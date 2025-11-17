روسيا تستعرض الطائرة "ياك-130 إم" في معرض دبي للطيران 2025

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:20 GMT
40 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
روسيا تقترح تعديلات على الخطة الأمريكية بشأن غزة.. وترامب يدرس بيع مقاتلات "إف-35" للسعودية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
10:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
12:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
17:03 GMT
13 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
17:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251117/روسيا-تستعرض-الطائرة-ياك-130-إم-في-معرض-دبي-للطيران-2025-1107189165.html
روسيا تستعرض الطائرة "ياك-130 إم" في معرض دبي للطيران 2025
روسيا تستعرض الطائرة "ياك-130 إم" في معرض دبي للطيران 2025
سبوتنيك عربي
قدّمت شركة "ياكوفليف"، التابعة لشركة الطائرات المتحدة، وشركة "روس أوبورون إكسبورت"، التابعة لشركة "روستيخ" الحكومية، طائرة "ياك-130إم" المطورة لأول مرة، في... 17.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-17T11:22+0000
2025-11-17T11:22+0000
حصري
دبي
تقارير سبوتنيك
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188469_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_68058fa44c1ebb79b09e6c1c5e7a8b81.jpg
كشفت روسيا عن النسخة المطورة من طائرة التدريب والقتال الخفيف "ياك-130 إم"، التي تمثل تطوراً نوعياً في فئة الطائرات المتعددة المهام المنخفضة التكلفة. وتجمع هذه الطائرة بين وظائف التدريب المتقدم للطيارين المقاتلين والقدرة على تنفيذ ضربات جوية دقيقة، ما يجعلها خياراً مثالياً للدول التي تبحث عن حلول مرنة وفعالة في الدفاع الجوي.النسخة "إم" تتميز بتحسينات كبيرة مقارنة بالطراز الأساسي، أبرزها زيادة الحمولة القتالية، وإضافة صواريخ جو-جو قصيرة المدى، وأسلحة جو-أرض موجهة بالأقمار الصناعية والليزر، إلى جانب رادار جديد من نوع "130-R"ومنظومة حماية إلكترونيةPresident- S130"" ضد الصواريخ الموجهة.وتعكس مواصفات الطائرة قدرتها على أداء مهام متنوعة، حيث يبلغ طولها 11.49 متر، وباع جناحها 9.72 متر، وتصل سرعتها القصوى إلى 1,060 كم/ساعة، مع مدى قتالي يصل إلى 2,000 كم وسقف طيران يبلغ 12,500 متر. وتضم 9 نقاط تعليق للأسلحة، ما يتيح لها حمل صواريخ وقنابل موجهة وغير موجهة، إضافة إلى مدفع داخلي.روسيا تستعرض منظومة "بانتسير-إس إم دي-إي" للدفاع الجوي ضمن معرض دبي للطيرانروسيا بصدد إجراء محادثات مع دول عدة بشأن توريد مقاتلة "سو-57"
دبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188469_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_10510fb55afc5e7b265b3d9fc81e7f63.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, دبي, تقارير سبوتنيك, رصد عسكري
حصري, دبي, تقارير سبوتنيك, رصد عسكري

روسيا تستعرض الطائرة "ياك-130 إم" في معرض دبي للطيران 2025

11:22 GMT 17.11.2025
© Sputnikطائرة ياك الروسية في معرض دبي للطيران
طائرة ياك الروسية في معرض دبي للطيران - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
قدّمت شركة "ياكوفليف"، التابعة لشركة الطائرات المتحدة، وشركة "روس أوبورون إكسبورت"، التابعة لشركة "روستيخ" الحكومية، طائرة "ياك-130إم" المطورة لأول مرة، في معرض دبي للطيران 2025.
كشفت روسيا عن النسخة المطورة من طائرة التدريب والقتال الخفيف "ياك-130 إم"، التي تمثل تطوراً نوعياً في فئة الطائرات المتعددة المهام المنخفضة التكلفة. وتجمع هذه الطائرة بين وظائف التدريب المتقدم للطيارين المقاتلين والقدرة على تنفيذ ضربات جوية دقيقة، ما يجعلها خياراً مثالياً للدول التي تبحث عن حلول مرنة وفعالة في الدفاع الجوي.

تستند هذه الطائرة إلى طائرة "ياك-130"، التي دخلت الإنتاج عام 2009، وأصبحت "ياك-130" أول طائرة تدريب قتالية من الجيل الجديد في العالم، قادرة على تدريب طياري مقاتلات الجيل الرابع والخامس بمستوى حديث، وتشغّل القوات الجوية الروسية طائرة "ياك-130"، بالإضافة إلى القوات الجوية لدول عدة في أوروبا وآسيا وأفريقيا، وقد سجل الطيارون الروس تسعة أرقام قياسية عالمية باستخدام هذه الطائرة.

© Sputnikطائرة ياك الروسية في معرض دبي للطيران
طائرة ياك الروسية في معرض دبي للطيران - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
طائرة ياك الروسية في معرض دبي للطيران
© Sputnik
كان الهدف الرئيسي لتحديث طائرة "ياك-130إم" هو تعزيز قدراتها القتالية، مع مراعاة التغيرات في طبيعة حرب الطيران والتقدم في تطوير أنظمة الطائرات، وطور تصميمها بناءً على تحليل تجربة الطيران في النزاعات المحلية والإقليمية.
النسخة "إم" تتميز بتحسينات كبيرة مقارنة بالطراز الأساسي، أبرزها زيادة الحمولة القتالية، وإضافة صواريخ جو-جو قصيرة المدى، وأسلحة جو-أرض موجهة بالأقمار الصناعية والليزر، إلى جانب رادار جديد من نوع "130-R"ومنظومة حماية إلكترونيةPresident- S130"" ضد الصواريخ الموجهة.
© Sputnikطائرة ياك الروسية في معرض دبي للطيران
طائرة ياك الروسية في معرض دبي للطيران - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
طائرة ياك الروسية في معرض دبي للطيران
© Sputnik
وتعكس مواصفات الطائرة قدرتها على أداء مهام متنوعة، حيث يبلغ طولها 11.49 متر، وباع جناحها 9.72 متر، وتصل سرعتها القصوى إلى 1,060 كم/ساعة، مع مدى قتالي يصل إلى 2,000 كم وسقف طيران يبلغ 12,500 متر. وتضم 9 نقاط تعليق للأسلحة، ما يتيح لها حمل صواريخ وقنابل موجهة وغير موجهة، إضافة إلى مدفع داخلي.
روسيا تستعرض منظومة "بانتسير-إس إم دي-إي" للدفاع الجوي ضمن معرض دبي للطيران
روسيا بصدد إجراء محادثات مع دول عدة بشأن توريد مقاتلة "سو-57"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала