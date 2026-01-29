https://sarabic.ae/20260129/ماكرون-فرنسا-تعمل-على-عقوبات-جديدة-ضد-روسيا-على-مستوى-الاتحاد-الأوروبي-1109743946.html

ماكرون: فرنسا تعمل على عقوبات جديدة ضد روسيا على مستوى الاتحاد الأوروبي

ماكرون: فرنسا تعمل على عقوبات جديدة ضد روسيا على مستوى الاتحاد الأوروبي

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، أن فرنسا تعمل حاليًا على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا على مستوى الاتحاد الأوروبي. 29.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-29T00:13+0000

2026-01-29T00:13+0000

2026-01-29T00:13+0000

أخبار فرنسا

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار الاتحاد الأوروبي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/16/1109510921_0:221:3072:1948_1920x0_80_0_0_bb6636a9e44ec68c4f6179b0beb44b5f.jpg

وكتب ماكرون على منصة "إكس" بعد مكالمة هاتفية مع فولوديمير زيلينسكي: "تظل فرنسا مصممة على زيادة الضغط على روسيا… نحن نعمل على عقوبات جديدة على المستوى الأوروبي".وأضاف أن كييف يمكنها الاعتماد على باريس كجزء من ائتلاف الراغبين.وفي عام 2022، واجه الاقتصاد الروسي عقوبات غربية غير مسبوقة، ومنذ ذلك الحين، فُرضت على البلاد قيود عديدة، بلغ عددها، بحسب تقديرات "سبوتنيك"، قرابة 31 ألف عقوبة.وعلى وجه الخصوص، اعتمد الاتحاد الأوروبي في أكتوبر من هذا العام حزمة العقوبات التاسعة عشرة. وفي ديسمبر، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد العمل بـ19 حزمة من العقوبات المفروضة على روسيا حتى 31 يوليو/تموز 2026.من جانبها، أكدت روسيا مرارا على أن البلاد ستتمكن من مواجهة ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بفرضها قبل عدة سنوات ويواصل تشديدها.وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة على روسيا. كما صدرت داخل الدول الغربية نفسها آراء عدة تشكك في فاعلية العقوبات المناهضة لروسيا.

https://sarabic.ae/20251230/موسكو-الاتحاد-الأوروبي-سيضطر-لمراجعة-نهجه-في-العقوبات-ضد-روسيا-1108751154.html

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فرنسا , روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي