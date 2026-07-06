https://sarabic.ae/20260706/زيلينسكي-الدفاع-الجوي-الأوكراني-يفشل-في-صد-الصواريخ-الروسية-1114986950.html
زيلينسكي: الدفاع الجوي الأوكراني يفشل في صد الصواريخ الروسية
زيلينسكي: الدفاع الجوي الأوكراني يفشل في صد الصواريخ الروسية
سبوتنيك عربي
اعترف فلاديمير زيلينسكي بأن نظام الدفاع الجوي الأوكراني فشل في صد الصواريخ الباليستية الروسية الليلة الماضية. 06.07.2026, سبوتنيك عربي
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يزعم زيلينسكي أن القوات المسلحة الأوكرانية تمكنت من "إظهار نتائج" في إسقاط الطائرات دون طيار والصواريخ.أفادت وسائل إعلام أوكرانية، مساء الاثنين، بوقوع سلسلة انفجارات قوية في كييف. وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها، رداً على الهجمات الإرهابية التي شنها نظام كييف، شنت هجومًا واسع النطاق على منشآت المجمع الصناعي العسكري ومجمع صناعة الوقود في كييف ومحيطها. وقد استُهدفت ست شركات على الأقل، من بينها مصنع لتصنيع الطائرات المسيّرة، وكذلك على البنية التحتية للمطارات العسكرية في مقاطعات دنيبروبتروفسك وبولتافا وتشيركاسي وتشيرنيغوف وكييف.وصف عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، هذا الهجوم بأنه الأضخم على الإطلاق.الدفاع الروسية تكشف أهداف الضربة الانتقامية التي شنتها على مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية ليلاتنفيذ ضربة انتقامية ضد مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية- الدفاع الروسية
https://sarabic.ae/20260706/القوات-الروسية-تحبط-هجوما-واسع-النطاق-حاول-نظام-كييف-القيام-به---وزارة-الدفاع-1114986714.html
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
زيلينسكي: الدفاع الجوي الأوكراني يفشل في صد الصواريخ الروسية
اعترف فلاديمير زيلينسكي بأن نظام الدفاع الجوي الأوكراني فشل في صد الصواريخ الباليستية الروسية الليلة الماضية.
يزعم زيلينسكي أن القوات المسلحة الأوكرانية تمكنت من "إظهار نتائج" في إسقاط الطائرات دون طيار والصواريخ.
وكتب على قناته في تطبيق تلغرام: "لكن للأسف، لم ينجح ذلك في صدّ الصواريخ الباليستية الروسية".
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، مساء الاثنين، بوقوع سلسلة انفجارات قوية في كييف.
وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها، رداً على الهجمات الإرهابية التي شنها نظام كييف، شنت هجومًا واسع النطاق على منشآت المجمع الصناعي العسكري ومجمع صناعة الوقود في كييف ومحيطها. وقد استُهدفت ست شركات على الأقل، من بينها مصنع لتصنيع الطائرات المسيّرة، وكذلك على البنية التحتية للمطارات العسكرية في مقاطعات دنيبروبتروفسك وبولتافا وتشيركاسي وتشيرنيغوف وكييف.
وصف عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، هذا الهجوم بأنه الأضخم على الإطلاق.