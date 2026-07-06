زيلينسكي: الدفاع الجوي الأوكراني يفشل في صد الصواريخ الروسية

عربي
القوات الروسية تحبط هجوما واسع النطاق حاول نظام كييف شنه- وزارة الدفاع
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
الخرف الرقمي وإدمان الهواتف الذكية، وحاجز أوميجا يروع أوروبا بموجة حر قاتلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
زئير المغرب ودموع السنغال.. وماذا يخبئ الفراعنة في فخ الكنغارو الأسترالي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
10:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:42 GMT
17 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
12:03 GMT
6 د
مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
12:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:38 GMT
22 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
التقارب السوري اللبناني هل يمهد لتنسيق أمني مشترك ضد إسرائيل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
الرئيس المصري يفتتح مقر القيادة الاستراتيجية.. وأردوغان يطالب بدعم إقليمي لإحلال السلام في الشرق الأوسط
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الدلالات وراء تمديد ولاية "أوندوف" في الجولان السوري؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
08:29 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:52 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
09:39 GMT
11 د
بين بيروت والقاهرة
العين على المناطق التجريبية في لبنان, وفي الإقليم، هل يتشكل تحالف جديد يعيد رسم خريطة الشرق الأوسط؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
الجزائر تدعو إلى الدفاع عن سيادة السودان وسلامته الترابية
12:03 GMT
30 د
من الملعب
مونديال 2026: الدور الأول لم يقدّم الكثير... والاختبار الحقيقي يبدأ الآن
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260706/زيلينسكي-الدفاع-الجوي-الأوكراني-يفشل-في-صد-الصواريخ-الروسية-1114986950.html
زيلينسكي: الدفاع الجوي الأوكراني يفشل في صد الصواريخ الروسية
زيلينسكي: الدفاع الجوي الأوكراني يفشل في صد الصواريخ الروسية
سبوتنيك عربي
اعترف فلاديمير زيلينسكي بأن نظام الدفاع الجوي الأوكراني فشل في صد الصواريخ الباليستية الروسية الليلة الماضية. 06.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-06T11:07+0000
2026-07-06T11:07+0000
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285664_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_356a88e981bfd788dcf90f53972534d1.jpg
يزعم زيلينسكي أن القوات المسلحة الأوكرانية تمكنت من "إظهار نتائج" في إسقاط الطائرات دون طيار والصواريخ.أفادت وسائل إعلام أوكرانية، مساء الاثنين، بوقوع سلسلة انفجارات قوية في كييف. وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها، رداً على الهجمات الإرهابية التي شنها نظام كييف، شنت هجومًا واسع النطاق على منشآت المجمع الصناعي العسكري ومجمع صناعة الوقود في كييف ومحيطها. وقد استُهدفت ست شركات على الأقل، من بينها مصنع لتصنيع الطائرات المسيّرة، وكذلك على البنية التحتية للمطارات العسكرية في مقاطعات دنيبروبتروفسك وبولتافا وتشيركاسي وتشيرنيغوف وكييف.وصف عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، هذا الهجوم بأنه الأضخم على الإطلاق.الدفاع الروسية تكشف أهداف الضربة الانتقامية التي شنتها على مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية ليلاتنفيذ ضربة انتقامية ضد مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية- الدفاع الروسية
https://sarabic.ae/20260706/القوات-الروسية-تحبط-هجوما-واسع-النطاق-حاول-نظام-كييف-القيام-به---وزارة-الدفاع-1114986714.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285664_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85cc9ffb231759153da45e49a3a8602f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا

زيلينسكي: الدفاع الجوي الأوكراني يفشل في صد الصواريخ الروسية

11:07 GMT 06.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatskyزيلينسكي
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
اعترف فلاديمير زيلينسكي بأن نظام الدفاع الجوي الأوكراني فشل في صد الصواريخ الباليستية الروسية الليلة الماضية.
يزعم زيلينسكي أن القوات المسلحة الأوكرانية تمكنت من "إظهار نتائج" في إسقاط الطائرات دون طيار والصواريخ.

وكتب على قناته في تطبيق تلغرام: "لكن للأسف، لم ينجح ذلك في صدّ الصواريخ الباليستية الروسية".

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، مساء الاثنين، بوقوع سلسلة انفجارات قوية في كييف.
عسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحبط هجوما واسع النطاق حاول نظام كييف شنه- وزارة الدفاع
10:56 GMT
وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها، رداً على الهجمات الإرهابية التي شنها نظام كييف، شنت هجومًا واسع النطاق على منشآت المجمع الصناعي العسكري ومجمع صناعة الوقود في كييف ومحيطها. وقد استُهدفت ست شركات على الأقل، من بينها مصنع لتصنيع الطائرات المسيّرة، وكذلك على البنية التحتية للمطارات العسكرية في مقاطعات دنيبروبتروفسك وبولتافا وتشيركاسي وتشيرنيغوف وكييف.
وصف عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، هذا الهجوم بأنه الأضخم على الإطلاق.
الدفاع الروسية تكشف أهداف الضربة الانتقامية التي شنتها على مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية ليلا
تنفيذ ضربة انتقامية ضد مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية- الدفاع الروسية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала