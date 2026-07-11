https://sarabic.ae/20260711/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-باتشيفسكي-في-مقاطعة-سومي--الدفاع-الروسية-1115120950.html

الجيش الروسي يحرر بلدة باتشيفسكي في مقاطعة سومي- الدفاع الروسية

الجيش الروسي يحرر بلدة باتشيفسكي في مقاطعة سومي- الدفاع الروسية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الجيش الروسي حرر بلدة باتشيفسكي في مقاطعة سومي، والقوات تحسن وضعها التكتيكي في مناطق العملية العسكرية الخاصة. 11.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-11T09:24+0000

2026-07-11T09:24+0000

2026-07-11T09:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082890837_0:0:3021:1700_1920x0_80_0_0_df44ee45bae9ad4a44668f561ab07950.jpg

وقالت الدفاع في بيان: "قامت وحدات من تجمع قوات "الشمال" نتيجةً للعمليات الحاسمة، بتحرير بلدة باتشيفسكي في مقاطعة سومي، حسّنت وحدات القوات وضعها التكتيكي. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 175 من أفرادها، ومركبات قتالية عدة، وثلاثة أنظمة حرب إلكترونية".وأضافت : "استهدف الطيران التكتيكي والهجومي والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ، والمدفعية الروسية، مرافق تكرير النفط والطاقة والنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية وألحقت أضرارًا بها، بالإضافة إلى مستودعات الذخيرة والوقود، فضلًا عن نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 152 منطقة".وتابعت الدفاع الروسية: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 455عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".وأوضح البيان أن "وحدات من تجمع قوات "الغرب" سيطرت على خطوط ومواقع استراتيجية، وتمكنّت من إلحاق خسائر بشرية في القوات الأوكرانية، واستهدفت تشكيلات أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة خاركوف، بلغت خسائر العدو أكثر من 210 جنود، و3 مركبات قتالية مدرعة، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية".وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت قنبلتين جويتين وصاروخين كروز بعيدي المدى و445 مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20260711/الدفاع-الروسية-تكشف-أهداف-الضربة-الجماعية-الليلية-في-كييف-وأوديسا--عاجل-1115119657.html

https://sarabic.ae/20260704/القوات-الروسية-تحرر-مدينة-كونستانتينوفكا-الاستراتيجية-في-دونيتسك--وزارة-الدفاع--1114938161.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا