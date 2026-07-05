https://sarabic.ae/20260705/الدفاع-الروسية-أوكرانيا-ترفض-استلام-جثث-جنودها-القتلى-في-كوستيانتينيفكا---عاجل-1114965159.html

الدفاع الروسية: أوكرانيا ترفض استلام جثث جنودها القتلى في كونستانتينوفكا

الدفاع الروسية: أوكرانيا ترفض استلام جثث جنودها القتلى في كونستانتينوفكا

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أوكرانيا رفضت المشاركة في نقل جثث جنود الجيش الأوكراني القتلى المتمركزين في كونستانتينوفكا. 05.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-05T13:42+0000

2026-07-05T13:42+0000

2026-07-05T13:56+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان صارد عن الدفاع الروسية: "خلال المناقشات مع أجهزة الاستخبارات حول هذه القضية، رفض الجانب الأوكراني هذا الاقتراح".وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعربت في وقت سابق من اليوم، استعدادها لتسليم جثث الجنود الأوكرانيين القتلى، شريطة أن توقف القوات المسلحة الأوكرانية إطلاق النار في مدينة كونستانتينوفكا.وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في الرابع من تموز/يوليو 2026، وبعد إعلان وزارة الدفاع الروسية استعدادها لنقل جثث الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في كونستانتينوفكا، أعربت أكثر من عشرين وسيلة إعلامية من مختلف البلدان والقارات عن رغبتها في السفر إلى المدينة لتغطية عملية نقل الجثث".وأضافت الوزارة: "إذا وافق الجانب الأوكراني على العمل الإنساني المقترح، فإن وزارة الدفاع الروسية ستكون على استعداد لتنظيم عمل الصحفيين في كونستانتينوفكا".واقترحت الدفاع الروسية، يوم أمس السبت إجراء لأهداف إنسانية، وذلك لتسليم جثث الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في كونستانتينوفكا.ومن المتوقع أن يتم تنفيذه من الساعة 12:00 إلى الساعة 18:00 بتوقيت موسكو يوم 6 يوليو/تموز. ويتعين على سلطات كييف إبلاغ القيادة الروسية بردها بحلول اليوم الأحد.أكد رئيس الإدارة العملياتية العامة لهيئة الأركان العامة الروسية، سيرغي رودسكوي، في وقت سابق من يوم السبت، تحرير مدينة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل، لافتا إلى أن خسائر القوات الأوكرانية في المدينة بلغت نحو 13500 عسكري، بالإضافة للعديد من المعدات العسكرية.

https://sarabic.ae/20260705/الدفاع-الروسية-تؤكد-استعدادها-لتنظيم-تواجد-الصحفيين-في-كونستانتينوفكا---عاجل-1114963794.html

https://sarabic.ae/20260705/الكرملين-إنشاء-منطقة-أمنية-في-أوكرانيا-يسير-بسلاسة-1114958053.html

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