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الكرملين: روسيا ستواصل العملية العسكرية في غياب أي آفاق سلمية
الكرملين: روسيا ستواصل العملية العسكرية في غياب أي آفاق سلمية
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا ستواصل العملية العسكرية الخاصة، وستواصل القتال حتى تحقيق النصر الكامل في ظل غياب أي آفاق... 24.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-24T11:58+0000
2026-07-24T11:58+0000
روسيا
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وقال بيسكوف: "في غياب أي آفاق للسلام، سنقاتل حتى النهاية، حتى تحقيق النصر الكامل".وأوضح أن روسيا تنتظر مقترحات أمريكية جديدة بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية.ودعا المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى الاسترشاد بالموقف الرسمي لوزارة الخارجية الروسية فيما يتعلق بمسألة التسوية الأوكرانية.وقال بيسكوف: "الأمريكيون وخاصة الرئيس ترامب، ومفاوضوه جادون في مساعيهم لصياغة خيارات مقبولة للجميع (بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا)".ويوم أمس الخميس، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التقيا في مانيلا صباح الخميس. وأكد لافروف مجدداً استعداد روسيا لحل سياسي ودبلوماسي للنزاع في أوكرانيا، مشدداً على رفضها القاطع لتزويد نظام كييف بمزيد من الأسلحة.وفي المقابل، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن هناك حاجة إلى أفكار ومقترحات جديدة لحل النزاع في أوكرانيا.الخارجية الروسية: تصريحات كالاس عن "التهديد الوجودي" تعكس فوبيا تحتاج إلى علاجالكرملين: روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات بشأن أوكرانيا
https://sarabic.ae/20260724/بعد-تصريحات-روبيو-لافروف-يدعو-لتحديد-المسؤول-عن-إفشال-تفاهمات-أنكوريدج-1115456896.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

الكرملين: روسيا ستواصل العملية العسكرية في غياب أي آفاق سلمية

11:58 GMT 24.07.2026
© Sputnik . Aleksey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورعلم روسيا في الكرملين
علم روسيا في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2026
© Sputnik . Aleksey Kudenko
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا ستواصل العملية العسكرية الخاصة، وستواصل القتال حتى تحقيق النصر الكامل في ظل غياب أي آفاق لتسوية سلمية في أوكرانيا.
وقال بيسكوف: "في غياب أي آفاق للسلام، سنقاتل حتى النهاية، حتى تحقيق النصر الكامل".

وأشار إلى أن روسيا تواصل تحقيق أهدافها بالوسائل العسكرية، لكن التسوية السلمية تبقى هي الخيار الأفضل.

وأوضح أن روسيا تنتظر مقترحات أمريكية جديدة بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية.

وأضاف بيسكوف: "ما زلنا منفتحين على المقترحات والمناقشات. لكن بالطبع، يجب أن تكون مقبولة بالنسبة لنا في المقام الأول".

ودعا المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى الاسترشاد بالموقف الرسمي لوزارة الخارجية الروسية فيما يتعلق بمسألة التسوية الأوكرانية.
وقال بيسكوف: "الأمريكيون وخاصة الرئيس ترامب، ومفاوضوه جادون في مساعيهم لصياغة خيارات مقبولة للجميع (بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا)".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2026
لافروف: روسيا ستحقق أهدافها حتى لو قامت واشنطن على غرار بروكسل بدفن اتفاقات ألاسكا
07:50 GMT
ويوم أمس الخميس، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التقيا في مانيلا صباح الخميس. وأكد لافروف مجدداً استعداد روسيا لحل سياسي ودبلوماسي للنزاع في أوكرانيا، مشدداً على رفضها القاطع لتزويد نظام كييف بمزيد من الأسلحة.
وفي المقابل، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن هناك حاجة إلى أفكار ومقترحات جديدة لحل النزاع في أوكرانيا.
الخارجية الروسية: تصريحات كالاس عن "التهديد الوجودي" تعكس فوبيا تحتاج إلى علاج
الكرملين: روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات بشأن أوكرانيا
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