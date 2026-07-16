https://sarabic.ae/20260716/روسيا-تفتح-تحقيقا-حول-هجوم-أوكراني-أدى-لمصرع-كبير-مهندسي-محطة-زابوروجيه-النووية-1115239381.html
روسيا تفتح تحقيقا حول هجوم أوكراني أدى لمصرع كبير مهندسي محطة زابوروجيه النووية
روسيا تفتح تحقيقا حول هجوم أوكراني أدى لمصرع كبير مهندسي محطة زابوروجيه النووية
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، اليوم الخميس، بأن غارة القوات المسلحة الأوكرانية على السيارة والتي أودت بحياة كبير مهندسي محطة... 16.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-16T08:44+0000
2026-07-16T08:44+0000
2026-07-16T08:44+0000
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/13/1114497927_0:0:3176:1787_1920x0_80_0_0_8780bd8d429225ae5ecfd9af3bd87e99.jpg
وقالت بيترينكو لوكالة "سبوتنيك": "تقوم لجنة التحقيق الروسية بتحديد هويات ممثلي نظام كييف المسؤولين بالذات عن العمل الإجرامي الذي يشكل تهديداً لأمن وسلامة آلاف المدنيين".وأضافت بيترينكو، أن اللجنة فتحت قضية جنائية بتهمة الإرهاب بعد مقتل كبير مهندسي محطة زابوروجيه النووية وسائقه في هجوم للقوات الأوكرانية.وكان المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشيوف، قد أعلن في وقت سابق، أن كبير مهندسي محطة زابوروجيه للطاقة النووية، ألكسندر ياكوفليف، قُتل يوم أمس الأربعاء، في هجوم إرهابي متعمد من قبل نظام كييف.الخارجية الروسية: سنواصل حماية محطة زابوروجيه النووية
https://sarabic.ae/20260715/غروسي-اغتيال-كبير-مهندسي-محطة-زابوروجيه-يهدد-السلامة-النووية-1115231727.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/13/1114497927_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2a3d7e848c12c72644927e7134d446bb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا, أخبار روسيا اليوم
محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا تفتح تحقيقا حول هجوم أوكراني أدى لمصرع كبير مهندسي محطة زابوروجيه النووية
أعلنت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، اليوم الخميس، بأن غارة القوات المسلحة الأوكرانية على السيارة والتي أودت بحياة كبير مهندسي محطة زابوروجيه النووية، ألكسندر ياكوفليف، شكلت تهديدًا لسلامة آلاف المدنيين.
وقالت بيترينكو لوكالة "سبوتنيك": "تقوم لجنة التحقيق الروسية بتحديد هويات ممثلي نظام كييف المسؤولين بالذات عن العمل الإجرامي الذي يشكل تهديداً لأمن وسلامة آلاف المدنيين".
وأوضحت جهة التحقيق أن مسلحين أوكرانيين قاموا في 15 تموز/يوليو الجاري في مدينة إنيرغودار باستهداف سيارة ركاب باستخدام طائرة مسيرة، وأسفرت الغارة عن مقتل سائق السيارة وكبير مهندسي محطة زابوروجيه النووية، ألكسندر ياكوفليف، الذي كان داخل السيارة أيضًا. كما أصيب أحد عمال المحطة.
وأضافت بيترينكو، أن اللجنة فتحت قضية جنائية بتهمة الإرهاب بعد مقتل كبير مهندسي محطة زابوروجيه النووية وسائقه في هجوم للقوات الأوكرانية.
وقالت بيترينكو في تصريح بهذا الصدد: "فتحت إدارة التحقيق الرئيسية التابعة للجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بتهمة الإرهاب (المادة 205 من القانون الجنائي الروسي) فيما يتعلق بهجوم بطائرة مسيرة من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية على سيارة مدنية في مقاطعة زابوروجيه".
وكان المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشيوف، قد أعلن في وقت سابق، أن كبير مهندسي محطة زابوروجيه للطاقة النووية، ألكسندر ياكوفليف، قُتل يوم أمس الأربعاء، في هجوم إرهابي متعمد من قبل نظام كييف.