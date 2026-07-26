https://sarabic.ae/20260726/القوات-الروسية-توجه-ضربة-مكثفة-لمنشآت-تصنيع-عسكري-في-كييف-خلال-الليل---وزارة-الدفاع-1115507001.html

القوات الروسية توجه ضربة مكثفة لمنشآت تصنيع عسكري في كييف خلال الليل - وزارة الدفاع

القوات الروسية توجه ضربة مكثفة لمنشآت تصنيع عسكري في كييف خلال الليل - وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية وجّهت ضربة واسعة النطاق، خلال الليلة الماضية، استهدفت منشآت تصنيع عسكري في كييف، تشارك بإنتاج طائرات... 26.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-26T05:31+0000

2026-07-26T05:31+0000

2026-07-26T05:31+0000

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وجاء في بيان للوزارة: "وجّهت القوات المسلحة الروسية، الليلة، ضربات باستخدام أسلحة جوية وبرية دقيقة، ألحقت أضرارًا بمنشآت تابعة للمجمع الصناعي العسكري في كييف، تشارك بإنتاج وتجميع وتخزين طرازات عدة من الطائرات المسيرة ومكوناتها".وقالت الوزارة، في بيان، إن ضربات للقوات الروسية استهدفت "مرافق بنى تحتية في ميناء تشورنومورسك بمقاطعة أوديسا، تُستخدم لتسليم وتخزين شحنات عسكرية ووقود ومواد تشحيم".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، أن القوات التابعة لها استهدفت، أثناء عبور البحر، سفينة شحن سائبة وثلاث سفن شحن جافة كانت تنقل شحنات عسكرية إلى مينائي تشيرنومورسك وأوديسا.وجاء في بيان الوزارة: "تم استهداف، أثناء عبورها البحر، سفينة من نوع "بالكر"، وثلاث سفن شحن جافة كانت تنقل شحنات عسكرية إلى مينائي تشيرنومورسك وأوديسا".كما أفادت الدفاع الروسية أن القوات التابعة لها استهدفت في ميناء تشيرنومورسك، منشآت للبنية التحتية للميناء مخصصة لتخزين الشحنات ذات الاستخدام العسكري لقوات نظام كييف.

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