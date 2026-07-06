https://sarabic.ae/20260706/وزير-الدفاع-الأوكراني-يشتكي-من-نقص-حاد-في-ذخيرة-أنظمة-الدفاع-الجوي-1114992771.html
وزير الدفاع الأوكراني يشتكي من "نقص حاد" في ذخيرة أنظمة الدفاع الجوي
وزير الدفاع الأوكراني يشتكي من "نقص حاد" في ذخيرة أنظمة الدفاع الجوي
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع الأوكراني ميخائيل فيودوروف، أن تسليم الصواريخ المتعاقد عليها لنظام الدفاع الجوي "باتريوت" الأمريكي الصنع إلى أوكرانيا لن يبدأ إلا في عام 2027. 06.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-06T13:27+0000
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وكتب فيودوروف على "تلغرام": "لقد تعاقدنا بالفعل وما زلنا نتعاقد على صواريخ باتريوت، وستبدأ عمليات التسليم في العام المقبل. ونطلب من شركائنا نقل الصواريخ من مخزوناتهم الآن، ثم استبدالها بتسليماتنا المستقبلية".تشتكي السلطات الأوكرانية بانتظام من نقص الذخيرة لأنظمة الدفاع الجوي التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، وتطلب من الدول الغربية زيادة إمدادات الأسلحة ذات الصلة.أفادت وسائل إعلام أوكرانية، مساء الاثنين، بوقوع سلسلة انفجارات قوية في كييف.وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها، رداً على الهجمات الإرهابية التي شنها نظام كييف، شنت هجومًا واسع النطاق على منشآت المجمع الصناعي العسكري ومجمع صناعة الوقود في كييف ومحيطها. وقد استُهدفت ست شركات على الأقل، من بينها مصنع لتصنيع الطائرات المسيّرة، وكذلك على البنية التحتية للمطارات العسكرية في مقاطعات دنيبروبتروفسك وبولتافا وتشيركاسي وتشيرنيغوف وكييف.وصف عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، هذا الهجوم بأنه الأضخم على الإطلاق.الدفاع الروسية تكشف أهداف الضربة الانتقامية التي شنتها على مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية ليلا
https://sarabic.ae/20260706/زيلينسكي-الدفاع-الجوي-الأوكراني-يفشل-في-صد-الصواريخ-الروسية-1114986950.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
وزير الدفاع الأوكراني يشتكي من "نقص حاد" في ذخيرة أنظمة الدفاع الجوي
أعلن وزير الدفاع الأوكراني ميخائيل فيودوروف، أن تسليم الصواريخ المتعاقد عليها لنظام الدفاع الجوي "باتريوت" الأمريكي الصنع إلى أوكرانيا لن يبدأ إلا في عام 2027.
وكتب فيودوروف على "تلغرام": "لقد تعاقدنا بالفعل وما زلنا نتعاقد على صواريخ باتريوت، وستبدأ عمليات التسليم في العام المقبل. ونطلب من شركائنا نقل الصواريخ من مخزوناتهم الآن، ثم استبدالها بتسليماتنا المستقبلية".
كما اشتكى الوزير من "نقص حاد" في الذخيرة لأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت".
تشتكي السلطات الأوكرانية بانتظام من نقص الذخيرة لأنظمة الدفاع الجوي التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، وتطلب من الدول الغربية زيادة إمدادات الأسلحة ذات الصلة.
اعترف فلاديمير زيلينسكي بأن نظام الدفاع الجوي الأوكراني فشل في صد الصواريخ الباليستية الروسية الليلة الماضية.
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، مساء الاثنين، بوقوع سلسلة انفجارات قوية في كييف.
وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها، رداً على الهجمات الإرهابية التي شنها نظام كييف، شنت هجومًا واسع النطاق على منشآت المجمع الصناعي العسكري ومجمع صناعة الوقود في كييف ومحيطها. وقد استُهدفت ست شركات على الأقل، من بينها مصنع لتصنيع الطائرات المسيّرة، وكذلك على البنية التحتية للمطارات العسكرية في مقاطعات دنيبروبتروفسك وبولتافا وتشيركاسي وتشيرنيغوف وكييف.
وصف عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، هذا الهجوم بأنه الأضخم على الإطلاق.