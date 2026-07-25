https://sarabic.ae/20260725/القوات-الروسية-تستهدف-بنى-تحتية-تستخدم-لأغراض-عسكرية-في-3-موانئ-أوكرانية--وزارة-الدفاع-1115487913.html
القوات الروسية تستهدف بنى تحتية تستخدم لأغراض عسكرية في 3 موانئ أوكرانية- وزارة الدفاع
القوات الروسية تستهدف بنى تحتية تستخدم لأغراض عسكرية في 3 موانئ أوكرانية- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تنفيذ ضربات جماعية باستخدام أسلحة عالية الدقة، خلال ساعات الليلة الماضية، مستهدفة منشآت للبنية التحتية العسكرية في... 25.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-25T06:17+0000
2026-07-25T06:17+0000
2026-07-25T06:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "واصلت القوات المسلحة الروسية، الليلة، شنّ غارات جوية جماعية باستخدام أسلحة دقيقة تُطلق من الجو ومن طائرات مسيّرة هجومية".وتابع البيان: "في ميناء ميكولايف (المؤسسة الحكومية- ميناء ميكولايف التجاري البحري)، تم استهداف سفينة شحن في وقت التفريغ، كانت مخصصة لتزويد للقوات المسلحة الأوكرانية بالبضائع".وتواصل القوت المسلحة الروسية، بشكل شبه يومي، استهداف وقصف المواني الأوكرانية، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260725/القوات-الروسية-تستهدف-بنى-تحتية-تستخدم-لأغراض-عسكرية-في-3-موانئ-أوكرانية--وزارة-الدفاع-1115487913.html
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روسيا
القوات الروسية تستهدف بنى تحتية تستخدم لأغراض عسكرية في 3 موانئ أوكرانية- وزارة الدفاع
06:17 GMT 25.07.2026 (تم التحديث: 06:36 GMT 25.07.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تنفيذ ضربات جماعية باستخدام أسلحة عالية الدقة، خلال ساعات الليلة الماضية، مستهدفة منشآت للبنية التحتية العسكرية في موانئ أوكرانية عدة.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "واصلت القوات المسلحة الروسية، الليلة، شنّ غارات جوية جماعية باستخدام أسلحة دقيقة تُطلق من الجو ومن طائرات مسيّرة هجومية".
وأوضح البيان: "نتيجة للضربات التي استهدفت ميناء أوديسا (المؤسسة الحكومية- ميناء أوديسا التجاري البحري)، تضررت مرافق البنية التحتية للميناء المصممة لتفريغ وتخزين البضائع العسكرية".
وتابع البيان: "في ميناء ميكولايف (المؤسسة الحكومية- ميناء ميكولايف التجاري البحري)، تم استهداف سفينة شحن في وقت التفريغ، كانت مخصصة لتزويد للقوات المسلحة الأوكرانية بالبضائع".
وأضاف بيان الدفاع الروسية: "في ميناء إزمايل (المؤسسة الحكومية- ميناء إزمايل التجاري البحري)، تضررت مرافق البنية التحتية للميناء المصممة لتفريغ وتخزين الوقود ومواد التشحيم، بالإضافة إلى مستودع معدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية".
وتواصل القوت المسلحة الروسية، بشكل شبه يومي، استهداف وقصف المواني الأوكرانية، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.