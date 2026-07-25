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الكرملين: العلاقات الروسية الأمريكية لا تزال مرهونة بالتسوية الأوكرانية
الكرملين: العلاقات الروسية الأمريكية لا تزال مرهونة بالتسوية الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، آن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة لا تزال مرهونة بالتسوية الأوكرانية 25.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-25T13:09+0000
2026-07-25T13:09+0000
روسيا
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الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بيسكوف، معلقًا على العلاقات بين موسكو وواشنطن: "لا يوجد تقدم في الجوانب الثنائية، من حيث العلاقات الثنائية".وأشار إلى أن "أوكرانيا الآن لا تطيع الولايات المتحدة في كل شيء، وتتصرف كييف بشكل جامح تجاه واشنطن".‏وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قد أكد يوم الأربعاء الماضي، أن الصراع في أوكرانيا يعرقل قدرة روسيا والولايات المتحدة على إيجاد نقاط توافق بشأن قضايا أخرى، مشيرًا إلى أن واشنطن ستواصل البحث عن فرص للتعاون مع موسكو.وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، عن أمله في أن يتم التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية في المستقبل القريب، مؤكدًا أن النزاع في أوكرانيا أقرب بكثير إلى نهايته .وشدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 28 حزيران/يونيو الماضي، على أن موسكو تتطلع إلى مواصلة الحوار مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا بعد انتهاء أزمة إيران.
https://sarabic.ae/20260724/الكرملين-روسيا-ستواصل-العملية-العسكرية-في-غياب-أي-آفاق-سلمية-1115462518.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

الكرملين: العلاقات الروسية الأمريكية لا تزال مرهونة بالتسوية الأوكرانية

13:09 GMT 25.07.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظر الكرملين من جسر "بارياشي" فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023
منظر الكرملين من جسر بارياشي فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، آن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة لا تزال مرهونة بالتسوية الأوكرانية
وقال بيسكوف، معلقًا على العلاقات بين موسكو وواشنطن: "لا يوجد تقدم في الجوانب الثنائية، من حيث العلاقات الثنائية".

‏وأضاف أن الجانب الأمريكي لا يزال يربط العلاقات مع موسكو بالتسوية في أوكرانيا.‏

وأشار إلى أن "أوكرانيا الآن لا تطيع الولايات المتحدة في كل شيء، وتتصرف كييف بشكل جامح تجاه واشنطن".‏
علم روسيا في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2026
الكرملين: روسيا ستواصل العملية العسكرية في غياب أي آفاق سلمية
أمس, 11:58 GMT
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قد أكد يوم الأربعاء الماضي، أن الصراع في أوكرانيا يعرقل قدرة روسيا والولايات المتحدة على إيجاد نقاط توافق بشأن قضايا أخرى، مشيرًا إلى أن واشنطن ستواصل البحث عن فرص للتعاون مع موسكو.
وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، عن أمله في أن يتم التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية في المستقبل القريب، مؤكدًا أن النزاع في أوكرانيا أقرب بكثير إلى نهايته .
وشدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 28 حزيران/يونيو الماضي، على أن موسكو تتطلع إلى مواصلة الحوار مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا بعد انتهاء أزمة إيران.
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