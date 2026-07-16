https://sarabic.ae/20260716/وزير-الدفاع-الأوكراني-ينشر-رسالة-وداع-وسط-تقارير-عن-استقالته-1115233887.html
وزير الدفاع الأوكراني ينشر رسالة وداع وسط تقارير عن استقالته
وزير الدفاع الأوكراني ينشر رسالة وداع وسط تقارير عن استقالته
سبوتنيك عربي
نشر وزير الدفاع الأوكراني، ميخائيل فيدوروف، اليوم الخميس، منشور وداع وسط تقارير تتحدث عن استقالته من منصبه. 16.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-16T02:50+0000
2026-07-16T02:50+0000
2026-07-16T05:09+0000
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زيلينسكي
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وقال فيدوروف، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء: "لقد كان شرفًا كبيرًا لي أن أخدم الشعب الأوكراني وزيرًا للدفاع. شكرًا لفريقي بأكمله على خدمتهم الدؤوبة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع".كما استعرض فيدوروف 22 إنجازًا حققها خلال توليه هذا المنصب، مقابل ثلاثة أمور فقط لم يتمكن من إنجازها. وذكر، من بين الأخيرة، الفشل في استكمال تحويل الوزارة بما يتماشى مع معايير حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ونقل جميع المشتريات الدفاعية إلى مناقصات، وبناء ثقافة المساءلة عن القرارات.وكان النائب في البرلمان الأوكراني، ياروسلاف جيلينياك، قد صرح، يوم الأربعاء، بأن وزير الداخلية إيهور كليمنكو قد يحل محل فيدوروف في منصب وزير الدفاع، مشيرًا إلى أن فلاديمير زيلينسكي اتهم فيدوروف بالفشل في إصلاح مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري.يُذكر أن زيلينسكي أعلن، في 12 يوليو/تموز الجاري، نيته تجديد مجلس الوزراء وإقالة يوليا سفيريدينكو من منصب رئيسة الوزراء، حيث أقالها البرلمان الأوكراني، يوم الثلاثاء، مما أدى إلى استقالة الحكومة بأكملها.
https://sarabic.ae/20260706/وزير-الدفاع-الأوكراني-يشتكي-من-نقص-حاد-في-ذخيرة-أنظمة-الدفاع-الجوي-1114992771.html
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أخبار أوكرانيا, العالم, زيلينسكي
أخبار أوكرانيا, العالم, زيلينسكي
وزير الدفاع الأوكراني ينشر رسالة وداع وسط تقارير عن استقالته
02:50 GMT 16.07.2026 (تم التحديث: 05:09 GMT 16.07.2026)
نشر وزير الدفاع الأوكراني، ميخائيل فيدوروف، اليوم الخميس، منشور وداع وسط تقارير تتحدث عن استقالته من منصبه.
وقال فيدوروف، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء: "لقد كان شرفًا كبيرًا لي أن أخدم الشعب الأوكراني وزيرًا للدفاع. شكرًا لفريقي بأكمله على خدمتهم الدؤوبة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع".
كما استعرض فيدوروف
22 إنجازًا حققها خلال توليه هذا المنصب، مقابل ثلاثة أمور فقط لم يتمكن من إنجازها. وذكر، من بين الأخيرة، الفشل في استكمال تحويل الوزارة بما يتماشى مع معايير حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ونقل جميع المشتريات الدفاعية إلى مناقصات، وبناء ثقافة المساءلة عن القرارات.
وكان النائب في البرلمان الأوكراني، ياروسلاف جيلينياك، قد صرح، يوم الأربعاء، بأن وزير الداخلية إيهور كليمنكو قد يحل محل فيدوروف في منصب وزير الدفاع، مشيرًا إلى أن فلاديمير زيلينسكي اتهم فيدوروف بالفشل في إصلاح مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري.
يُذكر أن زيلينسكي أعلن، في 12 يوليو/تموز الجاري، نيته تجديد مجلس الوزراء وإقالة يوليا سفيريدينكو من منصب رئيسة الوزراء، حيث أقالها البرلمان الأوكراني، يوم الثلاثاء، مما أدى إلى استقالة الحكومة بأكملها.