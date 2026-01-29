ماكرون: فرنسا تعمل على عقوبات جديدة ضد روسيا على مستوى الاتحاد الأوروبي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ألمانيا داعم للحرب الأوكرانية ومرتكبة للإبادة الجماعية في لينينغراد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينفذ نتنياهو استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق غزة بعد استعادة رفاة آخر محتجز؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
17:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبراء: العلاقة الروسية السورية مهمة لكلا الطرفين
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
نائب عراقي: "الإطار التنسيقي" قد يتجه نحو مرشح توافقي جديد لرئاسة الوزراء
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قنوات الصوديوم طريقة جديد لعلاج الألم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260129/ماكرون-فرنسا-تعمل-على-عقوبات-جديدة-ضد-روسيا-على-مستوى-الاتحاد-الأوروبي-1109743946.html
ماكرون: فرنسا تعمل على عقوبات جديدة ضد روسيا على مستوى الاتحاد الأوروبي
ماكرون: فرنسا تعمل على عقوبات جديدة ضد روسيا على مستوى الاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، أن فرنسا تعمل حاليًا على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا على مستوى الاتحاد الأوروبي. 29.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-29T00:13+0000
2026-01-29T00:13+0000
أخبار فرنسا
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/16/1109510921_0:221:3072:1948_1920x0_80_0_0_bb6636a9e44ec68c4f6179b0beb44b5f.jpg
وكتب ماكرون على منصة "إكس" بعد مكالمة هاتفية مع فولوديمير زيلينسكي: "تظل فرنسا مصممة على زيادة الضغط على روسيا… نحن نعمل على عقوبات جديدة على المستوى الأوروبي".وأضاف أن كييف يمكنها الاعتماد على باريس كجزء من ائتلاف الراغبين.وفي عام 2022، واجه الاقتصاد الروسي عقوبات غربية غير مسبوقة، ومنذ ذلك الحين، فُرضت على البلاد قيود عديدة، بلغ عددها، بحسب تقديرات "سبوتنيك"، قرابة 31 ألف عقوبة.وعلى وجه الخصوص، اعتمد الاتحاد الأوروبي في أكتوبر من هذا العام حزمة العقوبات التاسعة عشرة. وفي ديسمبر، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد العمل بـ19 حزمة من العقوبات المفروضة على روسيا حتى 31 يوليو/تموز 2026.من جانبها، أكدت روسيا مرارا على أن البلاد ستتمكن من مواجهة ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بفرضها قبل عدة سنوات ويواصل تشديدها.وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة على روسيا. كما صدرت داخل الدول الغربية نفسها آراء عدة تشكك في فاعلية العقوبات المناهضة لروسيا.
https://sarabic.ae/20251230/موسكو-الاتحاد-الأوروبي-سيضطر-لمراجعة-نهجه-في-العقوبات-ضد-روسيا-1108751154.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/16/1109510921_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_207e5f4f0f189d74d436b70dc834bd50.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا , روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار فرنسا , روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي

ماكرون: فرنسا تعمل على عقوبات جديدة ضد روسيا على مستوى الاتحاد الأوروبي

00:13 GMT 29.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiberيظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، يوم الثلاثاء 20 يناير 2026.
يظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، يوم الثلاثاء 20 يناير 2026. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، أن فرنسا تعمل حاليًا على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وكتب ماكرون على منصة "إكس" بعد مكالمة هاتفية مع فولوديمير زيلينسكي: "تظل فرنسا مصممة على زيادة الضغط على روسيا… نحن نعمل على عقوبات جديدة على المستوى الأوروبي".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو: الاتحاد الأوروبي سيضطر لمراجعة نهجه في العقوبات ضد روسيا
30 ديسمبر 2025, 22:48 GMT
وأضاف أن كييف يمكنها الاعتماد على باريس كجزء من ائتلاف الراغبين.
وفي عام 2022، واجه الاقتصاد الروسي عقوبات غربية غير مسبوقة، ومنذ ذلك الحين، فُرضت على البلاد قيود عديدة، بلغ عددها، بحسب تقديرات "سبوتنيك"، قرابة 31 ألف عقوبة.
وعلى وجه الخصوص، اعتمد الاتحاد الأوروبي في أكتوبر من هذا العام حزمة العقوبات التاسعة عشرة. وفي ديسمبر، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد العمل بـ19 حزمة من العقوبات المفروضة على روسيا حتى 31 يوليو/تموز 2026.
من جانبها، أكدت روسيا مرارا على أن البلاد ستتمكن من مواجهة ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بفرضها قبل عدة سنوات ويواصل تشديدها.
وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة على روسيا. كما صدرت داخل الدول الغربية نفسها آراء عدة تشكك في فاعلية العقوبات المناهضة لروسيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала