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القوات الروسية تستهدف منشآت أوكرانية للشحن العسكري في ميناء تشرنومورسك ـ وزارة الدفاع
القوات الروسية تستهدف منشآت أوكرانية للشحن العسكري في ميناء تشرنومورسك ـ وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن منشآت البنية التحتية المستخدمة لتفريغ وتخزين الشحنات ذات الطابع العسكري قد تم استهدافها في ميناء "تشرنومورسك" في... 20.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-20T15:56+0000
2026-07-20T15:56+0000
روسيا
العالم
موسكو
وزارة الدفاع الروسية
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وقالت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي: "تم استهداف مرافق البنية التحتية لميناء "تشرنومورسك"، التابع لمؤسسة "ميناء تشرنومورسك التجاري البحري" الحكومية في مقاطعة أوديسا"، المستخدمة لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية".وقالت الوزارة في بيان: "أثناء عبورها البحر (على مسافة 31 و38 و50 كيلومتراً جنوب زاتوكا)، استهدفت طائرات مسيرة سفينتين بحريتين من نوع "بالكر" وناقلة بضائع جافة، كانت تنقل شحنات عسكرية لصالح القوات المسلحة الأوكرانية إلى ميناء "تشرنومورسك"".وكانت وزارة الخارجية الروسية أدانت، اليوم الاثنين، الهجمات التي شنتها كييف على ناقلات النفط بالقرب من المحطة البحرية التابعة لشركة خط أنابيب بحر قزوين في يوجنايا أوزيريكا (نوفوروسيسك)، كما شجبت سلوك الأطراف التي ساعدت في التخطيط لها.وصرحت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، في تعليقها الصادر بشأن الهجمات الإرهابية الأوكرانية على منشآت شركة خط أنابيب بحر قزوين: "ندين بشدة هذا العمل الإرهابي وتصرفات جميع الأطراف التي أسهمت في تخطيطه وتنفيذه".وقالت زاخاروفا، تعليقًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على ناقلات النفط في محطة اتحاد خط أنابيب بحر قزوين: "لا يوجد أدنى شك بأن نظام كييف النازي يقف وراء هذا الهجوم".وعزت زاخاروفا الهجمات التي شنتها كييف على ناقلات النفط بالقرب من محطخط أنابيب بحر قزوين البحرية، إلى اتّباعها النهج الرامي إلى زعزعة استقرار أسواق النفط العالمية.ودعت زاخاروفا المجتمع الدولي إلى إعطاء تقييم موضوعي لاستهداف كييف ناقلات النفط في أثناء تحميلها بمحطة شركة خطوط أنابيب بحر قزوين البحرية، وأكدت أن موسكو ستعتبر عدم وجود رد مناسب "دليلاً على التواطؤ والموافقة على سياسة كييف بتصعيد الإرهاب".
https://sarabic.ae/20260720/الخارجية-الروسية-تندد-بالضربات-الأوكرانية-على-ناقلات-النفط-قرب-خط-أنابيب-بحر-قزوين-1115347521.html
https://sarabic.ae/20260407/باحث-ضرب-خط-أنابيب-قزوين-مؤامرة-أوكرانية-على-المستهلك-الأوروبي-1112348741.html
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روسيا, العالم, موسكو, وزارة الدفاع الروسية
روسيا, العالم, موسكو, وزارة الدفاع الروسية

القوات الروسية تستهدف منشآت أوكرانية للشحن العسكري في ميناء تشرنومورسك ـ وزارة الدفاع

15:56 GMT 20.07.2026
© Sputnikطائرات مسيرة - الجيش الروسي
طائرات مسيرة - الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2026
© Sputnik
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن منشآت البنية التحتية المستخدمة لتفريغ وتخزين الشحنات ذات الطابع العسكري قد تم استهدافها في ميناء "تشرنومورسك" في مقاطعة أوديسا الأوكرانية.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي: "تم استهداف مرافق البنية التحتية لميناء "تشرنومورسك"، التابع لمؤسسة "ميناء تشرنومورسك التجاري البحري" الحكومية في مقاطعة أوديسا"، المستخدمة لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية".

وأضافت الوزارة بأن القوات المسلحة الروسية استهدفت سفينتي شحن من نوع "بالكر" (نوع من السفن التجارية المصممة خصيصاً لنقل وتفريغ الشحنات الجافة غير المعبأة (الصب) بكميات ضخمة وناقلة بضائع جافة، كانت تقوم بنقل شحنات لصالح القوات المسلحة الأوكرانية إلى ميناء "تشرنومورسك".

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وقالت الوزارة في بيان: "أثناء عبورها البحر (على مسافة 31 و38 و50 كيلومتراً جنوب زاتوكا)، استهدفت طائرات مسيرة سفينتين بحريتين من نوع "بالكر" وناقلة بضائع جافة، كانت تنقل شحنات عسكرية لصالح القوات المسلحة الأوكرانية إلى ميناء "تشرنومورسك"".
وأردفت الدفاع الروسية: "وقد واصلت القوات المسلحة الروسية طوال اليوم الاثنين توجيه ضربات للموانئ الأوكرانية والسفن التي تعمل لصالح الجيش الأوكراني".
وكانت وزارة الخارجية الروسية أدانت، اليوم الاثنين، الهجمات التي شنتها كييف على ناقلات النفط بالقرب من المحطة البحرية التابعة لشركة خط أنابيب بحر قزوين في يوجنايا أوزيريكا (نوفوروسيسك)، كما شجبت سلوك الأطراف التي ساعدت في التخطيط لها.
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وصرحت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، في تعليقها الصادر بشأن الهجمات الإرهابية الأوكرانية على منشآت شركة خط أنابيب بحر قزوين: "ندين بشدة هذا العمل الإرهابي وتصرفات جميع الأطراف التي أسهمت في تخطيطه وتنفيذه".
وأضافت زاخاروفا بأن نظام كييف يقف بلا شك وراء الهجمات على ناقلات النفط أثناء عمليات التحميل في محطة اتحاد خط أنابيب بحر قزوين في يوجنايا أوزيريكا (نوفوروسيسك).
وقالت زاخاروفا، تعليقًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على ناقلات النفط في محطة اتحاد خط أنابيب بحر قزوين: "لا يوجد أدنى شك بأن نظام كييف النازي يقف وراء هذا الهجوم".
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وعزت زاخاروفا الهجمات التي شنتها كييف على ناقلات النفط بالقرب من محطخط أنابيب بحر قزوين البحرية، إلى اتّباعها النهج الرامي إلى زعزعة استقرار أسواق النفط العالمية.
وقالت زاخاروفا: "نعتبر هذا الهجوم تأكيداً آخر على سعي سلطات كييف لزعزعة استقرار الوضع في أسواق النفط العالمية بشكل أكبر، إن ضمان الاستقرار العالمي للطاقة، وكذلك الاحترام المتبادل للشركاء الأجانب، لا سيما كازاخستان التي يزعم نظام كييف رغبته في تطوير علاقات ودية ومتبادلة المنفعة معها، ليس سوى كلام فارغ بالنسبة له".
ودعت زاخاروفا المجتمع الدولي إلى إعطاء تقييم موضوعي لاستهداف كييف ناقلات النفط في أثناء تحميلها بمحطة شركة خطوط أنابيب بحر قزوين البحرية، وأكدت أن موسكو ستعتبر عدم وجود رد مناسب "دليلاً على التواطؤ والموافقة على سياسة كييف بتصعيد الإرهاب".
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