"يوروكلير" تحقق عوائد تبلغ 17 مليار يورو من عوائد الأصول الروسية المجمدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف مؤامرة فرنسية للإطاحة برئيس مدغشقر وبوركينا فاسو
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:48 GMT
6 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: مع انتهاء "نيو ستارت" ينتهي آخر قيد قانوني ملزم على أكبر قوتين نوويتين في العالم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
09:18 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:03 GMT
9 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
17:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:42 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
19:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
وفي العام الماضي، بلغ دخل الشركة من الأصول التي تحتفظ بها من أموال البنك المركزي والمستثمرين الروس من القطاع الخاص نحو 5.1 مليار يورو. وفي العام 2024، حققت الشركة أرباحًا أكبر بلغت 6.9 مليار يورو. وخلال العامين الأولين من تجميد الأصول الروسية، تلقت "يوروكلير" ما مجموعه 5.2 مليار يورو.وحققت الميزانية العمومية لشركة "يوروكلير" 222 مليار يورو في السنة الماضية، منها 180 مليار يورو هي الأصول الروسية، التي تُفرض العقوبات الأروبية عليها.يُذكر أن الدول الغربية كانت فرضت عقوبات على بنك روسيا، بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في العام 2022، وقامت بتجميد احتياطياته لديها. ويُحتفظ بالجزء الأكبر من الأصول الروسية المجمدة في حسابات شركة "يوروكلير" البلجيكية بواقع 180 مليار يورو.وصرحت وزارة الخارجية الروسية مرارًا بأن تجميد الأصول الروسية في أوروبا هو "سرقة"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل أصول الدولة الروسية أيضًا.كما صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن موسكو سترد على مصادرة الأصول الروسية المجمدة من قبل الغرب، مؤكدًا أن روسيا تمتلك أيضًا القدرة على عدم إعادة الأموال التي كانت تحتفظ بها الدول الغربية في روسيا.
العالم
العالم

"يوروكلير" تحقق عوائد تبلغ 17 مليار يورو من عوائد الأصول الروسية المجمدة

12:20 GMT 06.02.2026
© AP Photo / Sylvain Plazyسيارات تمر أمام مقر شركة يوروكلير في بروكسل
سيارات تمر أمام مقر شركة يوروكلير في بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Sylvain Plazy
تابعنا عبر
حققت شركة "يوروكلير" البلجيكية للمقاصة الدولية عوائد تصل إلى نحو 17,2 مليار يورو، خلال السنوات الأربع الأخيرة من أرباح الأصول الروسية المجمدة، وفقا لتقرير أعدته وكالة "سبوتنيك".
وفي العام الماضي، بلغ دخل الشركة من الأصول التي تحتفظ بها من أموال البنك المركزي والمستثمرين الروس من القطاع الخاص نحو 5.1 مليار يورو. وفي العام 2024، حققت الشركة أرباحًا أكبر بلغت 6.9 مليار يورو. وخلال العامين الأولين من تجميد الأصول الروسية، تلقت "يوروكلير" ما مجموعه 5.2 مليار يورو.
وحققت الميزانية العمومية لشركة "يوروكلير" 222 مليار يورو في السنة الماضية، منها 180 مليار يورو هي الأصول الروسية، التي تُفرض العقوبات الأروبية عليها.
رئيس إستونيا: سياسة العزلة والعقوبات الغربية ضد روسيا لم تنجح
رئيس إستونيا: سياسة العزلة والعقوبات الغربية ضد روسيا لم تنجح
أمس, 23:50 GMT
يُذكر أن الدول الغربية كانت فرضت عقوبات على بنك روسيا، بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في العام 2022، وقامت بتجميد احتياطياته لديها. ويُحتفظ بالجزء الأكبر من الأصول الروسية المجمدة في حسابات شركة "يوروكلير" البلجيكية بواقع 180 مليار يورو.
وفي خطوة مقابلة، فرضت روسيا قيودًا خاصة بها شملت حظر سحب الأصول من قبل المستثمرين من "الدول غير الصديقة"، حيث يتم تجميع العائدات منها في حسابات خاصة من النوع "ج"، ولا يمكن سحبها إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.
وصرحت وزارة الخارجية الروسية مرارًا بأن تجميد الأصول الروسية في أوروبا هو "سرقة"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل أصول الدولة الروسية أيضًا.
كما صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن موسكو سترد على مصادرة الأصول الروسية المجمدة من قبل الغرب، مؤكدًا أن روسيا تمتلك أيضًا القدرة على عدم إعادة الأموال التي كانت تحتفظ بها الدول الغربية في روسيا.
Android APK
