https://sarabic.ae/20260725/الكرملين-حول-هجمات-نظام-كييف-على-خط-أنابيب-بحر-قزوين-إرهاب-دولي-1115498671.html

الكرملين حول هجمات نظام كييف على خط أنابيب بحر قزوين: "إرهاب دولي"

الكرملين حول هجمات نظام كييف على خط أنابيب بحر قزوين: "إرهاب دولي"

سبوتنيك عربي

وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، الهجمات التي ينفذها نظام كييف ضد البنية التحتية لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين بأنها "إرهاب في قطاع... 25.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-25T15:03+0000

2026-07-25T15:03+0000

2026-07-25T15:03+0000

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وقال بيسكوف، ردًا على سؤال حول ما إذا كان يمكن اعتبار هذه الأعمال إرهابًا في قطاع الطاقة من جانب أوكرانيا: "من الواضح أن ما يحدث هو إرهاب في قطاع الطاقة. فما يقومون به في البحر الأسود، وما يقومون به في بحر آزوف، يمثل هجمات إرهابية، بل هجمات إرهابية دولية تنطوي على مخاطر جسيمة للغاية".وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين، ردًا على سؤال بشأن ما إذا كانت الأوضاع المحيطة بخط الأنابيب ستطرح خلال لقاء الرئيسين الروسي والكازاخستاني في أومسك: "من الناحية الفعلية، فإن أوكرانيا توجه ضربات أيضًا إلى كازاخستان وإلى الولايات المتحدة الأمريكية، لأن من بين مساهمي اتحاد خط أنابيب بحر قزوين كازاخستان وشركات أمريكية. وبطبيعة الحال، سيتم التطرق إلى هذه المسألة".وأضاف بيسكوف أن هذا الملف سيناقش خلال اللقاء، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعهد أيضًا بإطلاع نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف على مستجدات ما تصفه موسكو بـ"العملية العسكرية الخاصة".وجاء في بيان المكتب الإعلامي للوزارة: "تم تعليق عمليات الشحن مؤقتًا في المحطة البحرية لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين لضمان سلامة السفن وأطقمها والبيئة في البحر الأسود. ومع ذلك، فإن جميع مرافق الإنتاج والمرافق التقنية التابعة للمجموعة تعمل بشكل طبيعي، وجاهزة لاستئناف شحن المواد الخام فور عودة الأوضاع إلى طبيعتها".

https://sarabic.ae/20260725/الكرملين-العلاقات-الروسية-الأمريكية-لا-تزال-مرهونة-بالتسوية-الأوكرانية-1115496497.html

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