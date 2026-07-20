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https://sarabic.ae/20260720/إعلام-بعد-سلسلة-من-الإقالات-زيلينسكي-يعفي-القائد-العام-للقوات-الأوكرانية-من-منصبه-1115345035.html
إعلام: بعد سلسلة من الإقالات... زيلينسكي يعفي القائد العام للقوات الأوكرانية من منصبه
إعلام: بعد سلسلة من الإقالات... زيلينسكي يعفي القائد العام للقوات الأوكرانية من منصبه
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الاثنين، أن ألكسندر سيرسكي، تم إعفاؤه من منصبه كقائد عام للقوات المسلحة الأوكرانية. 20.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-20T12:51+0000
2026-07-20T12:51+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وفقًا لموقع "إنسايدر. رو" الأوكراني، على قناة تلغرام: "أُقيل سيرسكي من منصبه كقائد عام للقوات المسلحة الأوكرانية، وسيصدر الإعلان الرسمي اليوم".وأقال البرلمان الأوكراني "رادا" رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو، إلى جانب الحكومة بأكملها، بما في ذلك وزير الدفاع ميخايلو فيدوروف.ووفقًا لنائب البرلمان ياروسلاف جيليزنياك، اتهم زيلينسكي وزير الدفاع بالتقصير في إصلاح مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري.وهتف الناس بشعار "عار"، ويعرضون لافتات تحمل شعارات تدعم فيدوروف، وتعارض القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي.واندلعت، يوم الخميس، احتجاجات ضد إقالة فيدوروف في 18 مدينة أوكرانية على الأقل، وشارك فيها الآلاف في كييف ولفوف.ولم يعيّن وزير دفاع جديد حتى الآن، وعيّن زيلينسكي يفغين خمارا رئيسًا بالنيابة لجهاز الأمن الأوكراني ليقوم بمهامه.وزير الدفاع الأوكراني ينشر رسالة وداع وسط تقارير عن استقالته
https://sarabic.ae/20251129/خبير-إقالة-زيلينسكي-لمستشاره-تحمل-رسالة-حول-رشاوى-مرتبطة-بمسؤولين-أوروبيين-1107614368.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا

إعلام: بعد سلسلة من الإقالات... زيلينسكي يعفي القائد العام للقوات الأوكرانية من منصبه

12:51 GMT 20.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الاثنين، أن ألكسندر سيرسكي، تم إعفاؤه من منصبه كقائد عام للقوات المسلحة الأوكرانية.
وفقًا لموقع "إنسايدر. رو" الأوكراني، على قناة تلغرام: "أُقيل سيرسكي من منصبه كقائد عام للقوات المسلحة الأوكرانية، وسيصدر الإعلان الرسمي اليوم".
وفي الأسبوع الماضي، قرر الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي إجراء إقالات بالجملة لحكومته.
وأقال البرلمان الأوكراني "رادا" رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو، إلى جانب الحكومة بأكملها، بما في ذلك وزير الدفاع ميخايلو فيدوروف.
ووفقًا لنائب البرلمان ياروسلاف جيليزنياك، اتهم زيلينسكي وزير الدفاع بالتقصير في إصلاح مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري.

وتجمّع عشرات الأشخاص في ساحة إيفان فرانكو في كييف، بالقرب من الحي الحكومي، للاحتجاج على إقالة وزير الدفاع الأوكراني ميخائيل فيدوروف، وبثّت المظاهرة مباشرة على قناة "كييف-24" التلفزيونية.

فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
خبير: إقالة زيلينسكي لمستشاره تحمل رسالة حول "رشاوى" مرتبطة بمسؤولين أوروبيين
29 نوفمبر 2025, 11:38 GMT
وهتف الناس بشعار "عار"، ويعرضون لافتات تحمل شعارات تدعم فيدوروف، وتعارض القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي.
واندلعت، يوم الخميس، احتجاجات ضد إقالة فيدوروف في 18 مدينة أوكرانية على الأقل، وشارك فيها الآلاف في كييف ولفوف.
ولم يعيّن وزير دفاع جديد حتى الآن، وعيّن زيلينسكي يفغين خمارا رئيسًا بالنيابة لجهاز الأمن الأوكراني ليقوم بمهامه.
وزير الدفاع الأوكراني ينشر رسالة وداع وسط تقارير عن استقالته
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