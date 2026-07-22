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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260722/قوات-الدفاع-الجوي-الروسي-تتصدى-لـ242-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1115393601.html
قوات الدفاع الجوي الروسي تتصدى لـ242 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
قوات الدفاع الجوي الروسي تتصدى لـ242 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 242 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية متفرقة، إضافة لمياه بحر آزوف والبحر... 22.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-22T06:02+0000
2026-07-22T06:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
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وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه: "خلال الليل، في الفترة ما بين الساعة الثامنة مساءً بتوقيت موسكو يوم 21 يوليو/تموز والساعة الثامنة صباحاً بتوقيت موسكو يوم 22 يوليو/تموز، اعترضت قوات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 242 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات، بيلغورود وبريانسك وكالوغا وكورسك ونوفغورود وأوريول وبسكوف ولينينغراد وروستوف وريازان وسمولينسك وتفير وتولا".وأضافت الوزارة في البيان: "كما تم إسقاط طائرات فوق منطقة موسكو وإقليم كراسنودار وإقليم ستافروبول وجمهورية القرم وفوق حوضي البحر الأسود وبحر آزوف".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري، وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية، ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.باتروشيف: الأسطول الحربي الروسي قادر على ضمان أمن روسيا تحت أي سيناريو محتمل
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري

قوات الدفاع الجوي الروسي تتصدى لـ242 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع

06:02 GMT 22.07.2026
© Sputnik . Grigoriy Sisoevقافلة "إس-400" و"بانتسير- إس" بمقاطعة موسكو
قافلة إس-400 وبانتسير- إس بمقاطعة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2026
© Sputnik . Grigoriy Sisoev
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 242 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية متفرقة، إضافة لمياه بحر آزوف والبحر الأسود.
وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه: "خلال الليل، في الفترة ما بين الساعة الثامنة مساءً بتوقيت موسكو يوم 21 يوليو/تموز والساعة الثامنة صباحاً بتوقيت موسكو يوم 22 يوليو/تموز، اعترضت قوات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 242 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات، بيلغورود وبريانسك وكالوغا وكورسك ونوفغورود وأوريول وبسكوف ولينينغراد وروستوف وريازان وسمولينسك وتفير وتولا".
وأضافت الوزارة في البيان: "كما تم إسقاط طائرات فوق منطقة موسكو وإقليم كراسنودار وإقليم ستافروبول وجمهورية القرم وفوق حوضي البحر الأسود وبحر آزوف".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري، وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية، ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
باتروشيف: الأسطول الحربي الروسي قادر على ضمان أمن روسيا تحت أي سيناريو محتمل
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