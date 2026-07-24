https://sarabic.ae/20260724/بوتين-يطلع-لأول-مرة-على-المقاتلة-التدريبية-الروسية-المطورة-ياك-130-إم-فيديو-1115463642.html
بوتين يطلع لأول مرة على المقاتلة التدريبية الروسية المطورة "ياك-130 إم"... فيديو
بوتين يطلع لأول مرة على المقاتلة التدريبية الروسية المطورة "ياك-130 إم"... فيديو
سبوتنيك عربي
اطّلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، للمرة الأولى على الطائرة التدريبية القتالية المطورة "ياك-130 إم"، خلال زيارته مصنع إيركوتسك للطيران. 24.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-24T12:22+0000
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وأكد بوتين أن طائرة التدريب القتالية "ياك-130 إم" المُطوّرة يجب أن تتصدى للتحديات، التي تظهر خلال العمليات القتالية، بما في ذلك تدمير المروحيات الكبيرة والزوارق المُسيّرة للعدو.وتفقد بوتين النموذج الأولي للطائرة في مصنع إيركوتسك للطائرات التابع لشركة "ياكوفليف" المساهمة العامة، والتي أكملت رحلتها التجريبية الأولى قبل شهر.وكانت شركة "ياكوفليف"، التابعة لشركة الطائرات المتحدة، وشركة "روس أوبورون إكسبورت"، التابعة لشركة "روستيخ" الحكومية، عرضت طائرة "ياك-130إم" المطوّرة لأول مرة، في معرض دبي للطيران 2025.وتستند هذه الطائرة إلى طائرة "ياك-130"، التي دخلت الإنتاج عام 2009، وأصبحت "ياك-130" أول طائرة تدريب قتالية من الجيل الجديد في العالم، قادرة على تدريب طياري مقاتلات الجيل الرابع والخامس بمستوى حديث، وتشغّل القوات الجوية الروسية طائرة "ياك-130"، بالإضافة إلى القوات الجوية لدول عدة في أوروبا وآسيا وأفريقيا، وسجل الطيارون الروس 9 أرقام قياسية عالمية باستخدام هذه الطائرة.
https://sarabic.ae/20251117/روسيا-تستعرض-الطائرة-ياك-130-إم-في-معرض-دبي-للطيران-2025-1107189165.html
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نادي الفيديو, روسيا, العالم
نادي الفيديو, روسيا, العالم
بوتين يطلع لأول مرة على المقاتلة التدريبية الروسية المطورة "ياك-130 إم"... فيديو
اطّلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، للمرة الأولى على الطائرة التدريبية القتالية المطورة "ياك-130 إم"، خلال زيارته مصنع إيركوتسك للطيران.
وأكد بوتين أن طائرة التدريب القتالية "ياك-130 إم" المُطوّرة يجب أن تتصدى للتحديات، التي تظهر خلال العمليات القتالية، بما في ذلك تدمير المروحيات الكبيرة والزوارق المُسيّرة للعدو.
17 نوفمبر 2025, 11:22 GMT
وتفقد بوتين النموذج الأولي للطائرة في مصنع إيركوتسك للطائرات التابع لشركة "ياكوفليف" المساهمة العامة، والتي أكملت رحلتها التجريبية الأولى قبل شهر.
وكانت شركة "ياكوفليف"، التابعة لشركة الطائرات المتحدة، وشركة "روس أوبورون إكسبورت"، التابعة لشركة "روستيخ" الحكومية، عرضت طائرة "ياك-130إم" المطوّرة لأول مرة، في معرض دبي للطيران 2025.
وكشفت روسيا عن النسخة المطورة من طائرة
التدريب والقتال الخفيف "ياك-130 إم"، التي تمثل تطورًا نوعيًا في فئة الطائرات المتعددة المهام المنخفضة التكلفة. وتجمع هذه الطائرة بين وظائف التدريب المتقدم للطيارين المقاتلين والقدرة على تنفيذ ضربات جوية دقيقة، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للدول التي تبحث عن حلول مرنة وفعالة في الدفاع الجوي
.
وتستند هذه الطائرة إلى طائرة "ياك-130"، التي دخلت الإنتاج عام 2009، وأصبحت "ياك-130" أول طائرة تدريب قتالية من الجيل الجديد في العالم، قادرة على تدريب طياري مقاتلات الجيل الرابع والخامس بمستوى حديث، وتشغّل القوات الجوية الروسية طائرة "ياك-130"، بالإضافة إلى القوات الجوية لدول عدة في أوروبا وآسيا وأفريقيا، وسجل الطيارون الروس 9 أرقام قياسية عالمية باستخدام هذه الطائرة.