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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260725/استهداف-4-سفن-تنقل-شحنات-عسكرية-إلى-موانئ-تشيرنومورسك-وأوديسا-وزورق-إنزال---الدفاع-الروسية-1115499235.html
استهداف 4 سفن تنقل شحنات عسكرية إلى موانئ تشيرنومورسك وأوديسا وزورق إنزال - الدفاع الروسية
استهداف 4 سفن تنقل شحنات عسكرية إلى موانئ تشيرنومورسك وأوديسا وزورق إنزال - الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات التابعة لها استهدفت أثناء عبور البحر سفينة شحن سائبة وثلاث سفن شحن جافة كانت تنقل شحنات عسكرية إلى مينائي تشيرنومورسك... 25.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-25T15:49+0000
2026-07-25T15:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان الوزارة: "تم استهداف، أثناء عبورها البحر، سفينة من نوع (بالكر)، وثلاث سفن شحن جافة كانت تنقل شحنات عسكرية إلى مينائي تشيرنومورسك وأوديسا".وأضافت الوزارة، في بيان، أنه تم أيضًا استهداف زورق إنزال سريع من طراز "سي في - 90" تابع للقوات البحرية الأوكرانية.وأضاف بيان الوزارة: "في ميناء تشيرنومورسك (ميناء أوديسا التجاري البحري)، تم استهداف منشآت للبنية التحتية للميناء مخصصة لتخزين الشحنات العسكرية".وأوضحت الوزارة أن القوات الروسية واصلت، خلال اليوم السبت، تنفيذ ضربات ضد الموانئ والسفن المستخدمة، بحسب الوزارة، لخدمة مصالح القوات المسلحة الأوكرانية.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية وجّهت ضربات دقيقة ومباشرة استهدفت مراكز لوجيستية وورشًا لتصنيع الطائرات المسيرة بعيدة المدى وأماكن تخزينها تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "استهدفت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، مراكز لوجستية ومنشآت لإنتاج طائرات مسيرة بعيدة المدى ومرافق للوقود والطاقة والنقل، ومرافق البنية التحتية للنقل والمواني تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية وللمرتزقة الأجانب في 152 منطقة".وأضاف البيان: "حسّنت وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية وضعها التكتيكي، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 265 جنديًا، ومركبات قتالية مدرعة وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة حربية مضادة للبطاريات إسرائيلية الصنع".
https://sarabic.ae/20260725/الكرملين-حول-هجمات-نظام-كييف-على-خط-أنابيب-بحر-قزوين-إرهاب-دولي-1115498671.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

استهداف 4 سفن تنقل شحنات عسكرية إلى موانئ تشيرنومورسك وأوديسا وزورق إنزال - الدفاع الروسية

15:49 GMT 25.07.2026
© Photo / Russian Ministry of Defenseضربة صاروخية روسية تدمر قطارا عسكريا محملا بالذخيرة
ضربة صاروخية روسية تدمر قطارا عسكريا محملا بالذخيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2026
© Photo / Russian Ministry of Defense
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات التابعة لها استهدفت أثناء عبور البحر سفينة شحن سائبة وثلاث سفن شحن جافة كانت تنقل شحنات عسكرية إلى مينائي تشيرنومورسك وأوديسا.
وجاء في بيان الوزارة: "تم استهداف، أثناء عبورها البحر، سفينة من نوع (بالكر)، وثلاث سفن شحن جافة كانت تنقل شحنات عسكرية إلى مينائي تشيرنومورسك وأوديسا".
وأضافت الوزارة، في بيان، أنه تم أيضًا استهداف زورق إنزال سريع من طراز "سي في - 90" تابع للقوات البحرية الأوكرانية.
كما أفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات التابعة لها استهدفت في ميناء تشيرنومورسك، منشآت للبنية التحتية للميناء مخصصة لتخزين الشحنات ذات الاستخدام العسكري لقوات كييف.
وأضاف بيان الوزارة: "في ميناء تشيرنومورسك (ميناء أوديسا التجاري البحري)، تم استهداف منشآت للبنية التحتية للميناء مخصصة لتخزين الشحنات العسكرية".
وأوضحت الوزارة أن القوات الروسية واصلت، خلال اليوم السبت، تنفيذ ضربات ضد الموانئ والسفن المستخدمة، بحسب الوزارة، لخدمة مصالح القوات المسلحة الأوكرانية.
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15:03 GMT
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية وجّهت ضربات دقيقة ومباشرة استهدفت مراكز لوجيستية وورشًا لتصنيع الطائرات المسيرة بعيدة المدى وأماكن تخزينها تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "استهدفت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، مراكز لوجستية ومنشآت لإنتاج طائرات مسيرة بعيدة المدى ومرافق للوقود والطاقة والنقل، ومرافق البنية التحتية للنقل والمواني تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية وللمرتزقة الأجانب في 152 منطقة".
وتابعت الوزارة في بيانها: "هاجمت مجموعة من الطائرات المسيرة الروسية ناقلة بضائع تم اكتشافها في المياه باستخدام طائرة مسيرة من طراز "غيران-4"، وسجلت أنظمة المراقبة في الوقت الفعلي الضربة على السفينة، التي كانت تستخدم لنقل شحنات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف البيان: "حسّنت وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية وضعها التكتيكي، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 265 جنديًا، ومركبات قتالية مدرعة وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة حربية مضادة للبطاريات إسرائيلية الصنع".
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