشرنومورسك"، التابع لمؤسسة "ميناء تشرنومورسك التجاري البحري" الحكومية في مقاطعة أوديسا"، المستخدمة لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية".وقالت الوزارة في بيان: "أثناء عبورها البحر (على مسافة 31 و38 و50 كيلومتراً جنوب زاتوكا)، استهدفت طائرات مسيرة سفينتين بحريتين من نوع "بالكر" وناقلة بضائع جافة، كانت تنقل شحنات عسكرية لصالح القوات المسلحة الأوكرانية إلى ميناء "تشرنومورسك"".وكانت وزارة الخارجية الروسية أدانت، اليوم الاثنين، الهجمات التي شنتها كييف على ناقلات النفط بالقرب من المحطة البحرية التابعة لشركة خط أنابيب بحر قزوين في يوجنايا أوزيريكا (نوفوروسيسك)، كما شجبت سلوك الأطراف التي ساعدت في التخطيط لها.وصرحت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، في تعليقها الصادر بشأن الهجمات الإرهابية الأوكرانية على منشآت شركة خط أنابيب بحر قزوين: "ندين بشدة هذا العمل الإرهابي وتصرفات جميع الأطراف التي أسهمت في تخطيطه وتنفيذه".وقالت زاخاروفا، تعليقًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على ناقلات النفط في محطة اتحاد خط أنابيب بحر قزوين: "لا يوجد أدنى شك بأن نظام كييف النازي يقف وراء هذا الهجوم".وعزت زاخاروفا الهجمات التي شنتها كييف على ناقلات النفط بالقرب من محطخط أنابيب بحر قزوين البحرية، إلى اتّباعها النهج الرامي إلى زعزعة استقرار أسواق النفط العالمية.ودعت زاخاروفا المجتمع الدولي إلى إعطاء تقييم موضوعي لاستهداف كييف ناقلات النفط في أثناء تحميلها بمحطة شركة خطوط أنابيب بحر قزوين البحرية، وأكدت أن موسكو ستعتبر عدم وجود رد مناسب "دليلاً على التواطؤ والموافقة على سياسة كييف بتصعيد الإرهاب".

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روسيا, العالم, موسكو, وزارة الدفاع الروسية