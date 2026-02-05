رئيس إستونيا: سياسة العزلة والعقوبات الغربية ضد روسيا لم تنجح

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:30 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
12:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
17:32 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: تحرير مدينة كادقلي لا قيمة نوعية لها
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ الاتفاق بين دمشق و "قسد" يسير وفق المتوقع رغم الغموض حول بعض النقاط
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف مؤامرة فرنسية للإطاحة برئيس مدغشقر وبوركينا فاسو
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:48 GMT
6 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: مع انتهاء "نيو ستارت" ينتهي آخر قيد قانوني ملزم على أكبر قوتين نوويتين في العالم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
رئيس إستونيا: سياسة العزلة والعقوبات الغربية ضد روسيا لم تنجح
رئيس إستونيا: سياسة العزلة والعقوبات الغربية ضد روسيا لم تنجح
رئيس إستونيا: سياسة العزلة والعقوبات الغربية ضد روسيا لم تنجح
رئيس إستونيا: سياسة العزلة والعقوبات الغربية ضد روسيا لم تنجح

23:50 GMT 05.02.2026
© Photo / Alar Karis/facebookAlar Karis
Alar Karis - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
© Photo / Alar Karis/facebook
تابعنا عبر
اعترف رئيس إستونيا ألار كاريس، الخميس، بأن سياسة العزلة والعقوبات الغربية لم تنجح في الضغط على روسيا، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات مؤقتة وليست دائمة، وأنه يجب التفكير بالخطوات التالية.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإستونية ERR عن كاريس قوله: "سياسة العزلة، كما يظهر التاريخ، عادة لا تنجح. العقوبات تعمل أيضاً مؤقتاً فقط وليست دائمة. هذا يعني أنه يجب التفكير في الخطوات التالية التي ينبغي اتخاذها"، مضيفاً أيضاً استحالة إبقاء روسيا في عزلة دائمة.
حادثة دهس المارة في وسط برلين، ألمانيا، 8 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
إعلام غربي: تأثير العقوبات ضد روسيا ينعكس سلبا على اقتصادات أوروبا وألمانيا تدفع الثمن الأكبر
2 ديسمبر 2025, 06:04 GMT
وكان رئيس وزراء لاتفيا إيفيكا سيلينيا ورئيس إستونيا ألار كاريس قد دعما سابقاً فكرة تعيين الاتحاد الأوروبي لمبعوث خاص يمكنه المشاركة في مفاوضات تسوية الوضع في أوكرانيا.
وفي الوقت نفسه، صرح وزير الخارجية الإستوني، خلافاً لكلمات الرئيس، بأنه لا يمكن إجراء مفاوضات مع موسكو ما لم تغير نهجها وأهدافها في إطار الصراع في أوكرانيا.
وأشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ديسمبر/كانون الأول 2025 إلى أن أوروبا سيكون من المفيد لها استئناف الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
كما دعت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني في يناير/كانون الثاني أوروبا لبدء الحديث مع روسيا حول أوكرانيا، وساندت تعيين مبعوث خاص للاتحاد الأوروبي للتسوية الأوكرانية.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو: الاتحاد الأوروبي سيضطر لمراجعة نهجه في العقوبات ضد روسيا
30 ديسمبر 2025, 22:48 GMT
وقال الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب أيضاً إن أوروبا في مرحلة ما ستحتاج لبدء الحوار مع روسيا على أعلى مستوى حول أوكرانيا.
وأكدت روسيا مراراً قدرتها على مواجهة الضغط الناتج عن العقوبات الذي بدأ الغرب بممارسته منذ عدة سنوات ويواصل تكثيفه، وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا. كما تكررت في الدول الغربية آراء تفيد بعدم فعالية العقوبات ضد روسيا.
وقد صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق بأن سياسة كبح وإضعاف روسيا تمثل استراتيجية طويلة الأمد للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة قوية للاقتصاد العالمي بأسره، مؤكداً أن الهدف الأساسي للغرب هو تفاقم معيشة ملايين الناس.
