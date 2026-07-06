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القوات الروسية تحبط هجوما واسع النطاق حاول نظام كييف شنه- وزارة الدفاع
القوات الروسية تحبط هجوما واسع النطاق حاول نظام كييف شنه- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم الاثنين، أن القوات الروسية أحبطت هجوما واسع النطاق حاول نظام كييف القيام به على أهداف خارج نطاق منطقة العملية... 06.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-06T10:56+0000
2026-07-06T10:56+0000
2026-07-06T11:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في البيان: "في ليلة 5-6 يوليو (تموز) 2026، حاول نظام كييف شن هجوم واسع النطاق على الأراضي الروسية باستخدام 625 طائرة مسيّرة هجومية بعيدة المدى ضد أهداف خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة، حيث أُسقط 613 هدفًا جويًا فوق المناطق الروسية".وتابع: "كان الهدف من هذا الهجوم هو رغبة زيلينسكي، قبيل قمة الناتو في أنقرة، في إظهار استعداده لضرب أهداف مدنية في روسيا الاتحادية من الأراضي الأوكرانية، على حساب حلفائه الأوروبيين، بمن فيهم المملكة المتحدة".وحول إعادة تأهيل المنشآت المدنية المتضررة جراء هجوم القوات المسلحة الأوكرانية، أوضح البيان: "في الوقت ذاته، سيتم قريبًا إعادة تأهيل المنشآت المدنية المنفردة المتضررة جراء الهجوم".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الخارجية الروسية: لاتفيا مخطئة إذا كانت تأمل بمهاجمة روسيا تحت مظلة الناتوتنفيذ ضربة انتقامية ضد مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية- الدفاع الروسية
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا
القوات الروسية تحبط هجوما واسع النطاق حاول نظام كييف شنه- وزارة الدفاع
10:56 GMT 06.07.2026 (تم التحديث: 11:21 GMT 06.07.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم الاثنين، أن القوات الروسية أحبطت هجوما واسع النطاق حاول نظام كييف القيام به على أهداف خارج نطاق منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في البيان: "في ليلة 5-6 يوليو (تموز) 2026، حاول نظام كييف شن هجوم واسع النطاق على الأراضي الروسية باستخدام 625 طائرة مسيّرة هجومية بعيدة المدى ضد أهداف خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة، حيث أُسقط 613 هدفًا جويًا فوق المناطق الروسية".
وأضاف: "بفضل الإجراءات الاحترافية للأفراد من الأطقم القتالية لوحدات قوات الصواريخ المضادة للطائرات، والمجموعات النارية المتنقلة، وأطقم الطيران المقاتل وطيران الجيش، أُحبط الهجوم الشامل الذي خطط له زيلينسكي قبيل قمة الناتو، وأُسقطت الغالبية العظمى من الطائرات المسيرة الأوكرانية".
وتابع: "كان الهدف من هذا الهجوم هو رغبة زيلينسكي، قبيل قمة الناتو في أنقرة، في إظهار استعداده لضرب أهداف مدنية في روسيا الاتحادية من الأراضي الأوكرانية، على حساب حلفائه الأوروبيين، بمن فيهم المملكة المتحدة".
وأشار بيان الدفاع الروسية إلى أن "جهود العدو الرئيسية، خلال الضربة، كانت تركز على إلحاق الضرر بمنشآت البنية التحتية المدنية للوقود والطاقة، وخطوط الإمداد اللوجستي في المناطق الروسية، بما في ذلك مقاطعات لينينغراد وبريانسك وبيلغورود وياروسلافل وكالوغا وكورسك، بالإضافة إلى جمهورية القرم".
وحول إعادة تأهيل المنشآت المدنية المتضررة جراء هجوم القوات المسلحة الأوكرانية، أوضح البيان: "في الوقت ذاته، سيتم قريبًا إعادة تأهيل المنشآت المدنية المنفردة المتضررة جراء الهجوم".
وأكد البيان أن "رغبة الرعاة الغربيين لنظام كييف في زيادة إمدادات الطائرات المسيرة والصواريخ والذخائر المنتجة في الدول الأوروبية والمملكة المتحدة، واستخدام زيلينسكي لإطلاقها ضد أهداف مدنية في روسيا، لن تمر دون حساب، وسيتم مواجهتها بزيادة مماثلة في عدد وقوة الضربات الانتقامية، التي تشنها القوات المسلحة الروسية على الأراضي الأوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.