https://sarabic.ae/20260728/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-كراسني-كوت-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--وزارة-الدفاع-1115568154.html

القوات الروسية تحرر بلدة كراسني كوت في جمهورية دونيتسك الشعبية – وزارة الدفاع

القوات الروسية تحرر بلدة كراسني كوت في جمهورية دونيتسك الشعبية – وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قوات مجموعة "المركز" التابعة لها، حررت بلدة كراسني كوت، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة لتحقيق القوات... 28.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-28T11:12+0000

2026-07-28T11:12+0000

2026-07-28T11:32+0000

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وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه:"تكبدت القوات الأوكرانية المسلحة خسائر بلغت نحو 360 جندياً، بالإضافة إلى مركبة قتالية مدرعة، وسيارة، ومحطة حرب إلكترونية، قرب بلدات غروزسكوي، وسيرغيفكا، ونوفواندريفكا، وسفيتلو، ودوبروبيلليا، وروبيجني في جمهورية دونيتسك الشعبية، وإيفانيفكا في منطقة دنيبروبيتروفسك".كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت نحو 250 مقاتلاً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في منطقة عمليات مجموعة قوات "الشمال"، التي عززت مواقعها التكتيكية.وأشار البيان إلى أن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" عززت مواقعها التكتيكية وقد تم إلحاق خسائر في الأفراد والمعدات بفرقتين ميكانيكيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء للدفاع الإقليمي بالقرب من قرى فيليكا ريبيتسا، وأولانوفو، وريجيفكا في مقاطعة سومي.وأردف البيان: "في مقاطعة خاركيف، هُزمت وحدات من ثلاث ألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ومفرزة حدودية تابعة لجهاز الحدود الأوكراني بالقرب من قرى أولخوفاتكا، وكوبينو، وكازاتشيا لوبان، وبيلي كولوديز".وأضافت الوزارة أن "وحدات تجمع قوات "الغرب"، الروسية سيطرت على مواقع متقدمة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بأكثر من 220 عسكريا".ولفتت إلى أن "وحدات تجمع قوات "الشرق" الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات القوات الأوكرانية، وكبدتها خسائر بأكثر من 365 عسكريًا".وذكرت الوزارة في بيانها، أن "خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 65 عسكريًا في منطقة عمليات وحدات تجمع قوات "دنيبر" الروسية.وأضافت الوازرة في بيانها: "أسقطت وسائط الدفاع الجوي 17 قنبلة جوية موجهة، وثلاثة صواريخ تم إطلاقها من راجمات "هيمارس" أمريكية الصنع، و842 طائرة مسيرة".راجمات "تورنادو" الروسية تدمر 5 مراكز أوكرانية للتحكم بالطائرات المسيرة

https://sarabic.ae/20260728/تدمير-سفينة-رفع-وإرساء-حربية-ثقيلة-في-ميناء-نيكولاييف--الدفاع-الروسية-1115560375.html

https://sarabic.ae/20260728/تدمير-سفينة-رفع-وإرساء-حربية-ثقيلة-في-ميناء-نيكولاييف--الدفاع-الروسية-1115560375.html

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