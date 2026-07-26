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الجيش الروسي يحرر بلدة شيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260726/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-شيفتشينكو-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية---عاجل-1115509800.html
الجيش الروسي يحرر بلدة شيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية
الجيش الروسي يحرر بلدة شيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن الجيش الروسي حرر بلدة شيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية. 26.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-26T09:14+0000
2026-07-26T10:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأعلنت الوزارة، في بيان، تحييد نحو 1345 عسكريًا أوكرانيًا، بعمليات القوات الروسية على مختلف محاور القتال، في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الـ24 الماضية.وجاء في بيان الوزارة اليومي حول نتائج العمليات أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، ألحقت خسائر بالقوات المسلحة الأوكرانية بلغت نحو 205 عسكريين".وأشار البيان إلى أن وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، ألحقت خسائر بالعدو بلغت أكثر من 370 عسكريا.أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من المجموعة "المركز" حررت قرية شيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية. وجاء في بيان الدفاع الروسية: "نتيجةً لعمليات استباقية وحاسمة، حررت وحدات المجموعة الوسطى قرية شيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف أن قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، حيّدت نحو 55 عسكريا أوكرانيا.وأشارت الوزارة إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 7 قنابل جوية موجّهة، وصاروخين من طراز "هيمارس"، بالإضافة إلى تدمير 465 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الـ 24 الساعة الماضية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.ضربات دقيقة تطال مراكز لوجيستية وورشات لتجميع المسيرات تابعة لقوات نظام كييف- الدفاع الروسية
https://sarabic.ae/20260726/القوات-الروسية-توجه-ضربة-مكثفة-لمنشآت-تصنيع-عسكري-في-كييف-خلال-الليل---وزارة-الدفاع-1115507001.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يحرر بلدة شيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية

09:14 GMT 26.07.2026 (تم التحديث: 10:01 GMT 26.07.2026)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام راجمة الصواريخ "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية على اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام راجمة الصواريخ أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية على اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن الجيش الروسي حرر بلدة شيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأعلنت الوزارة، في بيان، تحييد نحو 1345 عسكريًا أوكرانيًا، بعمليات القوات الروسية على مختلف محاور القتال، في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وجاء في بيان الوزارة اليومي حول نتائج العمليات أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، ألحقت خسائر بالقوات المسلحة الأوكرانية بلغت نحو 205 عسكريين".
وحول تقدم قوات مجموعة "الغرب" الروسية، قالت الوزارة إن "خسائر العدو بلغت 210 عسكريين، وتمكنت قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، نتيجة للعمليات الهجومية الناجحة، من تحسين الوضع على الجبهة الأمامية، وتكبيد العدو خسائر بما يصل إلى 160 عسكريًا أوكرانيًا، إضافة إلى عدد من المعدات العسكرية".
وأشار البيان إلى أن وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، ألحقت خسائر بالعدو بلغت أكثر من 370 عسكريا.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من المجموعة "المركز" حررت قرية شيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
الجيش الروسية يدمر جسر الإمداد للقوات الأوكرانية بقنابل فاب-500 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2026
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القوات الروسية توجه ضربة مكثفة لمنشآت تصنيع عسكري في كييف خلال الليل - وزارة الدفاع
05:31 GMT
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "نتيجةً لعمليات استباقية وحاسمة، حررت وحدات المجموعة الوسطى قرية شيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأوضح البيان أن قوات مجموعة "الشرق" الروسية، "تواصل التقدم في عمق دفاعات العدو، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 345 عسكريا".

وأضاف أن قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، حيّدت نحو 55 عسكريا أوكرانيا.
وأشارت الوزارة إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 7 قنابل جوية موجّهة، وصاروخين من طراز "هيمارس"، بالإضافة إلى تدمير 465 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الـ 24 الساعة الماضية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
ضربات دقيقة تطال مراكز لوجيستية وورشات لتجميع المسيرات تابعة لقوات نظام كييف- الدفاع الروسية
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