https://sarabic.ae/20260723/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-بيليتسكوي-في-جمهورية-دونيتسك--الدفاع-الروسية-1115429608.html
الجيش الروسي يحرر مدينة بيليتسكوي في جمهورية دونيتسك -الدفاع الروسية
الجيش الروسي يحرر مدينة بيليتسكوي في جمهورية دونيتسك -الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية حررت مدينة بيليتسكوي في جمهورية دونيتسك. 23.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-23T08:36+0000
2026-07-23T08:36+0000
2026-07-23T08:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "في 22 يوليو ، أكملت الوحدات الهجومية لمجموعة قوات "المركز"، تحرير مدينة بيليتسكوي".وأضافت: "حاليا، المدينة تحت سيطرة القوات الروسية، ويجري اتخاذ تدابير للبحث عن الجنود الأوكرانيين المختبئين في أقبية المباني والقضاء عليهم".
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روسيا
الجيش الروسي يحرر مدينة بيليتسكوي في جمهورية دونيتسك -الدفاع الروسية
08:36 GMT 23.07.2026 (تم التحديث: 08:55 GMT 23.07.2026)
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية حررت مدينة بيليتسكوي في جمهورية دونيتسك.
وقالت الدفاع الروسية: "في 22 يوليو ، أكملت الوحدات الهجومية لمجموعة قوات "المركز"، تحرير مدينة بيليتسكوي".
وأضافت: "حاليا، المدينة تحت سيطرة القوات الروسية، ويجري اتخاذ تدابير للبحث عن الجنود الأوكرانيين المختبئين في أقبية المباني والقضاء عليهم".