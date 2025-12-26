https://sarabic.ae/20251226/بيانات-يوروستات-العقوبات-الأوروبية-تكبد-دول-بنلوكس-خسائر-كبيرة-في-التجارة-مع-روسيا-1108588912.html
"يوروستات": العقوبات الأوروبية تكبد دول "بنلوكس" خسائر كبيرة في التجارة مع روسيا
كشفت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، أمس الخميس، أن بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ، التي تشكل الاتحاد السياسي والاقتصادي والجمركي المعروف باسم "بنلوكس"،... 26.12.2025, سبوتنيك عربي
وبحسب البيانات، بلغت صادرات دول "بنلوكس" إلى السوق الروسية، خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى أكتوبر/ تشرين الأول من العام الحالي، 4.8 مليار يورو، مقارنةً بـ9.9 مليار يورو خلال الفترة ذاتها من عام 2021، ما يشير إلى انخفاض عائدات التجارة مع روسيا بنسبة 51.5%.وكان أكبر المتضررين هو لوكسمبورغ، حيث انخفضت عائدات صادراتها خلال 10 أشهر إلى 2.1 مليون يورو، مقارنةً بـ 105.4 مليون يورو قبل 4 سنوات. أما هولندا، فشهدت صادراتها انخفاضًا ثلاثيًّا لتصل إلى 2.6 مليار يورو، بينما فقدت بلجيكا 38% من صادراتها، محققةً 2.2 مليار يورو فقط هذا العام.وأكدت روسيا، مرارًا، أنها قادرة على الصمود أمام الضغوط العقابية، التي بدأها الغرب منذ سنوات عدة، واستمر في تصعيدها، مشيرة إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل سياسته العقابية. وفي بعض الدول الغربية، تكررت الآراء، التي تشير إلى عدم فعالية العقوبات ضد روسيا.
كشفت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، أمس الخميس، أن بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ، التي تشكل الاتحاد السياسي والاقتصادي والجمركي المعروف باسم "بنلوكس"، خسرت مجتمعة أكثر من نصف صادراتها إلى روسيا، بعد العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو.
وبحسب البيانات، بلغت صادرات دول "بنلوكس" إلى السوق الروسية، خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى أكتوبر/ تشرين الأول من العام الحالي، 4.8 مليار يورو، مقارنةً بـ9.9 مليار يورو خلال الفترة ذاتها من عام 2021، ما يشير إلى انخفاض عائدات التجارة مع روسيا بنسبة 51.5%.
وكان أكبر المتضررين هو لوكسمبورغ، حيث انخفضت عائدات صادراتها خلال 10 أشهر إلى 2.1 مليون يورو، مقارنةً بـ 105.4 مليون يورو قبل 4 سنوات. أما هولندا، فشهدت صادراتها انخفاضًا ثلاثيًّا لتصل إلى 2.6 مليار يورو، بينما فقدت بلجيكا 38% من صادراتها، محققةً 2.2 مليار يورو فقط هذا العام.
وتعرض الاقتصاد الروسي في عام 2022، لعقوبات غربية غير مسبوقة، ومنذ ذلك الحين تم فرض ما يقارب 31 ألف تقييد ضد روسيا، بينها 19 حزمة عقوبات من الاتحاد الأوروبي، الذي يضم دول "بنلوكس".
وأكدت روسيا، مرارًا، أنها قادرة على الصمود أمام الضغوط العقابية، التي بدأها الغرب منذ سنوات عدة، واستمر في تصعيدها، مشيرة إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل سياسته العقابية. وفي بعض الدول الغربية، تكررت الآراء، التي تشير إلى عدم فعالية العقوبات ضد روسيا.