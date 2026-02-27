عربي
بيسكوف: بعض الدول الأوروبية تدرك العواقب الحتمية الناجمة عن مصادرة الأصول الروسية
بيسكوف: بعض الدول الأوروبية تدرك العواقب الحتمية الناجمة عن مصادرة الأصول الروسية
بيسكوف: بعض الدول الأوروبية تدرك العواقب الحتمية الناجمة عن مصادرة الأصول الروسية
روسيا, العالم
روسيا, العالم

بيسكوف: بعض الدول الأوروبية تدرك العواقب الحتمية الناجمة عن مصادرة الأصول الروسية

12:18 GMT 27.02.2026
مبنى الكرملين
مبنى الكرملين
© Sputnik . Evgeny Biyatov
أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن بعض الدول الأوروبية، بما فيها بلجيكا، تتفهم العواقب السلبية المحتومة في حالة سحب الأصول الروسية المجمدة.
وفي وقت سابق، أفاد وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، بأن استخدام محتمل للأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا حاليا ليس موضوعا للنقاش في الاتحاد الأوروبي.

وقال بيسكوف: "إن الدولة الوديعة بلجيكا ضد ذلك بشكل حاد، وهناك بعض الدول الأخرى تتفهم العواقب السلبية المحتومة من قرار سحب أصولنا، وتشكل هذه الدول الحواجز غير المتجاوزة إلى الآن".

وسبق أن جمّد الاتحاد الأوروبي ومجموعة "جي 7" نصف احتياطي الذهب الروسي تقريبا بقيمة 300 مليار يورو، ومنها أكثر من 200 مليار يورو موجودة في حسابات بنك "يوروكلير"، وهو من أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.
سيارات تمر أمام مقر شركة يوروكلير في بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
"يوروكلير" تحقق عوائد تبلغ 17 مليار يورو من عوائد الأصول الروسية المجمدة
6 فبراير, 12:20 GMT
وكشفت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي نقل 14 مليار يورو إلى أوكرانيا، من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول 2025، من الأصول الروسية المجمدة.
ووصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا بـ"السرقة" بشكل مكرر، مشيرةً إلى أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى الأصول الروسية الحكومية.
وكشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو سترد على سحب الأصول الروسية من قبل أوروبا.
ووفقا للافروف، فإن لدى روسيا إمكانيات لعدم إعادة الأصول الغربية الموجودة في روسيا.
إعلام: الاتحاد الأوروبي يشكك في إمكانية استخدام الأصول الروسية
