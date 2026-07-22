https://sarabic.ae/20260722/الكرملين-روسيا-ستشارك-في-قمة-مجموعة-الـ20-بالولايات-المتحدة-على-مستوى-رفيع-وبحضور-مؤثر-1115397018.html
الكرملين: روسيا ستشارك في قمة مجموعة الـ20 بالولايات المتحدة على مستوى رفيع وبحضور مؤثر
الكرملين: روسيا ستشارك في قمة مجموعة الـ20 بالولايات المتحدة على مستوى رفيع وبحضور مؤثر
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن روسيا ستشارك في قمة مجموعة الـ20 بالولايات المتحدة على مستوى رفيع وبحضور سيكون مؤثرا... 22.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-22T09:30+0000
2026-07-22T09:30+0000
2026-07-22T09:45+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الكرملين
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وقال بيسكوف للصحفيين: "ستكون مشاركتنا في هذه القمة على مستوى رفيع وفعال وعملي".وستُعقد قمة مجموعة الـ20 في ميامي يومي 14 و15 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين
الكرملين: روسيا ستشارك في قمة مجموعة الـ20 بالولايات المتحدة على مستوى رفيع وبحضور مؤثر
09:30 GMT 22.07.2026 (تم التحديث: 09:45 GMT 22.07.2026)
يتبع
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن روسيا ستشارك في قمة مجموعة الـ20 بالولايات المتحدة على مستوى رفيع وبحضور سيكون مؤثرا وفعالا.
وقال بيسكوف للصحفيين: "ستكون مشاركتنا في هذه القمة على مستوى رفيع وفعال وعملي".
وستُعقد قمة مجموعة الـ20 في ميامي يومي 14 و15 كانون الأول/ديسمبر المقبل.