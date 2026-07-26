https://sarabic.ae/20260726/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-شيفتشينكو-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية---عاجل-1115509800.html

الجيش الروسي يحرر بلدة شيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية

الجيش الروسي يحرر بلدة شيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن الجيش الروسي حرر بلدة شيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية. 26.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-26T09:14+0000

2026-07-26T09:14+0000

2026-07-26T10:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأعلنت الوزارة، في بيان، تحييد نحو 1345 عسكريًا أوكرانيًا، بعمليات القوات الروسية على مختلف محاور القتال، في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الـ24 الماضية.وجاء في بيان الوزارة اليومي حول نتائج العمليات أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، ألحقت خسائر بالقوات المسلحة الأوكرانية بلغت نحو 205 عسكريين".وأشار البيان إلى أن وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، ألحقت خسائر بالعدو بلغت أكثر من 370 عسكريا.أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من المجموعة "المركز" حررت قرية شيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية. وجاء في بيان الدفاع الروسية: "نتيجةً لعمليات استباقية وحاسمة، حررت وحدات المجموعة الوسطى قرية شيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف أن قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، حيّدت نحو 55 عسكريا أوكرانيا.وأشارت الوزارة إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 7 قنابل جوية موجّهة، وصاروخين من طراز "هيمارس"، بالإضافة إلى تدمير 465 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الـ 24 الساعة الماضية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.ضربات دقيقة تطال مراكز لوجيستية وورشات لتجميع المسيرات تابعة لقوات نظام كييف- الدفاع الروسية

https://sarabic.ae/20260726/القوات-الروسية-توجه-ضربة-مكثفة-لمنشآت-تصنيع-عسكري-في-كييف-خلال-الليل---وزارة-الدفاع-1115507001.html

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روسيا, رصد عسكري