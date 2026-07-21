https://sarabic.ae/20260721/طائرات-مسيرة-روسية-تستهدف-معدات-محطة-ضغط-الغاز-سومسكايا--الدفاع-الروسية-1115369233.html
طائرات مسيرة روسية تستهدف معدات محطة ضغط الغاز "سومسكايا"- الدفاع الروسية
طائرات مسيرة روسية تستهدف معدات محطة ضغط الغاز "سومسكايا"- الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن طائرات مسيرة روسية، من طراز "كيه في إن" المزودة بكابلات ألياف بصرية، استهدفت المعدات التكنولوجية لمحطة ضغط... 21.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-21T09:13+0000
2026-07-21T09:13+0000
2026-07-21T09:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان الوزارة: "استهدفت طائرات مسيرة من نوع "كيه في إن" المزودة بكابلات ألياف بصرية، المعدات التكنولوجية لمحطة ضغط "سومسكايا"، التي تعد جزءًا من إدارة خطوط أنابيب الغاز الرئيسية في سومي، وهي عقدة رئيسية في نظام نقل الغاز الأوكراني".وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن منشآت البنية التحتية المستخدمة لتفريغ وتخزين الشحنات ذات الطابع العسكري قد تم استهدافها في ميناء "تشرنومورسك" في مقاطعة أوديسا الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وزارة الدفاع الروسية تعلن إنشاء "نظام موحد" لتدريب متخصصي الطائرات المسيرة
https://sarabic.ae/20260720/القوات-الروسية-تستهدف-منشآت-أوكرانية-للشحن-العسكري-في-ميناء-تشرنومورسك-ـ-وزارة-الدفاع-1115348796.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
طائرات مسيرة روسية تستهدف معدات محطة ضغط الغاز "سومسكايا"- الدفاع الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن طائرات مسيرة روسية، من طراز "كيه في إن" المزودة بكابلات ألياف بصرية، استهدفت المعدات التكنولوجية لمحطة ضغط "سومسكايا"، التابعة لإدارة خطوط أنابيب الغاز الرئيسية في سومي.
وجاء في بيان الوزارة: "استهدفت طائرات مسيرة من نوع "كيه في إن" المزودة بكابلات ألياف بصرية، المعدات التكنولوجية لمحطة ضغط "سومسكايا"، التي تعد جزءًا من إدارة خطوط أنابيب الغاز الرئيسية في سومي، وهي عقدة رئيسية في نظام نقل الغاز الأوكراني".
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن منشآت البنية التحتية المستخدمة لتفريغ وتخزين الشحنات ذات الطابع العسكري قد تم استهدافها في ميناء "تشرنومورسك" في مقاطعة أوديسا الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية،
والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.