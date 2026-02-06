https://sarabic.ae/20260206/يوروكلير-تحقق-عوائد-تبلغ-17-مليار-يورو-من-عوائد-الأصول-الروسية-المجمدة-1110060636.html

"يوروكلير" تحقق عوائد تبلغ 17 مليار يورو من عوائد الأصول الروسية المجمدة

"يوروكلير" تحقق عوائد تبلغ 17 مليار يورو من عوائد الأصول الروسية المجمدة

سبوتنيك عربي

حققت شركة "يوروكلير" البلجيكية للمقاصة الدولية عوائد تصل إلى نحو 17,2 مليار يورو، خلال السنوات الأربع الأخيرة من أرباح الأصول الروسية المجمدة، وفقا لتقرير... 06.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-06T12:20+0000

2026-02-06T12:20+0000

2026-02-06T12:20+0000

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/11/1108283699_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0ce709d4cd9e4bf9f75a4155ceee383.jpg

وفي العام الماضي، بلغ دخل الشركة من الأصول التي تحتفظ بها من أموال البنك المركزي والمستثمرين الروس من القطاع الخاص نحو 5.1 مليار يورو. وفي العام 2024، حققت الشركة أرباحًا أكبر بلغت 6.9 مليار يورو. وخلال العامين الأولين من تجميد الأصول الروسية، تلقت "يوروكلير" ما مجموعه 5.2 مليار يورو.وحققت الميزانية العمومية لشركة "يوروكلير" 222 مليار يورو في السنة الماضية، منها 180 مليار يورو هي الأصول الروسية، التي تُفرض العقوبات الأروبية عليها.يُذكر أن الدول الغربية كانت فرضت عقوبات على بنك روسيا، بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في العام 2022، وقامت بتجميد احتياطياته لديها. ويُحتفظ بالجزء الأكبر من الأصول الروسية المجمدة في حسابات شركة "يوروكلير" البلجيكية بواقع 180 مليار يورو.وصرحت وزارة الخارجية الروسية مرارًا بأن تجميد الأصول الروسية في أوروبا هو "سرقة"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل أصول الدولة الروسية أيضًا.كما صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن موسكو سترد على مصادرة الأصول الروسية المجمدة من قبل الغرب، مؤكدًا أن روسيا تمتلك أيضًا القدرة على عدم إعادة الأموال التي كانت تحتفظ بها الدول الغربية في روسيا.

https://sarabic.ae/20260205/رئيس-إستونيا-سياسة-العزلة-والعقوبات-الغربية-ضد-روسيا-لم-تنجح-1110039126.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم