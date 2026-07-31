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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260731/القوات-الروسية-تواصل-استهداف-الموانئ-والسفن-التي-تعمل-لصالح-نظام-كييفوزارة-الدفاع-1115645736.html
القوات الروسية تواصل استهداف المواني والسفن التي تعمل لصالح نظام كييف- وزارة الدفاع
القوات الروسية تواصل استهداف المواني والسفن التي تعمل لصالح نظام كييف- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية تواصل استهداف المواني والسفن، التي تعمل لصالح نظام كييف. 31.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-31T05:22+0000
2026-07-31T05:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في مساء يوم الخميس 30 يوليو (تموز الجاري)، واصلت القوات المسلحة الروسية شن هجمات بأسلحة دقيقة تطلق من الجو ومركبات جوية مسيرة على البنية التحتية للمواني في أوكرانيا، والسفن البحرية المشاركة في مصالح القوات المسلحة الأوكرانية".وتابع البيان: "وتم استهداف سفينة كانت تنقل معدات عسكرية إلى أحد المواني الأوكرانية عند عبورها مياه البحر جنوب أوديسا".ويوم أمس الخميس، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية استهدفت خلال الليل، سفينة شحن في ميناء يوجني وسفينتي شحن شرق وجنوب أوديسيا، كانتا تحملان أسلحة ومعدات عسكرية.وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه "في 27 يوليو (الجاري)، أصابت أطقم تشغيل طائرات "غيران-4 سيكر" النفاثة المسيرة، سفينتي شحن في ميناء نيكولاييف".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر بلدة كراسني كوت في جمهورية دونيتسك الشعبية – وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260730/غيران-الروسية-تستهدف-سفنا-تحمل-شحنات-عسكرية-للقوات-الأوكرانية-فيديو-1115630400.html
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روسيا
روسيا

القوات الروسية تواصل استهداف المواني والسفن التي تعمل لصالح نظام كييف- وزارة الدفاع

05:22 GMT 31.07.2026 (تم التحديث: 05:36 GMT 31.07.2026)
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationصاروخ إسكندر روسي يدمر مقر قيادة أوكراني
صاروخ إسكندر روسي يدمر مقر قيادة أوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2026
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية تواصل استهداف المواني والسفن، التي تعمل لصالح نظام كييف.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في مساء يوم الخميس 30 يوليو (تموز الجاري)، واصلت القوات المسلحة الروسية شن هجمات بأسلحة دقيقة تطلق من الجو ومركبات جوية مسيرة على البنية التحتية للمواني في أوكرانيا، والسفن البحرية المشاركة في مصالح القوات المسلحة الأوكرانية".

وأضاف البيان: "تم استهداف خزانات الوقود ومواد التشحيم المخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية في ميناء أوديسا".

وتابع البيان: "وتم استهداف سفينة كانت تنقل معدات عسكرية إلى أحد المواني الأوكرانية عند عبورها مياه البحر جنوب أوديسا".
الجيش الروسي يستهدف سفينة أوكرانية تحمل إمدادات للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة ادريسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"غيران" الروسية تستهدف سفنا تحمل شحنات عسكرية للقوات الأوكرانية... فيديو
أمس, 13:32 GMT
ويوم أمس الخميس، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية استهدفت خلال الليل، سفينة شحن في ميناء يوجني وسفينتي شحن شرق وجنوب أوديسيا، كانتا تحملان أسلحة ومعدات عسكرية.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه "في 27 يوليو (الجاري)، أصابت أطقم تشغيل طائرات "غيران-4 سيكر" النفاثة المسيرة، سفينتي شحن في ميناء نيكولاييف".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تحرر بلدة كراسني كوت في جمهورية دونيتسك الشعبية – وزارة الدفاع
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