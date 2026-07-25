الكرملين حول هجمات نظام كييف على خط أنابيب بحر قزوين: "إرهاب دولي"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
وزير الاقتصاد الفلسطيني المهندس محمد العامور في لقاء خاص عبر "سبوتنيك"... هل أصبحت غزة خارج مسارات المنطقة؟ وماذا عن الملفات الاقتصادية؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الإمارات تعزّز حضورها في "بريكس"... تركيا تعرض الكهرباء على لبنان، هل آن أوان التخلّص من العتمة؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
23 يوليو.. الثورة التي غيّرت وجه مصر
08:30 GMT
29 د
من الملعب
On air
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
لاري.. القط الذي لا يغادر داونينغ ستريت!
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:44 GMT
16 د
الحدث من سبوتنيك
لبنان يتحوّل من بلد الينابيع الى بلد الصهاريج… وهل اصبح الهاتف بوّابة لسرقة أموال اللبنانيين في زمن الإحتيال الإلكتروني؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
روسيا من بطرس الأكبر الى كاثرين الثانية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
القاهرة تقود تحريك ملفات بين أمريكا وإريتريا وتنسيق بشأن السودان
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
16:33 GMT
13 د
موزاييك
الراحة التامة أم اللياقة الدائمة؟ معضلة الصيف الكبرى
16:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
ترامب : الاتفاق النووي المدني مع السعودية مشروط بانضمامها لاتفاقيات أبراهام
17:00 GMT
59 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المزارع السوري يخسر لهذه الأسباب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
موجة حر تاريخية.. هل دخل مناخ مصر مرحلة جديدة؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
لبنان يتحوّل من بلد الينابيع الى بلد الصهاريج… وهل اصبح الهاتف بوّابة لسرقة أموال اللبنانيين في زمن الإحتيال الإلكتروني؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
ترامب يهدّد بشنّ اكبر هجوم على ايران ويتوعّد الحوثيين… ولماذا اجهضت واشنطن اتفاقات الاسكا؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
145 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
حرب السرطان القادمة.. ولماذا لا تكفي المستشفيات وحدها؟
08:31 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المزارع السوري يخسر لهذه الأسباب
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
خطوط التماس
روسيا من بطرس الأكبر الى كاثرين الثانية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:49 GMT
11 د
موزاييك
الراحة التامة أم اللياقة الدائمة؟ معضلة الصيف الكبرى
11:03 GMT
14 د
مساحة حرة
موجة حر تاريخية.. هل دخل مناخ مصر مرحلة جديدة؟
11:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
فتوى رسمية بشأن تقاسم الإنترنت بين الجيران تشعل الجدل في مصر
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:33 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
القاهرة تقود تحريك ملفات بين أمريكا وإريتريا وتنسيق بشأن السودان
16:03 GMT
30 د
من الملعب
مونديال 2026 المغرب عالمي والبرازيل تدفع ثمن غياب المنظومة
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
روسيا تؤكد أنها ستواصل العملية العسكرية في غياب أي آفاق سلمية للتسوية في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران …. هل تتحول لحرب استنزاف طويلة لواشنطن؟
18:00 GMT
30 د
صدى الحياة
حرب السرطان القادمة.. ولماذا لا تكفي المستشفيات وحدها؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260725/الكرملين-حول-هجمات-نظام-كييف-على-خط-أنابيب-بحر-قزوين-إرهاب-دولي-1115498671.html
الكرملين حول هجمات نظام كييف على خط أنابيب بحر قزوين: "إرهاب دولي"
الكرملين حول هجمات نظام كييف على خط أنابيب بحر قزوين: "إرهاب دولي"
سبوتنيك عربي
وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، الهجمات التي ينفذها نظام كييف ضد البنية التحتية لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين بأنها "إرهاب في قطاع... 25.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-25T15:03+0000
2026-07-25T15:03+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ba76661b615e4d4f19ceaa5a841229b.jpg
وقال بيسكوف، ردًا على سؤال حول ما إذا كان يمكن اعتبار هذه الأعمال إرهابًا في قطاع الطاقة من جانب أوكرانيا: "من الواضح أن ما يحدث هو إرهاب في قطاع الطاقة. فما يقومون به في البحر الأسود، وما يقومون به في بحر آزوف، يمثل هجمات إرهابية، بل هجمات إرهابية دولية تنطوي على مخاطر جسيمة للغاية".وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين، ردًا على سؤال بشأن ما إذا كانت الأوضاع المحيطة بخط الأنابيب ستطرح خلال لقاء الرئيسين الروسي والكازاخستاني في أومسك: "من الناحية الفعلية، فإن أوكرانيا توجه ضربات أيضًا إلى كازاخستان وإلى الولايات المتحدة الأمريكية، لأن من بين مساهمي اتحاد خط أنابيب بحر قزوين كازاخستان وشركات أمريكية. وبطبيعة الحال، سيتم التطرق إلى هذه المسألة".وأضاف بيسكوف أن هذا الملف سيناقش خلال اللقاء، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعهد أيضًا بإطلاع نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف على مستجدات ما تصفه موسكو بـ"العملية العسكرية الخاصة".وجاء في بيان المكتب الإعلامي للوزارة: "تم تعليق عمليات الشحن مؤقتًا في المحطة البحرية لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين لضمان سلامة السفن وأطقمها والبيئة في البحر الأسود. ومع ذلك، فإن جميع مرافق الإنتاج والمرافق التقنية التابعة للمجموعة تعمل بشكل طبيعي، وجاهزة لاستئناف شحن المواد الخام فور عودة الأوضاع إلى طبيعتها".
https://sarabic.ae/20260725/الكرملين-العلاقات-الروسية-الأمريكية-لا-تزال-مرهونة-بالتسوية-الأوكرانية-1115496497.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a95d0c101f26ccca2b2a75208749c11e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

الكرملين حول هجمات نظام كييف على خط أنابيب بحر قزوين: "إرهاب دولي"

15:03 GMT 25.07.2026
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2026
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، الهجمات التي ينفذها نظام كييف ضد البنية التحتية لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين بأنها "إرهاب في قطاع الطاقة".
وقال بيسكوف، ردًا على سؤال حول ما إذا كان يمكن اعتبار هذه الأعمال إرهابًا في قطاع الطاقة من جانب أوكرانيا: "من الواضح أن ما يحدث هو إرهاب في قطاع الطاقة. فما يقومون به في البحر الأسود، وما يقومون به في بحر آزوف، يمثل هجمات إرهابية، بل هجمات إرهابية دولية تنطوي على مخاطر جسيمة للغاية".
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين تستهدف أيضًا كازاخستان والولايات المتحدة، نظرًا لأن من بين المساهمين في هذا المشروع شركات أمريكية، إلى جانب كازاخستان.
وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين، ردًا على سؤال بشأن ما إذا كانت الأوضاع المحيطة بخط الأنابيب ستطرح خلال لقاء الرئيسين الروسي والكازاخستاني في أومسك: "من الناحية الفعلية، فإن أوكرانيا توجه ضربات أيضًا إلى كازاخستان وإلى الولايات المتحدة الأمريكية، لأن من بين مساهمي اتحاد خط أنابيب بحر قزوين كازاخستان وشركات أمريكية. وبطبيعة الحال، سيتم التطرق إلى هذه المسألة".
منظر الكرملين من جسر بارياشي فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2026
الكرملين: العلاقات الروسية الأمريكية لا تزال مرهونة بالتسوية الأوكرانية
13:09 GMT
وأضاف بيسكوف أن هذا الملف سيناقش خلال اللقاء، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعهد أيضًا بإطلاع نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف على مستجدات ما تصفه موسكو بـ"العملية العسكرية الخاصة".
كما أعلنت وزارة الطاقة الكازاخستانية، اليوم الخميس، عن تعليق مؤقت لعمليات شحن النفط في المحطة البحرية لـ "اتحاد خط أنابيب بحر قزوين" وذلك لأسباب تتعلق بسلامة السفن وأطقمها.
وجاء في بيان المكتب الإعلامي للوزارة: "تم تعليق عمليات الشحن مؤقتًا في المحطة البحرية لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين لضمان سلامة السفن وأطقمها والبيئة في البحر الأسود. ومع ذلك، فإن جميع مرافق الإنتاج والمرافق التقنية التابعة للمجموعة تعمل بشكل طبيعي، وجاهزة لاستئناف شحن المواد الخام فور عودة الأوضاع إلى طبيعتها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала