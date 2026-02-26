عربي
إعلام: الاتحاد الأوروبي يشكك في إمكانية استخدام الأصول الروسية
إعلام: الاتحاد الأوروبي يشكك في إمكانية استخدام الأصول الروسية
إعلام: الاتحاد الأوروبي يشكك في إمكانية استخدام الأصول الروسية
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام غربية، نقلا عن متحدثين لم يكشفوا عن أسمائهم، اليوم الخميس، أن دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي شككوا في فكرة استمرار النقاش حول استخدام الأصول... 26.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-26T10:06+0000
2026-02-26T10:07+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
وأضافت أن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كلاس، قدمت فكرة لاستخدام الأصول المجمدة الروسية، ولكن الدبلوماسيين الآخرين يشككون في هذا الاقتراح.وأوضح أحد الدبلوماسيين عن أن رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، أكد أن الاتفاقات السياسية التي تم توصل اليها من قبل الاتحاد الأوروبي، يجب على الدول الأعضاء احترامها.وأوضح وزير شؤون الاتحاد الأوروبي السويدي، يسيكا روزينكرانز، أن ستوكهولم على استعداد لدراسة استخدام الأصول الروسية لتخصيص قروض ائتمان لكييف إذا وضعت المسألة في جدول أعمال الاتحاد الأوروبي.وتم توصل إلى قرار القرض المشترك بقيمة 90 ميليار يورو لتغطية الاحتياجات المالية الأوكرانية في سنتي 2026 و2027، على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول 2025.وفي ذلك الوقت، أوقفت بلجيكا اتخاذ قرار استخدام الأصول المجمدة الروسية لهذا الأغراض.ومن المخطط أن تصرف 60 مليار يورو على المساعدة العسكرية، وتعطى الأولوية للأسلحة من البلاد الأوروبية.الكرملين: بوتين يناقش مع عباس تخصيص مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة لأغراض إنسانيةموسكو: لدينا خطة استجابة في حالة مصادرة الأصول الروسية لدى الغرب
10:06 GMT 26.02.2026 (تم التحديث: 10:07 GMT 26.02.2026)
© AP Photo / Virginia Mayo
ذكرت وسائل إعلام غربية، نقلا عن متحدثين لم يكشفوا عن أسمائهم، اليوم الخميس، أن دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي شككوا في فكرة استمرار النقاش حول استخدام الأصول الروسية المجمدة لتخصيص قروض إلى كييف.
وأضافت أن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كلاس، قدمت فكرة لاستخدام الأصول المجمدة الروسية، ولكن الدبلوماسيين الآخرين يشككون في هذا الاقتراح.
وأوضح أحد الدبلوماسيين عن أن رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، أكد أن الاتفاقات السياسية التي تم توصل اليها من قبل الاتحاد الأوروبي، يجب على الدول الأعضاء احترامها.
وأوضح وزير شؤون الاتحاد الأوروبي السويدي، يسيكا روزينكرانز، أن ستوكهولم على استعداد لدراسة استخدام الأصول الروسية لتخصيص قروض ائتمان لكييف إذا وضعت المسألة في جدول أعمال الاتحاد الأوروبي.
وتم توصل إلى قرار القرض المشترك بقيمة 90 ميليار يورو لتغطية الاحتياجات المالية الأوكرانية في سنتي 2026 و2027، على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول 2025.
وفي ذلك الوقت، أوقفت بلجيكا اتخاذ قرار استخدام الأصول المجمدة الروسية لهذا الأغراض.
ومن المخطط أن تصرف 60 مليار يورو على المساعدة العسكرية، وتعطى الأولوية للأسلحة من البلاد الأوروبية.
