https://sarabic.ae/20260722/الخارجية-الروسية-تصريحات-كالاس-عن-التهديد-الوجودي-تعكس-فوبيا-تحتاج-إلى-علاج-1115410771.html
الخارجية الروسية: تصريحات كالاس عن "التهديد الوجودي" تعكس فوبيا تحتاج إلى علاج
الخارجية الروسية: تصريحات كالاس عن "التهديد الوجودي" تعكس فوبيا تحتاج إلى علاج
سبوتنيك عربي
سخرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من وصف الاتحاد الأوروبي لروسيا بـ"التهديد الوجودي"، مؤكدة أن "الفوبيا قابلة للعلاج"، وذلك تعليقا على... 22.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-22T14:53+0000
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وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "الخبر السار هو أن المخاوف يمكن علاجها".وجاءت تصريحات كالاس، التي وصفت روسيا بأنها "تهديد وجودي" لأوروبا، في سياق تصاعد التوتر بين موسكو والغرب على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022. وتزايدت في الآونة الأخيرة دعوات أوروبية لتكثيف الدعم العسكري لأوكرانيا والسماح لها باستخدام الأسلحة الغربية في ضرب عمق الأراضي الروسية، مما أثار تحذيرات متكررة من الكرملين بأن هذه الخطوات قد تؤدي إلى تصعيد خطير ومواجهة مباشرة بين روسيا وحلف الناتو.
https://sarabic.ae/20260714/الكرملين-موسكو-تعتبر-العقوبات-الأوروبية-الجديدة-المفروضة-على-روسيا-غير-قانونية--1115190566.html
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الخارجية الروسية: تصريحات كالاس عن "التهديد الوجودي" تعكس فوبيا تحتاج إلى علاج
سخرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من وصف الاتحاد الأوروبي لروسيا بـ"التهديد الوجودي"، مؤكدة أن "الفوبيا قابلة للعلاج"، وذلك تعليقا على تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس.
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "الخبر السار هو أن المخاوف يمكن علاجها".
وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قد صرّحت بأن روسيا تشكّل تهديدا وجوديًا للدول الأوروبية.
وجاءت تصريحات كالاس، التي وصفت روسيا بأنها "تهديد وجودي" لأوروبا، في سياق تصاعد التوتر بين موسكو والغرب على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022.
وتزايدت في الآونة الأخيرة دعوات أوروبية لتكثيف الدعم العسكري لأوكرانيا والسماح لها باستخدام الأسلحة الغربية في ضرب عمق الأراضي الروسية، مما أثار تحذيرات متكررة من الكرملين بأن هذه الخطوات قد تؤدي إلى تصعيد خطير ومواجهة مباشرة بين روسيا وحلف الناتو.