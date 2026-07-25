https://sarabic.ae/20260725/الخارجية-الروسية-كييف-تنتقم-من-المدنيين-مع-تكبدها-هزيمة-عسكرية-1115501358.html
الخارجية الروسية: كييف تنتقم من المدنيين مع تكبدها هزيمة عسكرية
الخارجية الروسية: كييف تنتقم من المدنيين مع تكبدها هزيمة عسكرية
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الروسية أن نظام كييف ينتقم من المدنيين مع توالي هزائمه العسكرية، وذلك تعليقًا على هجمات القوات الأوكرانية الأخيرة على مقاطعتي كيروف... 25.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-25T17:38+0000
2026-07-25T17:38+0000
2026-07-25T17:38+0000
العالم
روسيا
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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان: "نظام كييف الذي يعاني من هزيمة عسكرية ولا يستطيع عكس المسار المأساوي للعمليات الحربية ينتقم من السكان المدنيين الأبرياء، ويستهدف عمدًا أولئك الأكثر هشاشة".دعت وزارة الخارجية الروسية المؤسسات الدولية المعنية إلى عدم التستر على جرائم نظام كييف، وآخرها استهدافه المدنيين في مقاطعتي كيروف وزابوروجيه، أمس واليوم.ودعت المسؤولة المنظمات الدولية المعنية ووسائل الإعلام المستقلة إلى عدم التزام الصمت إزاء الهجمات الإرهابية الدموية في مقاطعتي كيروف وزابوروجيه".وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان: "ندين بشدة هذه الجرائم اللا إنسانية".يذكر أن مقاطعة زابوروجيه تتعرض لهجمات متكررة من الجانب الأوكراني، ما يسفر عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين وأضرار مادية واسعة في البنية التحتية المدنية.
https://sarabic.ae/20260725/استهداف-4-سفن-تنقل-شحنات-عسكرية-إلى-موانئ-تشيرنومورسك-وأوديسا-وزورق-إنزال---الدفاع-الروسية-1115499235.html
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العالم, روسيا
الخارجية الروسية: كييف تنتقم من المدنيين مع تكبدها هزيمة عسكرية
أكدت وزارة الخارجية الروسية أن نظام كييف ينتقم من المدنيين مع توالي هزائمه العسكرية، وذلك تعليقًا على هجمات القوات الأوكرانية الأخيرة على مقاطعتي كيروف وزابوروجيه، أمس واليوم.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان: "نظام كييف الذي يعاني من هزيمة عسكرية ولا يستطيع عكس المسار المأساوي للعمليات الحربية ينتقم من السكان المدنيين الأبرياء، ويستهدف عمدًا أولئك الأكثر هشاشة".
وأضافت زاخاروفا أن على فلاديمير زيلينسكي والمتواطئين معه ورعاته الغربيين أن يتذكروا أنهم سيدفعون ثمنًا باهظًا لكل جريمة يرتكبونها.
دعت وزارة الخارجية الروسية المؤسسات الدولية المعنية إلى عدم التستر على جرائم نظام كييف، وآخرها استهدافه المدنيين في مقاطعتي كيروف وزابوروجيه، أمس واليوم.
ودعت المسؤولة المنظمات الدولية المعنية ووسائل الإعلام المستقلة إلى عدم التزام الصمت إزاء الهجمات الإرهابية الدموية في مقاطعتي كيروف وزابوروجيه".
كما أدانت وزارة الخارجية الروسية هجمات القوات الأوكرانية الأخيرة على المدنيين في مقاطعتي كيروف وزابوروجيه، واصفة إياها بأنها جرائم لا إنسانية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان: "ندين بشدة هذه الجرائم اللا إنسانية".
يذكر أن مقاطعة زابوروجيه تتعرض لهجمات متكررة من الجانب الأوكراني، ما يسفر عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين وأضرار مادية واسعة في البنية التحتية المدنية.