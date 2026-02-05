https://sarabic.ae/20260205/رئيس-إستونيا-سياسة-العزلة-والعقوبات-الغربية-ضد-روسيا-لم-تنجح-1110039126.html

رئيس إستونيا: سياسة العزلة والعقوبات الغربية ضد روسيا لم تنجح

رئيس إستونيا: سياسة العزلة والعقوبات الغربية ضد روسيا لم تنجح

سبوتنيك عربي

اعترف رئيس إستونيا ألار كاريس، الخميس، بأن سياسة العزلة والعقوبات الغربية لم تنجح في الضغط على روسيا، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات مؤقتة وليست دائمة، وأنه يجب... 05.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-05T23:50+0000

2026-02-05T23:50+0000

2026-02-05T23:50+0000

إستونيا

روسيا

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/05/1110039313_0:198:1542:1065_1920x0_80_0_0_e4d0ac23297bc9eb6e5f79c05fd8fba5.jpg

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإستونية ERR عن كاريس قوله: "سياسة العزلة، كما يظهر التاريخ، عادة لا تنجح. العقوبات تعمل أيضاً مؤقتاً فقط وليست دائمة. هذا يعني أنه يجب التفكير في الخطوات التالية التي ينبغي اتخاذها"، مضيفاً أيضاً استحالة إبقاء روسيا في عزلة دائمة.وكان رئيس وزراء لاتفيا إيفيكا سيلينيا ورئيس إستونيا ألار كاريس قد دعما سابقاً فكرة تعيين الاتحاد الأوروبي لمبعوث خاص يمكنه المشاركة في مفاوضات تسوية الوضع في أوكرانيا.وفي الوقت نفسه، صرح وزير الخارجية الإستوني، خلافاً لكلمات الرئيس، بأنه لا يمكن إجراء مفاوضات مع موسكو ما لم تغير نهجها وأهدافها في إطار الصراع في أوكرانيا.وأشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ديسمبر/كانون الأول 2025 إلى أن أوروبا سيكون من المفيد لها استئناف الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.كما دعت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني في يناير/كانون الثاني أوروبا لبدء الحديث مع روسيا حول أوكرانيا، وساندت تعيين مبعوث خاص للاتحاد الأوروبي للتسوية الأوكرانية.وقال الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب أيضاً إن أوروبا في مرحلة ما ستحتاج لبدء الحوار مع روسيا على أعلى مستوى حول أوكرانيا.وأكدت روسيا مراراً قدرتها على مواجهة الضغط الناتج عن العقوبات الذي بدأ الغرب بممارسته منذ عدة سنوات ويواصل تكثيفه، وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا. كما تكررت في الدول الغربية آراء تفيد بعدم فعالية العقوبات ضد روسيا.وقد صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق بأن سياسة كبح وإضعاف روسيا تمثل استراتيجية طويلة الأمد للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة قوية للاقتصاد العالمي بأسره، مؤكداً أن الهدف الأساسي للغرب هو تفاقم معيشة ملايين الناس.

https://sarabic.ae/20251202/إعلام-غربي-تأثير-العقوبات-ضد-روسيا-ينعكس-سلبا-على-اقتصادات-أوروبا-وألمانيا-تدفع-الثمن-الأكبر-1107696837.html

https://sarabic.ae/20251230/موسكو-الاتحاد-الأوروبي-سيضطر-لمراجعة-نهجه-في-العقوبات-ضد-روسيا-1108751154.html

إستونيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إستونيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم