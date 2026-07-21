https://sarabic.ae/20260721/الكرملين-روسيا-لا-تعول-على-تحسن-العلاقات-مع-لندن-بعد-تعيين-بورنهام-1115370148.html
الكرملين: روسيا لا تعول على تحسن العلاقات مع لندن بعد تعيين بورنهام
الكرملين: روسيا لا تعول على تحسن العلاقات مع لندن بعد تعيين بورنهام
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا لا تأمل تحسن العلاقات بين موسكو ولندن مع تولي، آندي بورنهام، منصب رئيس الوزراء البريطاني الجديد. 21.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-21T10:05+0000
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وقال بيسكوف للصحفيين: "لا، ليس لدينا أي آمال من هذا القبيل. ليس لدينا أي آمال من هذا القبيل".وأشار إلى أن روسيا تخوض العملية العسكرية الخاصة لضمان عدم وجود أي قوات تابعة لـ"الناتو" على الأراضي الأوكرانية.وقال معلقًا على تصريحات من البرلمان الأوروبي بأن تدريبات "تحالف الراغبين" في بولندا قد تكون تحضيرًا لإدخال قوات أوروبية إلى أوكرانيا: "العملية العسكرية الخاصة تُنفذ لضمان عدم وجود أي قوات تابعة لـ"الناتو" على الأراضي الأوكرانية".وأضاف أن "هذا ليس مجرد حلم بعيد المنال. إنها خطط واقعية يجري وضعها في دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك حلف شمال الأطلسي".وأشار إلى أن هذه الخطط تبدو جاهزة وستصبح جزءًا من ضمانات الأمن الأوكرانية، مؤكدًا أن هذا الأمر غير مقبول بتاتًا بالنسبة لروسيا.وأجاب بيسكوف على سؤال خلال مؤتمر صحفي، حول ما إذا كان الكرملين يتوقع أي تغييرات في خطة تنفيذ العملية العسكرية الخاصة، في أعقاب استقالة وزير الدفاع الأوكراني ميخائيل فيدوروف: "نحن نتابع بالطبع جميع الأنباء المتعلقة بنظام كييف، لا سيما في ظل العملية العسكرية الخاصة الجاري تنفيذها".
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
الكرملين: روسيا لا تعول على تحسن العلاقات مع لندن بعد تعيين بورنهام
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا لا تأمل تحسن العلاقات بين موسكو ولندن مع تولي، آندي بورنهام، منصب رئيس الوزراء البريطاني الجديد.
وقال بيسكوف للصحفيين: "لا، ليس لدينا أي آمال من هذا القبيل. ليس لدينا أي آمال من هذا القبيل".
وأكد بيسكوف أن القوات المسلحة تواصل استهداف السفن المشاركة في نقل الأسلحة والعتاد الحربي لنظام كييف، وقال: "تشن قواتنا المسلحة وستواصل شن ضربات على السفن المشاركة في نقل الذخائر والأسلحة وغيرها تلبية لأهداف نظام كييف".
وأشار إلى أن روسيا تخوض العملية العسكرية الخاصة لضمان عدم وجود أي قوات تابعة لـ"الناتو" على الأراضي الأوكرانية.
وقال معلقًا على تصريحات من البرلمان الأوروبي بأن تدريبات "تحالف الراغبين" في بولندا قد تكون تحضيرًا لإدخال قوات أوروبية إلى أوكرانيا: "العملية العسكرية الخاصة تُنفذ لضمان عدم وجود أي قوات تابعة لـ"الناتو" على الأراضي الأوكرانية".
وتابع: "أعربت دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي مرارًا عن نيتها نشر وحدات عسكرية في أوكرانيا؛ وهذه هي خططها الحقيقية".
وأضاف أن "هذا ليس مجرد حلم بعيد المنال. إنها خطط واقعية يجري وضعها في دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك حلف شمال الأطلسي".
وأشار إلى أن هذه الخطط تبدو جاهزة وستصبح جزءًا من ضمانات الأمن الأوكرانية، مؤكدًا أن هذا الأمر غير مقبول بتاتًا بالنسبة لروسيا.
وفي وقت سابق، أفاد بيسكوف، بأن روسيا تتابع عن كثب جميع الأنباء المتعلقة بنظام كييف، لا سيما في ظل استمرار العملية العسكرية الخاصة.
وأجاب بيسكوف على سؤال خلال مؤتمر صحفي، حول ما إذا كان الكرملين يتوقع أي تغييرات في خطة تنفيذ العملية العسكرية الخاصة، في أعقاب استقالة وزير الدفاع الأوكراني ميخائيل فيدوروف: "نحن نتابع بالطبع جميع الأنباء المتعلقة بنظام كييف، لا سيما في ظل العملية العسكرية الخاصة الجاري تنفيذها".