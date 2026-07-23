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الكرملين: روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات بشأن أوكرانيا
الكرملين: روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن موسكو منفتحة على عملية التفاوض بشأن أوكرانيا، موضحا أن روسيا تواصل الحوار مع الولايات المتحدة بشأن... 23.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-23T09:37+0000
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وقال بيسكوف للصحفيين: "جددت وزارة الخارجية موقفنا من الاستعداد لعملية تسوية سلمية"، وقال: "نحن بالفعل مازلنا منفتحين على عملية التفاوض".وتابع: "لكن في الظروف التي تُحرض فيها العواصم الأوروبية نظام كييف على مواصلة الحرب، فإننا نواصل عمليتنا العسكرية الخاصة".وأشار إلى أن الكرملين يتوقع أن يتمكن المفاوضون الأمريكيون من القدوم إلى موسكو، ومواصلة التواصل وجها لوجه بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا.وبشأن الأسلحة النووية، أوضح بيسكوف أن موقف موسكو من قضية عدم انتشار الأسلحة النووية معروف جيدا. وقال بيسكوف: "الجميع يدرك جيدا موقفنا فيما يتعلق بحق أي دولة في ذرة سلمية، في الطاقة النووية السلمية. ويجب أن يكون لإيران هذا الحق، والسعودية والدول الأخرى يجب أن يكون لها هذا الحق".التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في مانيلا صباح الخميس.وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأن الطرفين اتفقا على مواصلة التواصل بين وزارتي خارجيتيهما.الكرملين: لم نجر أي اتصالات مع ممثلين عن الولايات المتحدة في الأيام الأخيرةالخارجية الروسية: تصريحات كالاس عن "التهديد الوجودي" تعكس فوبيا تحتاج إلى علاج
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الكرملين: روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات بشأن أوكرانيا
09:37 GMT 23.07.2026 (تم التحديث: 09:53 GMT 23.07.2026)
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن موسكو منفتحة على عملية التفاوض بشأن أوكرانيا، موضحا أن روسيا تواصل الحوار مع الولايات المتحدة بشأن التسوية.
وقال بيسكوف للصحفيين: "جددت وزارة الخارجية موقفنا من الاستعداد لعملية تسوية سلمية"، وقال: "نحن بالفعل مازلنا منفتحين على عملية التفاوض".
وأضاف: "في الواقع، يتم إجراء اتصالات. إنها دائما إيجابية. لكن ليست هناك حاجة للحديث عن أي ديناميكيات جديدة أو تسارع جديد الآن".
وتابع: "لكن في الظروف التي تُحرض فيها العواصم الأوروبية نظام كييف على مواصلة الحرب، فإننا نواصل عمليتنا العسكرية الخاصة".
وأوضح أن روسيا تواصل الحوار مع الولايات المتحدة بشأن التسوية الأوكرانية عبر قنوات العمل.
وأشار إلى أن الكرملين يتوقع أن يتمكن المفاوضون الأمريكيون من القدوم إلى موسكو، ومواصلة التواصل وجها لوجه بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا.
وبشأن الأسلحة النووية، أوضح بيسكوف أن موقف موسكو من قضية عدم انتشار الأسلحة النووية معروف جيدا. وقال بيسكوف: "الجميع يدرك جيدا موقفنا فيما يتعلق بحق أي دولة في ذرة سلمية، في الطاقة النووية السلمية. ويجب أن يكون لإيران هذا الحق، والسعودية والدول الأخرى يجب أن يكون لها هذا الحق".
التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في مانيلا صباح الخميس.
وأكد لافروف مجدداً استعداد روسيا لحل سياسي ودبلوماسي للنزاع في أوكرانيا، وشدد على رفضه القاطع لتزويد نظام كييف بمزيد من الأسلحة.
وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأن الطرفين اتفقا على مواصلة التواصل بين وزارتي خارجيتيهما.