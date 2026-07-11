الجيش الروسي يحرر بلدة باتشيفسكي في مقاطعة سومي- الدفاع الروسية
09:24 GMT 11.07.2026 (تم التحديث: 09:48 GMT 11.07.2026)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الجيش الروسي حرر بلدة باتشيفسكي في مقاطعة سومي، والقوات تحسن وضعها التكتيكي في مناطق العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الدفاع في بيان: "قامت وحدات من تجمع قوات "الشمال" نتيجةً للعمليات الحاسمة، بتحرير بلدة باتشيفسكي في مقاطعة سومي، حسّنت وحدات القوات وضعها التكتيكي. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 175 من أفرادها، ومركبات قتالية عدة، وثلاثة أنظمة حرب إلكترونية".
وأضافت : "استهدف الطيران التكتيكي والهجومي والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ، والمدفعية الروسية، مرافق تكرير النفط والطاقة والنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية وألحقت أضرارًا بها، بالإضافة إلى مستودعات الذخيرة والوقود، فضلًا عن نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 152 منطقة".
وتابعت الدفاع الروسية: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 455عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".
وجاء في البيان: "حسّنت وحدات من تجمع قوات "الجنوب" الروسية مواقعها على طول خط الجبهة الأمامية، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 215 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".
وأوضح البيان أن "وحدات من تجمع قوات "الغرب" سيطرت على خطوط ومواقع استراتيجية، وتمكنّت من إلحاق خسائر بشرية في القوات الأوكرانية، واستهدفت تشكيلات أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة خاركوف، بلغت خسائر العدو أكثر من 210 جنود، و3 مركبات قتالية مدرعة، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية".
وأوضح بيان الدفاع الروسية أن "وحدات من تجمع قوات "المركز" تمكّنت من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 355 عسكريا ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير ثلاث محطات حرب إلكترونية".
وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت قنبلتين جويتين وصاروخين كروز بعيدي المدى و445 مسيرة أوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.