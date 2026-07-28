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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260728/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-كراسني-كوت-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--وزارة-الدفاع-1115568154.html
القوات الروسية تحرر بلدة كراسني كوت في جمهورية دونيتسك الشعبية – وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر بلدة كراسني كوت في جمهورية دونيتسك الشعبية – وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قوات مجموعة "المركز" التابعة لها، حررت بلدة كراسني كوت، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة لتحقيق القوات... 28.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-28T11:12+0000
2026-07-28T11:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
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وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه:"تكبدت القوات الأوكرانية المسلحة خسائر بلغت نحو 360 جندياً، بالإضافة إلى مركبة قتالية مدرعة، وسيارة، ومحطة حرب إلكترونية، قرب بلدات غروزسكوي، وسيرغيفكا، ونوفواندريفكا، وسفيتلو، ودوبروبيلليا، وروبيجني في جمهورية دونيتسك الشعبية، وإيفانيفكا في منطقة دنيبروبيتروفسك".كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت نحو 250 مقاتلاً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في منطقة عمليات مجموعة قوات "الشمال"، التي عززت مواقعها التكتيكية.وأشار البيان إلى أن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" عززت مواقعها التكتيكية وقد تم إلحاق خسائر في الأفراد والمعدات بفرقتين ميكانيكيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء للدفاع الإقليمي بالقرب من قرى فيليكا ريبيتسا، وأولانوفو، وريجيفكا في مقاطعة سومي.وأردف البيان: "في مقاطعة خاركيف، هُزمت وحدات من ثلاث ألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ومفرزة حدودية تابعة لجهاز الحدود الأوكراني بالقرب من قرى أولخوفاتكا، وكوبينو، وكازاتشيا لوبان، وبيلي كولوديز".وأضافت الوزارة أن "وحدات تجمع قوات "الغرب"، الروسية سيطرت على مواقع متقدمة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بأكثر من 220 عسكريا".ولفتت إلى أن "وحدات تجمع قوات "الشرق" الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات القوات الأوكرانية، وكبدتها خسائر بأكثر من 365 عسكريًا".وذكرت الوزارة في بيانها، أن "خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 65 عسكريًا في منطقة عمليات وحدات تجمع قوات "دنيبر" الروسية.وأضافت الوازرة في بيانها: "أسقطت وسائط الدفاع الجوي 17 قنبلة جوية موجهة، وثلاثة صواريخ تم إطلاقها من راجمات "هيمارس" أمريكية الصنع، و842 طائرة مسيرة".راجمات "تورنادو" الروسية تدمر 5 مراكز أوكرانية للتحكم بالطائرات المسيرة
https://sarabic.ae/20260728/تدمير-سفينة-رفع-وإرساء-حربية-ثقيلة-في-ميناء-نيكولاييف--الدفاع-الروسية-1115560375.html
https://sarabic.ae/20260728/تدمير-سفينة-رفع-وإرساء-حربية-ثقيلة-في-ميناء-نيكولاييف--الدفاع-الروسية-1115560375.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري

القوات الروسية تحرر بلدة كراسني كوت في جمهورية دونيتسك الشعبية – وزارة الدفاع

11:12 GMT 28.07.2026 (تم التحديث: 11:32 GMT 28.07.2026)
© Photo / © РИА Новости / Сергей БобылевПерейти в медиабанкعسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية
عسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2026
© Photo / © РИА Новости / Сергей БобылевПерейти в медиабанк
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قوات مجموعة "المركز" التابعة لها، حررت بلدة كراسني كوت، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة لتحقيق القوات الروسية اختراقات مهمة، وتكبيد قوات كييف خسائر فادحة على جميع جبهات القتال، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه:"تكبدت القوات الأوكرانية المسلحة خسائر بلغت نحو 360 جندياً، بالإضافة إلى مركبة قتالية مدرعة، وسيارة، ومحطة حرب إلكترونية، قرب بلدات غروزسكوي، وسيرغيفكا، ونوفواندريفكا، وسفيتلو، ودوبروبيلليا، وروبيجني في جمهورية دونيتسك الشعبية، وإيفانيفكا في منطقة دنيبروبيتروفسك".
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت نحو 250 مقاتلاً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في منطقة عمليات مجموعة قوات "الشمال"، التي عززت مواقعها التكتيكية.
وجاء في بيان الوزارة: بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 250 جندياً، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و11 سيارة، ومدفعاً.
إطلاق طراد الصواريخ فارياغ صاروخ إس-300 تابعة لمنظومة الدفتع الجوي فورت أثناء مناورات واسعة النطاق في المحيط الهادئ قبالة ساحل كامتشاتكا الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تدمير سفينة رفع وإرساء حربية ثقيلة في ميناء نيكولاييف- الدفاع الروسية
06:09 GMT
وأشار البيان إلى أن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" عززت مواقعها التكتيكية وقد تم إلحاق خسائر في الأفراد والمعدات بفرقتين ميكانيكيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء للدفاع الإقليمي بالقرب من قرى فيليكا ريبيتسا، وأولانوفو، وريجيفكا في مقاطعة سومي.
وأردف البيان: "في مقاطعة خاركيف، هُزمت وحدات من ثلاث ألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ومفرزة حدودية تابعة لجهاز الحدود الأوكراني بالقرب من قرى أولخوفاتكا، وكوبينو، وكازاتشيا لوبان، وبيلي كولوديز".
وأضافت الوزارة أن "وحدات تجمع قوات "الغرب"، الروسية سيطرت على مواقع متقدمة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بأكثر من 220 عسكريا".
إطلاق طراد الصواريخ فارياغ صاروخ إس-300 تابعة لمنظومة الدفتع الجوي فورت أثناء مناورات واسعة النطاق في المحيط الهادئ قبالة ساحل كامتشاتكا الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تدمير سفينة رفع وإرساء حربية ثقيلة في ميناء نيكولاييف- الدفاع الروسية
06:09 GMT

ونوه البيان إلى أن وحدات تجمع قوات "الجنوب" الروسية حسنت تموضعها على طول خط المواجهة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بأكثر من 150 عسكريًا.

ولفتت إلى أن "وحدات تجمع قوات "الشرق" الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات القوات الأوكرانية، وكبدتها خسائر بأكثر من 365 عسكريًا".
وذكرت الوزارة في بيانها، أن "خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 65 عسكريًا في منطقة عمليات وحدات تجمع قوات "دنيبر" الروسية.
وأضافت الوازرة في بيانها: "أسقطت وسائط الدفاع الجوي 17 قنبلة جوية موجهة، وثلاثة صواريخ تم إطلاقها من راجمات "هيمارس" أمريكية الصنع، و842 طائرة مسيرة".
راجمات "تورنادو" الروسية تدمر 5 مراكز أوكرانية للتحكم بالطائرات المسيرة
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