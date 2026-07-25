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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260725/ضربات-دقيقة-تطال-مراكز-لوجيستية-وورش-تجميع-مسيرات-تابعة-لقوات-نظام-كييف--الدفاع-الروسية-1115490421.html
ضربات دقيقة تطال مراكز لوجيستية وورشات لتجميع المسيرات تابعة لقوات نظام كييف- الدفاع الروسية
ضربات دقيقة تطال مراكز لوجيستية وورشات لتجميع المسيرات تابعة لقوات نظام كييف- الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية وجّهت ضربات دقيقة ومباشرة استهدفت مراكز لوجيستية وورشًا لتصنيع الطائرات المسيرة بعيدة المدى وأماكن... 25.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-25T09:22+0000
2026-07-25T09:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الجيش الروسي
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وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "استهدفت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، مراكز لوجستية ومنشآت لإنتاج طائرات مسيرة بعيدة المدى ومرافق للوقود والطاقة والنقل، ومرافق البنية التحتية للنقل والمواني تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية وللمرتزقة الأجانب في 152 منطقة".وأضاف البيان: "حسّنت وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية وضعها التكتيكي، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 265 جنديًا، ومركبات قتالية مدرعة وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة حربية مضادة للبطاريات إسرائيلية الصنع".وأوضح بيان الدفاع الروسية أن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تمكّنت من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 385 عسكريًا ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير مركبة قتالية متعددة الأنظمة لإطلاق الصواريخ ومحطة حرب إلكترونية".وأوضح بيان الدفاع الروسية أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، سيطرت على خطوط ومواقع إستراتيجية، وتمكنّت من إلحاق خسائر بشرية في القوات الأوكرانية، واستهدفت تشكيلات أوكرانية مسلحة في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو أكثر من 215 عسكريا، و3 مركبات قتالية مدرعة، وتم تدمير محطة حربية مضادة للبطاريات أمريكية الصنع من طراز "تي بي كيو-50".وأشار إلى أن "قوات أسطول البحر الأسود دمّرت قاربًا غير مأهول للقوات المسلحة الأوكرانية في مياه البحر الأسود".وتابعت الدفاع الروسية: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 365 عسكريًا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260725/القوات-الروسية-تستهدف-بنى-تحتية-تستخدم-لأغراض-عسكرية-في-3-موانئ-أوكرانية--وزارة-الدفاع-1115487913.html
https://sarabic.ae/20260723/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-بيليتسكوي-في-جمهورية-دونيتسك--الدفاع-الروسية-1115429608.html
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روسيا, الجيش الروسي
روسيا, الجيش الروسي

ضربات دقيقة تطال مراكز لوجيستية وورشات لتجميع المسيرات تابعة لقوات نظام كييف- الدفاع الروسية

09:22 GMT 25.07.2026 (تم التحديث: 09:45 GMT 25.07.2026)
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورطائرات "ياك-130" التابعة لقوات الطيران الجوي البيلاروسي خلال المناورات العسكرية "زاباد-2017" (الغرب-2017) المشتركة مع روسيا
طائرات ياك-130 التابعة لقوات الطيران الجوي البيلاروسي خلال المناورات العسكرية زاباد-2017 (الغرب-2017) المشتركة مع روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2026
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية وجّهت ضربات دقيقة ومباشرة استهدفت مراكز لوجيستية وورشًا لتصنيع الطائرات المسيرة بعيدة المدى وأماكن تخزينها تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "استهدفت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، مراكز لوجستية ومنشآت لإنتاج طائرات مسيرة بعيدة المدى ومرافق للوقود والطاقة والنقل، ومرافق البنية التحتية للنقل والمواني تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية وللمرتزقة الأجانب في 152 منطقة".

وتابعت الوزارة في بيانها: "هاجمت مجموعة من الطائرات المسيرة الروسية ناقلة بضائع تم اكتشافها في المياه باستخدام طائرة مسيرة من طراز "غيران-4"، وسجلت أنظمة المراقبة في الوقت الفعلي الضربة على السفينة، التي كانت تستخدم لنقل شحنات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأضاف البيان: "حسّنت وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية وضعها التكتيكي، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 265 جنديًا، ومركبات قتالية مدرعة وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة حربية مضادة للبطاريات إسرائيلية الصنع".
وأوضح بيان الدفاع الروسية أن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تمكّنت من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 385 عسكريًا ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير مركبة قتالية متعددة الأنظمة لإطلاق الصواريخ ومحطة حرب إلكترونية".

وجاء في البيان: "حسّنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية مواقعها على طول خط الجبهة الأمامية، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 200 عسكري، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".

مشاهد لتدمير طائرة ميغ - 29 ومنصة إس-300 بي إس تابعة لنظام كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف بنى تحتية تستخدم لأغراض عسكرية في 3 موانئ أوكرانية- وزارة الدفاع
06:17 GMT
وأوضح بيان الدفاع الروسية أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، سيطرت على خطوط ومواقع إستراتيجية، وتمكنّت من إلحاق خسائر بشرية في القوات الأوكرانية، واستهدفت تشكيلات أوكرانية مسلحة في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو أكثر من 215 عسكريا، و3 مركبات قتالية مدرعة، وتم تدمير محطة حربية مضادة للبطاريات أمريكية الصنع من طراز "تي بي كيو-50".

وأوضح البيان أنه "تم إسقاط 8 قنابل جوية موجّهة و1060 طائرة مسيرة بواسطة أنظمة الدفاع الجوي".

وأشار إلى أن "قوات أسطول البحر الأسود دمّرت قاربًا غير مأهول للقوات المسلحة الأوكرانية في مياه البحر الأسود".
وتابعت الدفاع الروسية: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 365 عسكريًا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر مدينة بيليتسكوي في جمهورية دونيتسك -الدفاع الروسية
23 يوليو, 08:36 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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