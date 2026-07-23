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القوات الروسية تستهدف بنى تحتية تستخدم لأغراض عسكرية في ميناء أوديسا- وزارة الدفاع
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260723/القوات-الروسية-تستهدف-بنى-تحتية-تستخدم-لأغراض-عسكرية-في-ميناء-أوديسا--وزارة-الدفاع-1115427361.html
القوات الروسية تستهدف بنى تحتية تستخدم لأغراض عسكرية في ميناء أوديسا- وزارة الدفاع
القوات الروسية تستهدف بنى تحتية تستخدم لأغراض عسكرية في ميناء أوديسا- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تنفيذ ضربات جماعية باستخدام أسلحة عالية الدقة، خلال ساعات الليل، مستهدفة منشآت للبنية التحتية في ميناء أوديسا. 23.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-23T06:55+0000
2026-07-23T06:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "واصلت القوات المسلحة الروسية هذه الليلة شن غارات جماعية بأسلحة موجهة بدقة، تُطلق من الجو وبمركبات جوية بدون طيار".وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، في مدينة أوديسا، استهدفت الطائرات دون طيار ورشة لإنتاج مكونات للطائرات المسيرة مخصصة لإمداد القوات المسلحة الأوكرانية، ومستودع لتخزينها ".وتواصل القوت المسلحة الروسية بشكل شبه يومي، استهداف وقصف الموانئ الأوكرانية التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260717/الدفاع-الروسية-تكشف-تفاصيل-الضربة-الجماعية-على-ميناءي-أوديسا-وتشورنومورسك-1115263692.html
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روسيا
روسيا

القوات الروسية تستهدف بنى تحتية تستخدم لأغراض عسكرية في ميناء أوديسا- وزارة الدفاع

06:55 GMT 23.07.2026 (تم التحديث: 06:56 GMT 23.07.2026)
© AP Photoصاروخ روسي خارق
صاروخ روسي خارق - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2026
© AP Photo
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تنفيذ ضربات جماعية باستخدام أسلحة عالية الدقة، خلال ساعات الليل، مستهدفة منشآت للبنية التحتية في ميناء أوديسا.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "واصلت القوات المسلحة الروسية هذه الليلة شن غارات جماعية بأسلحة موجهة بدقة، تُطلق من الجو وبمركبات جوية بدون طيار".

وأضافت: "نتيجة للضربات التي استهدفت ميناء أوديسا (المؤسسة المملوكة للدولة، ميناء أوديسا للتجارة البحرية)، تضررت مرافق البنية التحتية للميناء المستخدمة لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية".

وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، في مدينة أوديسا، استهدفت الطائرات دون طيار ورشة لإنتاج مكونات للطائرات المسيرة مخصصة لإمداد القوات المسلحة الأوكرانية، ومستودع لتخزينها ".
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وتواصل القوت المسلحة الروسية بشكل شبه يومي، استهداف وقصف الموانئ الأوكرانية التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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