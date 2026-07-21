https://sarabic.ae/20260721/موسكو-استهداف-كبير-مهندسي-محطة-زابوروجيه-النووية-يزيد-مخاطر-وقوع-كارثة-إشعاعية-1115359132.html
موسكو: استهداف كبير مهندسي محطة زابوروجيه النووية يزيد مخاطر وقوع كارثة إشعاعية
موسكو: استهداف كبير مهندسي محطة زابوروجيه النووية يزيد مخاطر وقوع كارثة إشعاعية
سبوتنيك عربي
صرح سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، روديون ميروشنيك، بأن مقتل كبير مهندسي محطة زابوروجيه النووية، ألكسندر ياكوفليف، في الهجوم الإرهابي الذي شنه... 21.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-21T04:43+0000
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وقال ميروشنيك في تقريره الأسبوعي الذي حصلت عليه وكالة "سبوتنيك"، إن "اغتيال المتخصصين الرئيسيين المسؤولين عن ضمان الأمن النووي والإشعاعي للمنشأة يمثل محاولة لشل نظام إدارة محطة الطاقة النووية، ويزيد حتمًا من مخاطر وقوع كارثة إشعاعية ناجمة عن خلل تقني".وأشار إلى أن أوكرانيا كثفت هجماتها على الأهداف المدنية داخل الأراضي الروسية، في ظل إخفاقات القوات الأوكرانية على جبهات القتال، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين خلال الأسبوع الماضي.ووصفت لجنة التحقيق الروسية الهجوم بأنه عمل إرهابي متعمد، تسبب في تهديد أمن آلاف المدنيين، فيما قررت حكومة مقاطعة زابوروجيه ترشيح ياكوفليف لنيل وسام حكومي بعد وفاته، مع تقديم الدعم لعائلته.الخارجية الروسية: سنواصل حماية محطة زابوروجيه النوويةروسيا تفتح تحقيقا حول هجوم أوكراني أدى لمصرع كبير مهندسي محطة زابوروجيه النووية
https://sarabic.ae/20260716/روسيا-تفتح-تحقيقا-حول-هجوم-أوكراني-أدى-لمصرع-كبير-مهندسي-محطة-زابوروجيه-النووية-1115239381.html
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موسكو: استهداف كبير مهندسي محطة زابوروجيه النووية يزيد مخاطر وقوع كارثة إشعاعية
04:43 GMT 21.07.2026 (تم التحديث: 04:54 GMT 21.07.2026)
صرح سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، روديون ميروشنيك، بأن مقتل كبير مهندسي محطة زابوروجيه النووية، ألكسندر ياكوفليف، في الهجوم الإرهابي الذي شنه نظام كييف، يزيد من مخاطر وقوع كارثة إشعاعية وتقنية في المحطة.
وقال ميروشنيك في تقريره الأسبوعي الذي حصلت عليه وكالة "سبوتنيك"، إن "اغتيال المتخصصين الرئيسيين المسؤولين عن ضمان الأمن النووي والإشعاعي للمنشأة يمثل محاولة لشل نظام إدارة محطة الطاقة النووية، ويزيد حتمًا من مخاطر وقوع كارثة إشعاعية ناجمة عن خلل تقني".
وكان المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشيوف، قد أعلن في وقت سابق، أن كبير مهندسي محطة زابوروجيه للطاقة النووية، ألكسندر ياكوفليف، قُتل في 15 تموز/يوليو، في هجوم إرهابي متعمد من قبل نظام كييف.
وأشار إلى أن أوكرانيا كثفت هجماتها على الأهداف المدنية داخل الأراضي الروسية، في ظل إخفاقات القوات الأوكرانية على جبهات القتال، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين خلال الأسبوع الماضي.
وقال ميروشنيك، إن "عدد المدنيين الروس المتضررين من هجمات النازيين الأوكرانيين، ارتفع بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي. وفي ظل خسارة كييف على الاتجاهات العسكرية، حاولت توجيه قدراتها نحو شن هجمات إرهابية على الأهداف المدنية الروسية".
ووصفت لجنة التحقيق الروسية الهجوم بأنه عمل إرهابي متعمد، تسبب في تهديد أمن آلاف المدنيين، فيما قررت حكومة مقاطعة زابوروجيه ترشيح ياكوفليف لنيل وسام حكومي بعد وفاته، مع تقديم الدعم لعائلته.